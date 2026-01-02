ETV Bharat / state

मुंबई महापालिका निवडणूक : आमच्यासाठी जो चांगलं करेल तो नगरसेवक पाहिजे, कुलाबा येथील कोळीबांधवांनी व्यक्त केल्या अपेक्षा

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील प्रमुख वॉर्डांमध्ये कोणते प्रश्न आहेत आणि नागरिकांना भावी नगरसेवकांकडून नेमक्या कोणत्या अपेक्षा आहेत? याचा आढावा घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'नं नागरिकांशी संवाद साधला.

Mumbai Municipal Elections 2026
ईटीव्ही भारतानं साधला कोळीबांधवांशी संवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 2, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
मुंबई : महानगरपालिकेची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी राजकीय वर्तुळात तसेच, नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढताना दिसत आहे. मागील काही वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासकांचं शासन असल्यानं मुंबईतील अनेक विभागांमध्ये विकासकामांना खंड पडल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे विविध भागांतील नागरी समस्या प्रलंबित आहेत.

मुंबईतील प्रमुख वॉर्डांमध्ये कोणते प्रश्न आहेत आणि नागरिकांना भावी नगरसेवकांकडून नेमक्या कोणत्या अपेक्षा आहेत? याचा आढावा घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'नं नागरिकांशी संवाद साधला. या अनुषंगानं आज (2 जानेवारी) कुलाबा येथील कोळी बांधवांशी संवाद साधत, त्यांच्या परिसरातील मूलभूत प्रश्न, विकासकामांची स्थिती आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींविषयीच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या.

मुंबई महापालिका निवडणूक (ETV Bharat)

नागरिकांनी काय सांगितलं? : कुलाबा कोळीवाड्यातील रहिवासी पांडुरंग तांडेल यांनी कोळीवाड्यातील बदलांबाबत आपली भूमिका मांडली. “माझा जन्मच इथलाच आहे. लहानपणापासून आजपर्यंत कोळीवाड्यात झालेले अनेक बदल मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिले आहेत,” असं त्यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले की, हळूहळू कोळीवाड्यातील गटारे काँक्रीटीकरण करण्यात आली आहेत. तसेच, चाळींमधील मोकळ्या जागेत लाद्या बसवण्यात आल्यामुळे पूर्वी घरात शिरणारं पाणी आता येत नाही. सध्या पाण्याची सोयही व्यवस्थित असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

'आम्ही भूमिपुत्र आहोत आणि आम्ही इथून कुठंही जाणार नाही' : याशिवाय, सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी तत्कालीन नगरसेवकांनी स्टेज उभारून मोकळ्या जागेत लाद्या बसवून दिल्याचंही तांडेल यांनी सांगितलं. मात्र, चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून तो तातडीने मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या मुद्द्यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, 'आम्ही भूमिपुत्र आहोत आणि आम्ही इथून कुठंही जाणार नाही,' अशी ठाम भूमिका मांडली.

'पाण्याचा प्रश्न कायम' : इथेच गेले 30 वर्षे मच्छीचा व्यवसाय करणाऱ्या संगीता कुन्नूर यांनी चाळीतील मूलभूत समस्यांकडे लक्ष वेधलं. 'आमच्या चाळीत पाणी येतं, मात्र, स्वच्छ पाण्याचा प्रश्न कायम आहे,' असं त्यांनी सांगितलं. तसेच, सार्वजनिक शौचालय वापरण्यासाठी रोज 4 रुपये द्यावे लागतात, तरीही ती शौचालयं नियमितपणे स्वच्छ नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.

मच्छीविक्रीबाबत बोलताना त्यांनी, “मच्छी विक्रीसाठी आम्ही वस्तीच्या जवळ बसणार नाही तर कुठे बसणार?” असा सवाल उपस्थित केला. वास येतो असं कारण पुढे करून आम्हाला इथून हाकलण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे आम्हाला मच्छी विक्रीसाठी वस्तीच्या आसपासच योग्य जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी ठाम मागणी संगीता कुन्नूर यांनी केली.

दरम्यान, या भागातील वॉर्ड क्रमांक 225 मधून शिवसेना (उबाठा) गटाचे अजिंक्य धात्रक आणि भाजपाच्या हर्षिता नार्वेकर निवडणूक लढवणार आहेत. आता नागरिकांच्या प्रश्नांना कोण न्याय देणार आणि नागरिक कोणावर विश्वास दाखवणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

संपादकांची शिफारस

