मुंबई पालिकेत नगरसेवकांची 'दाटीवाटी'; 133 वर्षात आसन व्यवस्था 'जैसे थे'!
मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांना सभागृहात बसण्यासाठी जागा नसल्याचं पाहायला मिळालं. यावर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.
Published : June 15, 2026 at 9:31 AM IST
मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये नगरसेवकांना आसन व्यवस्था नसल्यामुळं त्यांचे हाल होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ऐन सभा सुरू असताना नगरसेवकांना बसायला जागा नसल्याचं चित्र दिसून आलं. अशावेळी एक नवीन तोडगा काढण्यात आला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
133 वर्षात आसन व्यवस्थेत बदल नाही? - ऐतिहासिक पालिका सभागृहाला राज्य सरकारनं हेरिटेज वास्तूचा दर्जा दिला. हे सभागृह मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकीय घडामोडींचं केंद्र आहे. 1893 मध्ये केवळ 64 नगरसेवकांसाठी आसन व्यवस्था तयार करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या 133 वर्षांत नगरसेवकांची संख्या वाढत गेली. पण, सभागृहाच्या जागेत कोणताही बदल किंवा वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं ती जागा आता सध्या अपुरी पडत असल्याचं चित्र आहे.
सभागृहात बसायला जागा नाही - यावर्षी 11 फेब्रुवारी रोजी मुंबईच्या 78 व्या महापौरांच्या निवड प्रक्रियेदरम्यान तब्बल 26 नगरसेवकांना सभागृहात बसायला जागा उपलब्ध झाली नव्हती. मुंबई महानगरपालिकेचं स्वतंत्र वेगळं सभागृह असावं, ही मागणी समोर आली. भाजपाकडून ही मागणी करण्यात आली. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी ही मागणी केली होती.
"मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहामध्ये नगरसेवकांना बसायला जागा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही नवीन नगरसेवक असल्यामुळे आधीच आम्हाला मागे बसावं लागतं. त्यात जागा इतकी कमी असते की, अगदीच सर्व नगरसेवक चिटकून बसतात. यामुळे नगरसेवकांची प्रचंड गैरसोय होते." - स्नेहल शिरवळकर, नगरसेविका, शिवसेना - उबाठा
प्रशासन पुतळे हटवणार? - येत्या 22 जूनपासून सभेचे कामकाज सुरू होणार असल्यानं नगरसेवकांच्या आसन व्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे, ज्यामुळं आता नक्की काय तोडगा काढला जातो याकडं सगळ्यांचं लक्ष आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, या सभागृहातील जे ऐतिहासिक पुतळे आहेत, त्यांना हटवण्यात येईल अशी चर्चा आहे. या पुतळ्यांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, पंडित जवाहरलाल नेहरू अशा महापुरुषांचा समावेश आहे. सभागृहाच्या दोन्ही बाजूला मिळून सुमारे 12 पुतळे आहेत. अशावेळी हे सर्व पुतळे एकाच बाजूला ठेवण्यात येतील, अशी चर्चा आहे.
काँग्रेसनं केलं होतं आंदोलन - महापालिकेत गेली 25 वर्षे सलग सत्ता उपभोगणाऱ्या शिवसेनेने इमारत आणि सभागृह हेरिटेज असल्याने पालिका सभागृहात विशेष बदल केले नाहीत. सर्व नगरसेवक, महापालिका विभागाचे संबंधित अधिकारी, पत्रकार हे कसेतरी दाटीवाटीने आसनावर बसून काम करत होते. मात्र, यावेळी नवीन महापौर आणि उपमहापौर यांच्या निवडणुकीच्या प्रसंगी काँग्रेस नगरसेवकांना बसण्यासाठी जागा उपलब्ध न झाल्याने काँग्रेसच्या काही महिला नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनाच्या समोरील जमिनीवर बसून ठिय्या आंदोलन केले आणि जोरदार घोषणाबाकी करून सभागृह डोक्यावर घेतले होते.
आसन व्यवस्था अपुरी - मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या महानगरपालिकांपैकी एक आहे. या महानगरपालिकेच्या एकंदरीत कामकाजाकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष असतं. या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण देखील करण्यात येतं. त्यामुळं नगरसेवकांसाठी बसायला सभागृहात जागा करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन सभागृह बनायला वेळ आहे. त्याआधी प्रशासन नक्की काय तोडगा काढतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
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