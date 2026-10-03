Mumbai Monsoon Exit 2026 : मुंबईतून मान्सूनचा निरोप; 2002 नंतरची सर्वात लवकर माघार
मुंबईतून मान्सून साधारणपणे 8 ऑक्टोबरला परततो. यंदा मान्सून पाच दिवस आधीच मुंबईतून परतला आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळातील ही सर्वात लवकर झालेली माघार आहे.
Published : October 3, 2026 at 4:18 PM IST
मुंबई : भारतीय हवामान विभागानं (आयएमडी) आज, 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईतून नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची म्हणजेच मान्सूनची माघार जाहीर केली आहे. मुंबईतून मान्सून साधारणपणे 8 ऑक्टोबरला परततो. यंदा मात्र मान्सून पाच दिवस आधीच मुंबईतून परतला आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळातील ही सर्वात लवकर झालेली माघार आहे. यापूर्वी 30 सप्टेंबर 2002 रोजी मुंबईतून मान्सून इतक्या लवकर परतला होता. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025 मध्ये मुंबईतून मान्सूनची माघार 10 ऑक्टोबरला झाली होती.
पावसाळा संपला म्हणजे पाऊस पूर्णपणे बंद होणार का?
मान्सूनची माघार झाली म्हणजे मुंबईत आता पाऊस अजिबात पडणार नाही, असं नाही. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, मुंबईला नियमित पाऊस देणारे नैऋत्य मोसमी वारे आता मागे सरकले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात पावसाचं प्रमाण आणि पाऊस पडण्याचं दिवस कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, स्थानिक वातावरणामुळे एखाद्या भागात अचानक ढग तयार होऊन काही काळ पाऊस किंवा मेघगर्जनेसह सरी पडू शकतात. उदाहरणार्थ, सकाळपासून आकाश स्वच्छ असलं तरी दुपारी एखाद्या भागात ढग जमा झाले आणि वातावरण पावसासाठी अनुकूल झालं, तर त्या परिसरात काही काळ पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे मान्सूनची माघार म्हणजे पावसावर पूर्णपणे पडदा, असं समजण्याचं कारण नाही.
यंदा मुंबईत किती पाऊस झाला?
मुंबई महापालिकेच्या 3 ऑक्टोबर रोजीच्या अहवालानुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरात या 24 तासांत 0.0 मिमी पावसाची नोंद झाली. मात्र, यंदाच्या संपूर्ण पावसाळ्यात मुंबईत चांगला पाऊस झाला आहे. कुलाबा हवामान केंद्रात 3 ऑक्टोबरपर्यंत एकूण 1957.1 मिमी पाऊस नोंदला गेला आहे. कुलाब्यातील वार्षिक सरासरी पाऊस 2095 मिमी आहे. त्याच्या तुलनेत यंदा आतापर्यंत 93.42 टक्के पाऊस झाला आहे. सांताक्रूझमध्ये 2354.9 मिमी पाऊस झाला आहे. सांताक्रूझची वार्षिक सरासरी 2319 मिमी आहे. यंदा येथे सरासरीच्या 109.31 टक्के पाऊस झाला आहे. म्हणजेच सांताक्रूझमध्ये सरासरीपेक्षा सुमारे 9 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांचा एकत्रित सरासरी पाऊस 2207 मिमी आहे. त्यापैकी आतापर्यंत मुंबई शहरात 1911.35 मिमी, पूर्व उपनगरांत 2478.90 मिमी, तर पश्चिम उपनगरांत 2324.63 मिमी पाऊस नोंदला गेला आहे.
आता मुंबईत उन्हाचा चटका वाढणार
मान्सूनची माघार होत असतानाच मुंबईतील तापमान वाढू लागलं आहे. महापालिकेच्या 3 ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार, कुलाब्यात कमाल तापमान 37.4 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 26.8 अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. सांताक्रूझमध्ये कमाल तापमान 36.9 अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान 24.6 अंश सेल्सिअस होते. त्यामुळे सकाळी किंवा रात्री हवेत थोडासा गारवा जाणवला, तरी दुपारच्या वेळी मुंबईकरांना ऑक्टोबरच्या उन्हाचा चटका आणि दमट उकाडा जाणवू शकतो. मान्सून माघारी गेल्यानंतरचा हा बदलत्या हवामानाचा काळ असल्याने तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पुढील काही दिवस हवामान कसं राहणार?
महापालिकेच्या 3 ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरात आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. काही तुरळक ठिकाणी हवामान उष्ण आणि दमट राहू शकते. सध्या मुंबईत मोठ्या पावसाचा किंवा खराब हवामानाचा इशारा नाही. मात्र, स्थानिक पातळीवर तुरळक सरी पडण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
मुंबईच्या तलावांमधील पाणीसाठा
महापालिकेच्या अहवालानुसार, तुळशी तलाव 7 जुलै 2026 रोजी, विहार तलाव 7 जुलै 2026 रोजी, तानसा तलाव 22 जुलै 2026 रोजी, तर मोडकसागर तलाव 23 जुलै 2026 रोजी पूर्ण क्षमतेने भरून वाहू लागले होते. 3 ऑक्टोबरच्या सकाळच्या नोंदीनुसार, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही प्रमुख तलावांमध्ये एकूण 1387139 दशलक्ष लिटर उपयुक्त पाणीसाठा होता.
मागील वर्षी, म्हणजे 3 ऑक्टोबर 2025 रोजी, हा साठा 1432164 दशलक्ष लिटर होता. तर 2024 मध्ये याच दिवशी 1440473 दशलक्ष लिटर पाणीसाठा होता. मात्र, यंदा राज्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने आणि गेल्या संपूर्ण महिन्यात पावसानं मुंबईसह या धरण क्षेत्रांमध्येही दडी मारल्यामुळे, नैसर्गिक अतिउष्णतेच्या परिस्थितीत हा साठा किती दिवस टिकतो? हा प्रश्न आहेच. एकूणच, यंदा मुंबईतून 3 ऑक्टोबरलाच मान्सूननं निरोप घेतला आहे. त्यामुळे पुढील काळात पावसाचं प्रमाण कमी होत जाईल, आकाश अधिक निरभ्र राहील आणि तापमानासोबत दमट उकाडाही वाढू शकतो. मात्र, मान्सूनची माघार झाली असली तरी स्थानिक वातावरणामुळे मुंबईतील एखाद्या भागात तुरळक पाऊस किंवा सरी पडण्याची शक्यता कायम राहणार आहे.
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