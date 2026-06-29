भायखळा झिंक फॉसफाईड कॅप्सूल प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे, आरोपीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी
भायखळ्यातील मोहरम मिरवणुकीदरम्यान विषारी गोळ्यांचं वाटप करणाऱ्या फैय्याज प्रेमजीला आणखीन पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आलंय.
Published : June 29, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 8:54 PM IST
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील भायखळ्यातील मोहरम मिरवणुकीदरम्यान विषारी गोळ्यांचं वाटप करणाऱ्या फैय्याज प्रेमजीला आणखीन पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आलंय. रिमांड संपत असल्यानं त्याला सोमवारी कोर्टापुढं हजर करण्यात आलं होतं. मात्र फैय्याजच्या या विषारी कॅप्सूल प्रकरणात अधिक धक्कादायक माहिती समोर आल्याचं पोलिसांनी सोमवारी कोर्टात सांगितलंय.
आरोपी फैय्याज प्रेमजीच्या फोनमध्ये अनेक पुरावे सापडले : आरोपीची पोलीस कोठडी संपत असल्यानं मुंबई पोलिसांनी त्याला सोमवारी माझगाव दंडाधिकारी कोर्टापुढं हजर केलं. आरोपीची आणखीन चौकशी करण्याकरता पोलिसांनी त्याची सात दिवसांकरता पोलीस कोठडी वाढवून मागितली होती. तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फैय्याजनं एकूण 30,000 कॅप्सूल मागवल्या होत्या. यातील 14,900 झिंक फॉस्फईड भरलेल्या कॅप्सूल मिळाल्या असून, उर्वरित 15000 कॅप्सूल हस्तगत करणं अद्याप बाकी आहे. फैय्याजनं सर्व साहित्य ऑनलाईन पद्धतीनं दोन वेगवेगळ्या राज्यातून मागवलं होतं. ते साहित्य कुठून आलं होतं, याचा शोध लागला असून पोलिसांची दोन पथक त्या दोन राज्यात रवाना झालेली आहेत. ज्यांनी नियम व अटींचं पालन न करता हा माल विकला असेल, त्यांच्यावरही अटकेची कारवाई करणार असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलंय. तसंच आरोपी फैय्याजचे इराण आणि इराक कनेक्शनचे धागेदोरे सापडले असून त्याबाबतही तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी संबंधित 'लोन वुल्फ अटॅक'चा प्रकार होता का?, त्याचा काही दहशतवादी हेतू होता का? याबाबत पोलिसांना तपास करायचाय अशी माहिती पोलिसांनी कोर्टाला दिली. याची नोंद घेत कोर्टानं फैय्याजला आणखीन पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावलीय.
विषारी गोळ्या मधुमेहावरही गुणाकारी असल्याची आरोपीकडून बतावणी - फैय्याजनं शेकडोंच्या गर्दीत वाटलेल्या गोळ्या पेनकिलर असल्याच्या समजत त्यासोबत घेऊन लोक मुंबई आसपासच्या भागात निघून गेले. नालसोपाऱ्यातही एक रूग्ण आढळून आलाय. तर डोंगरी परिसरातील हबीब रूग्णालयात नव्यानं दाखल झालेल्या रूग्णानं "ईटीव्ही भारत"ला दिलेल्या माहितीत धक्कादायक माहिती दिलीय. दिलबर हुसैन यांना तुमचा मधुमेह देखील या गोळ्यांनी नियंत्रणात येईल, असं सांगत फैय्याजनं त्यांना 10 कॅप्सूल दिल्या होत्या. या गोळ्या आयुर्वेदिक असल्याचं देखील त्यानं दिलबर यांना सांगितलं होतं. दिलबर यांनी जुलूसच्या दिवशी कॅप्सूल खाल्ली नाही. मात्र दुसऱ्या दिवशी घरी गेल्यावर डायबिटिसची गोळी संपली होती म्हणून त्यांनी फैय्याजनं दिलेल्या दोन कॅप्सूल घेतल्या. मात्र त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना त्रास होऊ लागला. उलटी, जुलाब आणि अंग दुखू लागल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
फैय्याजच्या गोळ्यांसोबत एका नामांकित फार्मा कंपनीचा कागद : भायखळा झिंक फॉस्फाईड कॅप्सूल प्रकरणात समोर आलेली आणखीन एक बाब म्हणजे आरोपी फैय्याज प्रेमजीनं वाटप केलेल्या कॅप्सूलसोबत एक चिट्ठीही प्रत्येक पिशवीत टाकलेली होती. या चिट्ठीत संबंधित कॅप्सूल अनेक आजारांवर प्रभावी असल्याचा दावा करण्यात आलाय. हे औषध आयुर्वेदिक असून कॅन्सर, अलझायमर, डायबिटीस, थायरॉईड, आस्थमा, किडनीचे आजार अशा अनेक आजारांवर या कॅप्सूलचा वापर होऊ शकत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्या चिट्ठीवर एका नामांकित फार्मा कंपनीचंही नाव छापलेलं आहे. चिट्ठीचा उल्लेख असलेल्या फार्मा कंपनीचा या प्रकरणाशी काही संबंध आहे का? याचाही तपास सुरू आहे.
आरोपीच्या प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक खुलासे : आरोपी फैय्याज निसार प्रेमजी हा 39 वर्षीय उच्च शिक्षित तरूण असून त्याच्याकडे BBA ची पदवी आहे. तो पुण्यातील विमान नगरचा रहिवासी असून त्याचा रंगकाम करण्याचा व्यवसाय आहे. मुंबई पोलिसांच्या एका टीमनं पुण्यात जाऊन त्याच्या नातेवाईकांचीही चौकशी केलीय. त्याच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी लोकांना विष देण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपांखाली BNS कलम 109,110,123 अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. दक्षिण मुंबईतील भायखळा परिसरात शुक्रवारी पार पडलेल्या मोहरमच्या मिरवणुकीत या गोळ्यांचं वाटप करताना फैय्याजला रंगेहात अटक करण्यात आली होती. फैय्याजनं एकाचवेळी अनके नागरिकांना मोठी हानी पोहोचवण्याच्या हेतूनं ऑनलाईन 100 किलो 'झिंक फॉस्फाईड' हे विषारी रसायन आणि 30,000 कॅप्सूलच्या पुंगळ्या ऑर्डर केल्याचे पुरावे सापडलेत. या आरोपीनं तयार केलेल्या 14,900 कॅप्सुलमध्ये प्रत्येकी एक ग्रॅम झिंक फॉस्फाईड मिक्स करून या विषारी गोळ्या तयार केल्याची धक्कादायक कबुली दिलीय.
कशी झाली फैय्याजला अटक? : शुक्रवारी पार पडलेल्या मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या काही लोकांना तीव्र पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास सुरू झाला. या सर्वांनी या गोळ्यांचं सेवन केल्याचं समजताच या लोकांनी इतरांच्या मदतीनं रात्रीच पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. चौकशी केल्यानंतर पोलिसांना कळलं की, मिरवणुकीत सहभागी झालेल्यांना एक व्यक्ती पेन किलरच्या नावाखाली या गोळ्या मोफत वाटत होती. त्यामुळं गोळ्या वाटणाऱ्या व्यक्तीवर संशय आल्यानंतर भायखळा पोलिसांनी तातडीनं तपासाची चक्र फिरवत त्याला ताब्यात घेतलं. या सर्वच्या सर्व गोळ्या जर लोकांमध्ये वाटल्या गेल्या असत्या तर शेकडो नागरिकांचा जीव धोक्यात आला असता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुरूवातीच्या चौकशीत या केवळ 'पेन किलर गोळ्या असल्याचं सांगून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत होता. मात्र, यात घातपाताची शक्यता असल्यानं मुंबई पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी सुरू केलीय.
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