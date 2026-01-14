मुंबई महानगरपालिका निवडणूक : १६ जानेवारीला शहरात २३ ठिकाणी होणार मतमोजणी
राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत स्वतंत्र स्ट्राँग रूम आणि मतमोजणी केंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणूक २०२५–२६ च्या पार्श्वभूमीवर शहरातील मतमोजणी प्रक्रियेची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण २२७ प्रभागांसाठी २३ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार ही प्रक्रिया पार पडणार असून, प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत स्वतंत्र स्ट्राँग रूम आणि मतमोजणी केंद्र निश्चित करण्यात आली आहेत. या सर्व ठिकाणांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलीस विभागाकडून आवश्यक ती मान्यता मिळाली आहे.
निवडणूक साहित्य वाटप प्रक्रिया पूर्ण : मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या मतदान प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे. मतदान प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडावी यासाठी महानगरपालिका प्रशासन व निवडणूक यंत्रणेकडून आवश्यक त्या सर्व तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. आज (दिनांक १४ जानेवारी २०२६) मुंबई महानगरातील विविध विभागीय केंद्रांवर मतपेट्या व निवडणूक साहित्य वाटपाची प्रक्रिया शिस्तबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात आली. सकाळपासूनच मतदान अधिकारी, कर्मचारी व सहायक कर्मचाऱयांची उपस्थिती लक्षणीय होती. संबंधित केंद्रांवर मतपेट्या, मतदार यादी, मतदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे, शिक्के, सील, शाई, ओळख पट्टे, मार्गदर्शक सूचना पुस्तिका आदी साहित्याचे वितरण करण्यात आले.
कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकतील अखेरच्या दोन दिवसांकरता मुंबई पोलिसांनी शहरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात केलाय. शहरात कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी योग्य ती खबरदारी घेतलीय. मतदान आणि मतमोजणीकरता मुंबईत २८ हजाराहून पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी, एसआरपीएफ प्लाटून, क्यूआरटी टिम, बीडीडीएस टिम, आरसीपी प्लाटून तसेच होमगार्ड आदींना बंदोबस्ताकामी तैनात करण्यात आलंय. मुंबई पोलीस दलातील सर्व पोलिसांच्या रजा याकाळात रद्द करण्यात आल्यात. मुंबई शहरात १० अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, ३३ पोलीस उपायुक्त, ८४ सहाय्यक पोलीस आयुक्त, ३००० पोलीस अधिकारी आणि २५००० पोलीस अंमलदार यांना बंदोबस्ताकरता तैनात करण्यात आलंय. सोबत एसआरपीएफ प्लाटून, क्यूआरटी टिम, बीडीडीएस टिम, आरसीपी प्लाटून तसेच होमगार्ड आदींना शहरातील संवेनशील ठिकाणी बंदोबस्ताकामी ठेवण्यात आलंय. मुंबईकरांनी पोलीस मदतीसाठी १०० किंवा ११२ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलंय.
शहरात २३ ठिकाणी मतमोजणी : मुंबईतील विविध विभागांमध्ये मतमोजणीसाठी केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामध्ये दहिसर, बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, अंधेरी, सांताक्रुझ, कांजूरमार्ग, मुलुंड, घाटकोपर, चेंबूर, मानखुर्द, कुर्ला, सायन, दादर, वरळी, भायखळा, गिरगाव, नायगाव अशा प्रमुख परिसरांचा समावेश आहे. प्रत्येक केंद्रावर संबंधित प्रभागातील उमेदवारांचे निकाल मोजले जाणार असून, ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडावी यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे.
कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था : मतपेट्या ठेवण्यात येणाऱ्या स्ट्राँग रूम्स आणि मतमोजणी केंद्रांवर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. सीसीटीव्ही देखरेख, प्रवेश नियंत्रण आणि आपत्कालीन व्यवस्था यांचीही तयारी करण्यात आली आहे.
अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे नागरिकांना आवाहन : प्रशासनाने नागरिकांना आणि उमेदवारांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत निकालांचीच प्रतीक्षा करावी. कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. मुंबई महापालिका निवडणूक निकालांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, १६ जानेवारी रोजी शहराच्या राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
मध्यवर्ती निवडणूक मतमोजणी कक्ष :
१. आर उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक १ ते ८ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून शीतल देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका मंडई तळघर, रूस्तमजी संकूल, जयवंत सावंत मार्ग, दहिसर (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०६८ येथे आहे.
२. आर मध्य विभाग : प्रभाग क्रमांक ९ ते १८ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून गीतांजली शिर्के यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष नागरी प्रशिक्षण संस्था व संशोधन केंद्र, अभिनव नगर, नॅशनल पार्कजवळ, बोरिवली (पूर्व), मुंबई – ४०० ०६६ येथे आहे.
३. आर दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक १९ ते ३१ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सचिन गिरी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष बजाज महानगरपालिका शाळा, बजाज मार्ग, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई – ४०० ०६७ येथे आहे.
४. पी उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक ३२ ते ३५ व प्रभाग क्रमांक ४६ ते ४९ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विकास सूर्यवंशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष मुंबई पब्लिक स्कूल (सीबीएसई), मालवणी टाऊनशीप मालाड - मार्वे रस्ता, अस्मिता ज्योती हौसिंग सोसायटी समोर, मालाड (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०९५ येथे आहे.
५. पी पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक ३६ ते ४५ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून दयालसिंह ठाकूर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष कुरार गाव, मुंबई पब्लिक स्कूल संकुल, शांताराम तलावाजवळ, कुरार गाव, मालाड (पूर्व) मुंबई - ४०० ०९७ येथे आहे.
६. पी दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक ५० ते ५८ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जयराम पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष उन्नत नगर महानगरपालिका शाळा, उन्नत नगर. क्रमांक २, वाहतूक पोलिस विभागाजवळ, गोरेगाव (पश्चिम) मुंबई – ४०० १०४ येथे आहे.
७. के पश्चिम विभाग : प्रभाग क्रमांक ५९ ते ७१ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रशांत ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष शहाजी राजे भोसले क्रीडा संकुल, तळमजला, बॅडमिंटन हॉल, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई – ४०० ०५३ येथे आहे.
८. के उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक ७२ ते ७९ तसेच के पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक ८०,८१,८६ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून राजीव शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष गुंदवली महानगरपालिका शाळा, बिमा नगर, नटराज स्टुडिओच्या मागे, अंधेरी कुर्ला मार्ग, अंधेरी (पूर्व) मुंबई – ४०० ०६९ येथे आहे.
९. के पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक ८२ ते ८५, एच पश्चिम विभाग : प्रभाग क्रमांक ९७ ते १०२ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रशांत ढगे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष प्रशासकीय इमारत, तळमजला, एस. एन. डी. टी. महिला विद्यापीठ, जुहूतारा मार्ग, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०४९ येथे आहे.
१०. एच पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक ८७ ते ९६ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून गजेंद्रकुमार पाटोळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष प्रभात कविवर्य कुसुमाग्रज मराठी भाषा आणि साहित्य भवन इमारत, मुंबई विद्यापीठ, कलिना, विद्यानगरी, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई – ४०० ०९८ येथे आहे.
११. टी विभाग : प्रभाग क्रमांक १०३ ते १०८, एस विभाग : प्रभाग क्रमांक १०९, ११०, ११३ आणि ११४ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उज्वला भगत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष बॅडमिंटन कोर्ट, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी क्रीडा संकूल, महाकवी कालिदास नाट्यगृहाच्या मागे, पु. खे. मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०८० येथे आहे.
१२. एस विभाग : प्रभाग क्रमांक १११, ११२, ११५ ते १२२ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून वैशाली ठाकूर परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष सेंट झेवियर हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, कांजूरमार्ग (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०७८ येथे आहे.
१३. एन विभाग : प्रभाग क्रमांक १२३ ते १३३ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून बाळासाहेब खांडेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष पंतनगर महापालिका शाळा क्रमांक ०३, पंतनगर, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७५ येथे आहे.
१४. एम पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक १४५ ते १४८, एम पश्चिम विभाग : प्रभाग क्रमांक १४९ ते १५५ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रियंका पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, कलेक्टर कॉलनी, महानगरपालिका शाळा संकुल, शिवशक्ती नगर, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई – ४०० ०७४ येथे आहे.
१५. एम पूर्व विभाग : प्रभाग क्रमांक १३४ ते १४४ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून स्नेहा उबाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष तळमजला, महानगरपालिका प्रसुतीगृह व रुग्णालय (नवीन इमारत), लल्लुभाई कंपाऊंड, हिरानंदानी आकृती इमारत क्रमांक २६ बी च्या समोर, मानखुर्द, मुंबई – ४०० ०४३ येथे आहे.
१६. एल विभाग : प्रभाग क्रमांक १५६ ते १६२ आणि १६४ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून रविंद्र बोंबले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष नेहरु नगर महानगरपालिका शाळा, नेहरु नगर, केदारनाथ मंदिर मार्ग, कुर्ला (पूर्व), मुंबई – ४०० ०२४ येथे आहे.
१७. एल विभाग : प्रभाग क्रमांक १६३, १६५ ते १७१ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून रोहिणी फडतरे आखाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष शिवसृष्टि कुर्ला कामगार, महानगरपालिका शाळा संकुल, एस.टी. आगारासमोर, नेहरु नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - ४०० ०२४ येथे आहे.
१८. एफ उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक १७२ ते १८१ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून प्रशांत पानवेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष नवीन महानगरपालिका शाळा, जैन सोसायटी, प्लॉट क्रमांक १६० / १६१, वल्लभदास मार्ग, सायन (पूर्व), मुंबई – ४०० ०२२ येथे आहे.
१९. जी उत्तर विभाग : प्रभाग क्रमांक १८२ ते १९२ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अजित नैराले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष डॉ. ऍन्टोनियो दा सिल्वा हायस्कूल ऍन्ड ज्युनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एस. के. बोले मार्ग, कबुतरखाना जवळ, दादर (पश्चिम) मुंबई – ४०० ०२८ येथे आहे.
२०. जी दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक १९३ ते १९९ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून वर्षाराणी भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका वरळी अभियांत्रिकी संकुल, तळमजला, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे आहे.
२१. एफ दक्षिण विभाग : प्रभाग क्रमांक २०० ते २०६ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अभिजीत भांडे - पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष पहिला मजला, पोलीस संकुल हॉल, दादर नायगाव, मुंबई - ४०० ०१२ येथे आहे.
२२. डी विभाग : प्रभाग क्रमांक २१४ ते २१९ व सी विभाग : प्रभाग क्रमांक २२० ते २२२ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून बाळासाहेब वाकचौरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष विल्सन महाविद्यालय, नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग, स्वराज्यभूमी (गिरगाव चौपाटी) जवळ, मुंबई - ४०० ००७ येथे आहे.
२३. ई विभाग : प्रभाग क्रमांक २०७ ते २१३, बी विभाग : प्रभाग क्रमांक २२३,२२४ आणि ए विभाग : प्रभाग क्रमांक २२५ ते २२७ करिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून कृष्णा जाधव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचे निवडणूक मतमोजणी कक्ष रिचर्डसन ऍन्ड क्रुडास कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, सर जे. जे. रोड, व्ह्युम हायस्कूल शेजारी, भायखळा, मुंबई - ४०० ००८ येथे आहे.
