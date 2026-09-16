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देवदर्शन ठरलं अखेरचं; मुंबई-नाशिक महामार्गावर भीषण अपघात; चौघांचा मृत्यू, सात जण जखमी

मुंबई-नाशिक महामार्गावर शहापूर तालुक्यातील अटगावजवळ भीषण अपघात (Mumbai Nashik Highway Accident) झाला. यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Mumbai Nashik Highway car Accident
मुंबई नाशिक महामार्गवर भीषण अपघात (ETV bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 7:24 PM IST

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ठाणे : देवदर्शनावरून मुंबईकडं परतत असताना एकाच कुटुंबावर काळानं घाला घातल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावर शहापूर तालुक्यातील अटगावजवळ हा भीषण कार अपघात (Mumbai Nashik Highway Accident) झाला. या अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला असून सात जण गंभीर जखमी झालेत. मृतांमध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. अपघातानंतर महामार्गावर सुमारे एक तास वाहतूक कोंडी झाली होती. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनासथळी धाव घेऊन अपघातग्रस्तांना तत्काळ रुग्णालयात पाठवलं. परंतु, डॉक्टरांनी चौघांचाही मृत्यू झाल्याचं सांगितलं.

देवदर्शन आटोपून येताना झाला अपघात : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त वाहनातून प्रवास करणारे सर्वजण मूळचे उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील रहिवासी असून सध्या मुंबईतील जोगेश्वरी परिसरात वास्तव्यास आहेत. ते कुटुंबासह त्र्यंबकेश्वर येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. देवदर्शन आटोपून बुधवारी दुपारच्या सुमारास ते मुंबईकडं परतत असताना अटगावजवळ रस्त्याच्या कडेला दोन वर्षांपूर्वी जळालेल्या अवस्थेत उभ्या असलेल्या ट्रकला त्यांच्या कारने मागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की कारच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. तर सात जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक ठप्प : अपघाताचा मोठा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिक आणि महामार्ग पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. वाहनात अडकलेल्या जखमींना तसंच मृतदेहांना मोठ्या शर्थीने बाहेर काढण्यात आलं. अपघातामुळं मुंबईच्या दिशेनं जाणारी वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पोलिसांनी अपघातग्रस्त इर्टिगा कार क्रेनच्या साहाय्याने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली. या घटनेमुळं मृत कुटुंबीयांच्या नातेवाईकांवर शोककळा पसरली आहे. शहापूर पोलीस ठाण्यात या अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, गाडीचे ब्रेक फेल होऊन स्टेअरिंग अचानक लॉक झाल्यानं चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले असावे आणि त्यातून ही धडक झाली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केलाय. मात्र, अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.



अपघातातील मृतांची नावे : 1) श्रीराम जैस्वाल, 2) आयुष जैस्वाल, 3) लाडो जैस्वाल, 4)सु रज जैस्वाल

अपघातातील गंभीर जखमींची नावे : 1) सुभी जैस्वाल, 2)शिवम जैस्वाल, 3) हाशिक जैस्वाल, 4)सुनीता जैस्वाल, 5)राधिका जैस्वाल, 6) सतीश जैस्वाल, 7) संतराम जैस्वाल

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चार भाविक जागीच ठार
ACCIDENT
भीषण अपघात
CAR ACCIDENT
MUMBAI NASHIK HIGHWAY CAR ACCIDENT

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