मुंबई महानगरपालिका निवडणूक; पहिल्या दिवशी 4,165 अर्ज वितरण, मात्र एकही अर्ज दाखल नाही

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी 23 निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतून एकूण 4,165 नामनिर्देशन अर्जांचं वितरण केलं आहे. मात्र पहिल्‍या दिवशी एकही नामनिर्देशन पत्र दाखल झालेलं नाही.

Mumbai Municipal Corporation
मुंबई महानगरपालिका (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 24, 2025 at 2:03 PM IST

1 Min Read
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 23 डिसेंबरपासून सुरू झाली. मात्र अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवशी एकाही उमेदवारानं प्रत्यक्ष नामनिर्देशन अर्ज दाखल केला नाही, अशी माहिती महापालिकेच्या निवडणूक विभागानं दिली आहे.

फक्त अर्जांचं वितरण, दाखल शून्य : मुंबईतील सर्व 227 प्रभागांसाठी नियुक्त केलेल्या 23 निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांतून मंगळवारी दिवसभरात एकूण 4,165 नामनिर्देशन अर्ज वितरित झाले. मात्र संध्याकाळपर्यंत कोणताही उमेदवार अर्ज भरून जमा करण्यासाठी कुणी आलं नाही, अशी अधिकृत नोंद आहे.

कुठं आहेत अर्ज उपलब्ध? :

  • मुंबई शहर व उपनगरातील महापालिका विभागीय कार्यालय.
  • प्रभागनिहाय निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय.
  • सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या वेळेत अर्ज वितरणाची प्रक्रिया सुरू होती.

अर्ज भरण्याचा कालावधी :

  • 23 ते 30 डिसेंबर 2025, नामनिर्देशन अर्ज भरण्याची मुदत.
  • 25 व 28 डिसेंबरला सार्वजनिक सुट्टीमुळं अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
  • 31 डिसेंबरला अर्जांची छाननी होणार.
  • 2 जानेवारी 2026ला अर्ज माघारीची अंतिम तारीख.

राजकीय युतींचा तिढा, उमेदवार प्रतीक्षेत : अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवशी शांतता दिसून येण्यामागं राजकीय पक्षांतील युती व आघाडीबाबतचे निर्णय प्रलंबित असणं हे मुख्य कारण मानलं जात आहे. महाविकास आघाडी, महायुती तसंच इतर पक्षांमध्ये जागावाटपाच्या चर्चा सुरू असल्यानं अनेक इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज भरण्याऐवजी 'वेट अ‍ॅण्ड वॉच'ची भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे.

महापालिका निवडणुकीचा थोडक्यात आढावा :

  • मुंबई महानगरपालिका : 227 प्रभाग
  • मतदान : 15 जानेवारी 2026
  • मतमोजणी : 16 जानेवारी 2026

पुढील काही दिवस निर्णायक निवडणूक प्रक्रियेचे : पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून 24 डिसेंबरनंतर अर्ज दाखल होण्याचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. अर्जांची छाननी आणि माघारीनंतरच प्रभागनिहाय अंतिम उमेदवारांची यादी स्पष्ट होणार आहे. पहिल्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर अर्जांचं वितरण झालं असलं तरी एकही अर्ज दाखल न झाल्यानं मुंबई महापालिका निवडणुकीचा रंग पुढील काही दिवसांत चढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

