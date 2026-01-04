ETV Bharat / state

मुंबई महापालिका निवडणूक : गिरगावचा श्वास कोंडतोय! टॉवर्स वाढले पण नागरी सुविधा घटल्या; खोदलेले रस्ते, धूळीमुळे नागरिक हैराण

मुंबईतील प्रमुख वॉर्डांमध्ये कोणते प्रश्न आहेत आणि नागरिकांना भावी नगरसेवकांकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत? याचा आढावा घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'नं गिरगावातील नागरिकांशी संवाद साधला.

खोदलेले रस्ते, धूळीमुळे गिरगावकर हैराण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 4, 2026 at 9:50 AM IST

मुंबई : राज्यभरातील महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रचार सुरू झाला आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी राजकीय वर्तुळात तसेच, नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढताना दिसत आहे. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासकांचं शासन असल्यानं मुंबईतील अनेक विभागांमध्ये विकासकामांना ब्रेक लागल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे विविध भागांतील नागरी समस्या प्रलंबित आहेत.

मुंबईतील प्रमुख वॉर्डांमध्ये कोणते प्रश्न आहेत आणि नागरिकांना भावी नगरसेवकांकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत? याचा आढावा घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'नं नागरिकांशी संवाद साधला. याच पार्श्वभूमीवर गिरगाव येथील स्थानिक समस्या, त्यांच्या परिसरातील मूलभूत प्रश्न, विकासकामांची स्थिती आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींविषयी रहिवाश्यांना नेमक्या काय अपेक्षा आहेत? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न 'ईटीव्ही भारत'नं यावेळी केला.

खोदलेले रस्ते, धूळीमुळे गिरगावकर हैराण (ETV Bharat)

पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती : गिरगावमधील जुन्या चाळी, बाजारपेठा, ऑपेरा हाऊस आणि गाईवाडी वस्ती यांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. मात्र, सध्या या भागात नागरिकांना अनेक मूलभूत अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे.

खोदलेले रस्ते आणि चालण्यासाठी व्यवस्थित फूटपाथ नसणं ही येथील प्रमुख समस्या आहे. त्यामुळे दैनंदिन ये-जा करताना नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे. याशिवाय परिसरात वाढत असलेल्या उंच इमारती आणि टॉवर्सच्या संख्येमुळे भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची भीती रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.

मराठी लोकसंख्या कमी होत आहे : येथील स्थानिक रहिवासी निलेश अहिरेकर सांगतात की, पूर्वी जुन्या चाळी असताना एका चाळीत 30 ते 40 भाडेकरू राहत होते. मात्र आता उभारण्यात आलेल्या टॉवर इमारतींमध्ये 30 ते 35 फ्लॅट्स असतात. त्यापैकी केवळ 20 ते 25 रहिवासीच मराठी उरले आहेत. उर्वरित फ्लॅट्स प्रामुख्याने खाजगी विक्रीसाठी जात असून त्यामध्ये गुजराती आणि मारवाडी समुदायातील रहिवासी वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे या परिसरातील मराठी लोकसंख्येचा टक्का लक्षणीयरीत्या घटला असल्याचे ते सांगतात.

वॉर्ड हद्दी बदलाचा वाद : पुढे निलेश अहिरेकर यांनी आरोप केला आहे की, पीरभाई मेन्शन, गिरीराज सोसायटी, लक्ष्मी भवन आणि छेडा मेन्शन या इमारती जुन्या वॉर्ड क्रमांक 217 ऐवजी वॉर्ड क्रमांक 218 मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. या बदलामुळे मतदारसंरचना आणि परिसरातील सांस्कृतिक समीकरण बदलण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या टॉवर इमारतींमध्ये प्रामुख्याने गुजराती-मारवाडी समुदायातील रहिवासी वास्तव्यास आल्यामुळे मराठी भाषिकांची उपस्थिती कमी होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थानिक नागरिकांनी संबंधित दस्तऐवज आणि व्हिडिओ पुरावे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केले होते. मात्र अद्याप पालिका प्रशासन किंवा निवडणूक आयोगाकडून याबाबत पुढे कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती अद्यापर्यंत मिळालेली नाही, असं अहिरेकर यांनी स्पष्ट केलं.

रहिवाशांच्या दैनंदिन समस्या : परिसरातील रस्ते खराब आणि अरुंद असल्यामुळे गर्दीच्या वेळेत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. अनेक ठिकाणी फूटपाथ मोडकळीस आले असून पाणीपुरवठा अनियमित आहे. सार्वजनिक शौचालयांची संख्या अपुरी असून कचरा व्यवस्थापनही नीट केलं जात नसल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली आहे. गल्ल्या अधिक अरुंद झाल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सध्या सर्वत्र रस्ते आणि इमारतींची बांधकामं सुरू असल्यानं हवेत मोठ्या प्रमाणात धूळ पसरली आहे. त्यामुळे नागरिकांना श्वसनविकारांचा त्रास होऊ लागला आहे. यामुळे बांधकामांदरम्यान धूळ नियंत्रणासाठी घालून दिलेले नियम काटेकोरपणे पाळले जात आहेत की नाही? यावर प्रशासनानं कठोर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा आणि मागणी रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.

