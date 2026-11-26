26/11 च्या पुनरावृत्तीची धमकी : मुंबई महापालिकेला पुन्हा बॉम्बने उडवण्याच्या धमकीचा ई-मेल
मुंबई महापालिकेच्या महापौर कार्यालयाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणारा ई-मेल मिळाला आहे. धमकीच्या ई-मेलची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली.
Published : November 26, 2026 at 2:39 PM IST
मुंबई : महानगरपालिकेच्या महापौर कार्यालयाला बॉम्बस्फोट घडवून उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. आज (26 नोव्हेंबर) सकाळी सव्वादहा वाजण्याच्या सुमारास महापौर कार्यालयाला धमकीचा ई-मेल मिळाला. खलिस्तानवादी दहशतवादी संघटनेच्या नावाने हा ई-मेल पाठवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही महापौर कार्यालयाला अशा प्रकारचे धमकीचे ई-मेल प्राप्त झालेत.
मेलमध्ये नेमकं काय म्हटलंय? : '26/11 सारखी घटना मुंबईत पुन्हा घडणार', 'खलिस्तान जिंदाबाद, मुंबई बोलेगा खलिस्तान जिंदाबाद', असा मजकूर या ई-मेलमध्ये नमूद करण्यात आला आहे. तसंच, 26 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 1 वाजून 11 मिनिटांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर कार्यालयावर ग्रेनेड फेकण्याची धमकी देण्यात आली आहे. 27 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबरदरम्यान बच्चन यांचा 'जलसा' बंगला उद्ध्वस्त करण्याची तसंच 1984 मध्ये झालेल्या शीख दंगलीचा बदला घेण्याची धमकीही ई-मेलमध्ये देण्यात आली आहे. याशिवाय, मेट्रो स्टेशन, महालक्ष्मी सायन्स सेंटर यासारख्या ठिकाणी आयईडी स्फोटकांनी भरलेल्या बॅगा ठेवणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या ई-मेलमध्ये बब्बर खालसा, प्रोफेसर गुरकल सिंग आणि जंदियाला गुरु या नावांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त : धमकीच्या ई-मेलची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. महापौर कार्यालयाची युद्धपातळीवर तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव कोणालाही महापौर कार्यालयाच्या परिसरात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांचं पथक, बॉम्बशोधक व स्पेशल स्कोर मुंबई महानगरपालिकेत दाखल झाले आहे. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला ओळखपत्राशिवाय महानगरपालिकेच्या परिसरात प्रवेश दिला जात नाही. काही महिन्यांपूर्वीही मुंबई महापालिकेच्या महापौर कार्यालयाला अशाच प्रकारचा धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला होता. त्यानंतर कार्यालयाबाहेर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले होते. तसंच, सुरक्षेच्या दृष्टीनं विशेष तपासणी केली जात आहे. अशातच आता पुन्हा धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाल्यानं मुंबई पोलिसांसमोर सुरक्षेचं मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
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