पालिका आयुक्त मॅडमची मुंबईच्या रस्त्यांवरील स्वच्छतेकडं करडी नजर, बीएमसीची हायकोर्टात माहिती
दक्षिण मुंबईतील ओव्हल मैदानाजवळ मुंबई सत्र न्यायालासमोरच कचरा डेपो उभारणाऱया कंत्राटदाराला नोटीस बजावत दंड आकारल्याची माहिती पालिकेकडून हायकोर्टात देण्यात आली.
Published : August 20, 2026 at 8:50 AM IST
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील रस्त्यांवर फिरून महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे या स्वच्छतेच्याबाबतीत आता जातीनं पाहाणी करणार असल्याचं बीएमसीच्या वतीनं बुधवारी हायकोर्टात सांगितलं. तसेच हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार पालिकेनं यावर देखरेख ठेवण्याकरता एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याचंही त्यांनी कोर्टात सांगितलं. यावर तूर्तास ही सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब करत हायकोर्टानं पालिकेला यावर सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
काय आहे प्रकरण? - कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राऊंडवर कचरा प्रक्रियेमुळे होणारं वायु प्रदूषण आणि धोकादायक मिथेनच्या सततच्या उत्सर्जनामुळे निर्माण होणारी दुर्गंधी तसेच शहरातील रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर होणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रकाराबाबत हायकोर्टात ऍड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आलीय. याचिकाकर्ते कन्नमवार नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीचे वकील अभिजीत राणे यांनी काही कंपन्या त्यांच्या आवारातच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून साल 2030 पर्यंत ‘झिरो वेस्ट’ धोरण राबविण्याच्या दिशेनं काम करत असल्याचं यावेळी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर पुढील सुनावणीत या संबंधित वृत्ताची दखल घेऊन त्याचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश महापालिकेला देत हायकोर्टानं सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केलीय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? - या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान वकील मोहम्मद नवाज यांनी हस्तक्षेप अर्जाद्वारे नळ बाजार आणि सी-वॉर्डमधील कचऱ्याच्या समस्येकडे हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं. मध्यमवर्गीय आणि निम्न उत्पन्न गटातील नागरिक या परिसरात मोठ्या संख्येनं राहतात, असं असतानाही पालिका या भागांमध्ये तातडीनं कचऱ्याची विल्हेवाट लावत नाही. यासंदर्भात अनेकदा तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
दक्षिण मुंबईत पालिका विशेष लक्ष देणार - दक्षिण मुंबईतल्या नळ बाजार परिसरातील अरूंद रस्त्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जात असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं मुंबई महानगरपालिकेला या समस्येवर तातडीनं उपाययोजना करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बुधवारी यावर उत्तर देताना हायकोर्टात सांगितलं की, पालिका आयुक्त सध्या मुंबईतील रस्त्यांवरील स्वच्छतेविषयी जातीनं लक्ष घालत असून त्या स्वत: विविध ठिकाणी जाऊन सुरू असलेल्या कामांची पाहाणी करत आहेत.
नोडल अधिकारी देखरेख ठेवणार - तसेच यासंदर्भात ए - वॉर्डातील सहाय्यक पालिका आयुक्त उज्ज्वल इंगोले यांनी यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करत माहिती दिलीय की, मुंबई सत्र न्यायालय आणि मुंबई विद्यापीठ यांच्यासमोर ओव्हल मैदानाला खेटून कचऱ्याचे ट्रक आणि कचरा डपो उभारणाऱ्या कंत्राटदाराला नोटीस बजावत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलीय. तसेच भविष्यात अशी चूक पुन्हा न करण्याबाबतही बजावण्यात आलंय. याशिवाय झोन 1 चे मुख्य अभियंता श्रीकांत राठोड यांची विशेष नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.
सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब - घनकचरा व्यवस्थापनाच्या बाबतीत त्यांची दक्षिण मुंबई परिसरात विशेष देखरेख राहील, असंही पालिकेच्या वतीनं बुधवारी हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. संबंधित अधिकारी वॉर्डातील रस्ते कचरामुक्त ठेवण्याबरोबरच संपूर्ण परिसरातील आरोग्य व स्वच्छतेची योग्य व्यवस्था राखतील, असं आश्वासनही पालिकेच्या वतीनं हायकोर्टाला दिलं गेलंय. याची दखल घेत हायकोर्टानं सार्वजनिक ठिकाणी घनकचरा न टाकण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला देत याप्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केलीय.
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