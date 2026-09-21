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बीएमसीचा अनधिकृत झोपडपट्टी धारकांना अखेरचा इशारा; 'या' कालावधीत कारवाई, काँग्रेसचा विरोध

बीएमसीनं अनधिकृत झोपडपट्टी धारकांना अखेरचा इशारा दिलाय. 14 फुटांवरील झोपड्या पाडण्यात येतील. काँग्रेससह विरोधकांनी याला विरोध केलाय.

बीएमसी
बीएमसी (File/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 2:08 PM IST

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मुंबई - बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामाविरोधात विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. ही मोहीम महापालिका प्रशासन 1 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीमध्ये राबवणार आहे. झोपडपट्टी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर ही मोहीम असणार आहे. 14 फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीचा झोपड्यांवर महानगरपालिका प्रशासन कारवाई करणार आहे. झोपडपट्टी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे संबंधित रहिवाशांनी स्वतःहून तत्काळ काढण्याचं आवाहन मुंबई महानगरपालिकेनं केलं आहे. असं न केल्यास मुंबई महानगरपालिका प्रशासन कारवाई करेल असं देखील प्रशासनाने सांगितलं आहे.


आकडेवारी काय सांगते? - बृहन्मुंबई क्षेत्रात (मुंबई शहर आणि उपनगरे) एकूण 2 लाख 23 हजार 150 झोपड्या आहेत. त्यापैकी 39 हजार 111 झोपड्या 14 फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या असल्याचे निर्दशनास आलं आहे. यापैकी 3 हजार 348 झोपड्या शहर विभाग, 4 हजार 536 झोपड्या पश्चिम उपनगरे आणि 31 हजार 227 झोपड्या पूर्व उपनगरांत स्थित आहेत. दरम्यान, 4 हजार 584 झोपड्यांवर यापूर्वी निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 611 झोपड्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. उर्वरित झोपड्यांत वास्तव्यास असलेल्या रहिवाश्यांनी संबंधित बांधकामे स्वतःहून तत्काळ निष्कासित करावीत अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं महानगरपालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.


दिनांक 24 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर या कालावधीत एकूण 128 अधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. तर 140 बांधकामन विरोधात कारवाई नियोजित आहे. अशावेळी नागरिकांनी अनधिकृत बांधकाम करू नयेत तसंच बांधकाम केले असल्यास ते स्वतःहून तत्काळ हटवावे अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल असं प्रशासनाकडून कळविण्यात आलं आहे.


हा तुघलकी निर्णय - खा. वर्षा गायकवाड
मुंबई महानगरपालिकेनं 14 फुटांवरील झोपडपट्यांवरील बांधकाम पाडण्यासाठी विशेष मोहीम जाहीर केली आहे. भाजपा शिवसेनेनं 18 फुटांपर्यंत झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली होती. मग आता असं काय झाले की 14 फुटांवरील बांधकाम तोडण्याचा निर्णय घेतला? हा निर्णय तुघलकी असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे.


पालिकेच्या निर्णयाबाबतच्या निर्णयावर महायुतीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी - रईस शेख
मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी 18 फुटांपर्यंत झोपड्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली होती मात्र आता 14 फुटांपेक्षा उंच झोपड्याविरोधात मुंबई महापालिकेनं अचानक कारवाईचा बडगा उचलला आहे. यामुळे 34,000 झोपडपट्टी धारकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. पालिकेच्या निर्णयाबाबतच्या निर्णयावर महायुतीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे.

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TAGGED:

UNAUTHORISED CONSTRUCTION
अनधिकृत झोपडपट्टी
झोपडपट्टी धारकांना अखेरचा इशारा
वर्षा गायकवाड
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