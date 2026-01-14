मतदानाच्या काही तास आधी ठाकरेंचं 'मुंबादेवी'ला साकडं!
बुधवारी (14 जानेवारी) मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर ठाकरे बंधूंनी सहकुटुंब मुंबईची आदीशक्ती जिच्या नावावरून या शहराचं नाव मुंबई पडलं.
मुंबई : संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीकरता प्रचारच्या तोफा थंडावल्या असून उमेदवार आणि त्यांच्यापेक्षा जास्त प्रमुख नेत्यांच्या मनातील धाकधूक प्रचंड वाढलीय. बुधवारी (14 जानेवारी) मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तावर ठाकरे बंधूंनी सहकुटुंब मुंबईची आदीशक्ती जिच्या नावावरून या शहराचं नाव मुंबई पडलं. त्या दक्षिण मुंबईतील मुंबादेवीचं दर्शन घेतलं. यावेळी संपूर्ण ठाकरे कुटुंबीयांनी गुरूवारी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीकरता देवीला साकडं घालत तिचे मोठ्या भक्तिभावानं आशिर्वाद घेतले.
कसा झाला ठाकरे बंधूंचा दौरा : बुधवारी सकाळी उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब मातोश्रीवरून राज ठाकरे यांचं शिवाजी पार्क येथील शिवतीर्थ हे निवासस्थान गाठलं. त्यानंतर दोन्ही ठाकरे कुटुंब एकत्रितपणे मुंबादेवी मंदिराकडे निघाले. संजय राऊत हे देखील राज ठाकरे यांच्यासोबत मुंबादेवीकरता दर्शनासाठी जाताना दिसले. शर्मिला ठाकरे, रश्मी ठाकरे, जयवंती ठाकरे आणि रिटा गुप्ता या देखील वेगळ्या गाडीतून मुंबादेवीच्या दर्शनासाठी निघाल्या. यावेळी राज ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मतदारांनी जागरूक राहण्याचं आवाहन केलं. दर्शनादरम्यान अमित ठाकरेंनी गर्दीत पायाखाली येत असलेल्या मांजराच्या एका पिल्लाला अगदपणे उचलून शेजारील एका दुकनाजवळ सोडलं. तर देवदर्शन करून परत आलेल्या शर्मिला ठाकरे यांनी शिवतीर्थावर उपस्थित कार्यकर्त्यांना तिळगूळ वाटप केलं. निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे कुटुंबाचे हे एकत्रित देवदर्शन विशेष महत्त्वपूर्ण ठरलं. निवडणूक कोण जिंकेल, हे निकाल ठरवतील; पण श्रद्धा, संस्कृती आणि भावनांचा हा क्षण मुंबईच्या राजकीय इतिहासात नक्कीच लक्षात राहील.
रश्मी ठाकरे सोशल मीडियावर भाव खाऊन गेल्या : या भेटीत रश्मी ठाकरे यांच्या केशरी साडीची सोशल मीडियावर जबरदस्त चर्चा रंगली. या दर्शनावेळी रश्मी ठाकरे यांनी परिधान केलेल्या केशरी रंगाच्या साडीनं उपस्थितांचं विशेष लक्ष वेधून घेतलं. साधेपणा, सौंदर्य आणि संस्कृती यांचा सुंदर संगम साधत त्यांचा हा लूक अनेकांच्या पसंतीस उतरला. ही साडी धार्मिक वातावरणाशी पूर्णपणे सुसंगत होती. केशरी रंग हा भारतीय संस्कृतीत त्याग, श्रद्धा, ऊर्जा आणि सकारात्मकतेचं प्रतीक मानला जातो. राजकीय संदर्भात पाहिलं, तर केशरी रंगाला वेगळं महत्त्व आहे. मात्र, यावेळी तो रंग अधिक धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थानं पुढं आला. साध्या दागिन्यांसह केलेला रश्मी ठाकरे यांचा हा साडी लूक अनेकांच्या पसंतीस उतरला.
