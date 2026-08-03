मुंबई-नाशिक महामार्गावर अपघात, खड्ड्यांमुळे टीडीआरएफ जवानाचा मृत्यू
मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भारंगी नदीच्या पुलावर आज सकाळी झालेल्या अपघातात ठाणे टीडीआरएफ जवानाचा मृत्यू झाला आहे.
Published : August 3, 2026 at 4:24 PM IST
ठाणे : रविवारी ठाणे- भिवंडी रोडवरील रानाहळ ग्रामपंचायत हद्दीत दुचाकीवर बसून जाणाऱ्या एका महिलेची दुचाकी खड्ड्यात जाऊन झालेल्या अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच आज ठाणे जिल्ह्यातील शहापूरमधून एक अत्यंत दुर्दैवी बातमी समोर आली आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भारंगी नदीच्या पुलावर आज सकाळी झालेल्या अपघातात ठाणे टीडीआरएफ जवानाचा मृत्यू झाला आहे. खड्ड्यात दुचाकी आदळल्याने हा अपघात झाला. जखमीला उपचारासाठी दाखल केले असता त्याचा मृत्यू झाला आहे.
ही घटना आज सकाळी शहापूर तालुक्यातील मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भारंगी नदीच्या पुलावर घडली. शहापूर-सरलंबा रोडवरील बामणे गावचे रहिवासी विकास लहू गोरे (३१) हे आज सकाळच्या सुमारास ठाणे येथे कामावर जात असताना बुलेट दुचाकीचा खड्ड्यात पडून अपघात झाला. रस्त्यावरील खड्ड्यात दुचाकी आदळून विकास रस्त्यावर खाली पडले आणि डिव्हायडरवर आपटल्याने त्यांच्या गुप्तांगाला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर स्थानिकांनी तातडीने त्यांना शहापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
विशेष म्हणजे, विकास गोरे हे ठाणे टीडीआरएफ पथकात कार्यरत होते. कर्तव्यनिष्ठ जवानाचा अशाप्रकारे रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. प्रशासनाने तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी स्थानिक करत आहेत.
मुंबई–नाशिक महामार्गावरील जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे एका तरुणाचा भीषण अपघात होऊन त्याचा मृत्यू झाला. ही अत्यंत वेदनादायी आणि संतापजनक घटना आहे. ही दुर्घटना सहज टाळता आली असती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या जीवघेण्या खड्ड्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. निवेदन दिले. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर दुरुस्तीची कामे सुरू झाली असली तरी, याआधी वेळेवर हे खड्डे बुजवले असते तर आज एका निष्पाप तरुणाचा जीव गेला नसता. त्यामुळे आम्ही व्यक्त केलेला इशारा दुर्दैवाने आज खरा ठरला. या निष्काळजीपणामुळे घडलेल्या या मृत्यूसाठी संबंधित NHAI प्रशासन जबाबदार असून, त्यांच्या हलगर्जी कारभाराचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जाहीर निषेध करते. आता तरी प्रशासनाने जागे होऊन महामार्गावरील सर्वच जीवघेणे खड्डे तातडीने बुजवावेत आणि भविष्यात अशा निष्काळजीपणामुळे आणखी एकही निरपराध नागरिकाचा बळी जाऊ नये, हीच आमची ठाम मागणी असल्याचे शहापूर मनसेचे पदाधिकारी अमोल बोराडे यांनी सांगितले.
दरम्यान, या अपघात प्रकरणी शहापूर पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद केली असून. या घटनेचा पोलिसांनी तपास सुरू केल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विलास कदम यांनी दिली आहे.