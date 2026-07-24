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मुंबईतील आंदोलनात पोलिसांची व्हॅन अडवणाऱया रियानं दिली पंतप्रधानांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया, म्हणाली 'अंमलबजावणी...'

कॉकरोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनाला दिवसेंदिवस पाठिंबा वाढत आहे. देशभरात स्थानिक पातळीवरही आंदोलन केले जात आहे.

model Rhiya Ahir on neet leak
मुंबईतील आंदोलनात पोलिसांची व्हॅन अडवणाऱ्या रियानं दिली पंतप्रधानांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया (ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 12:33 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 12:47 PM IST

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मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनाला दिवसेंदिवस पाठिंबा वाढत आहे. देशभरात स्थानिक पातळीवरही आंदोलन केले जात आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हवा आहे, ही मागणी आता जोर धरू लागली आहे. सीजेपीच्या दिल्लीतील आंदोलनाला मुंबईतूनही पाठिंबा मिळत आहे. 22 जुलै रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात एका धाडसी तरुणीने एकटीने पोलिसांची व्हॅन रोखली. तिच्या या हिमतीचं कौतुक केलं जात आहे. रिया अहिर असं तिचं नाव असून, ती मॉडेल आहे.

काय म्हणाली रिया अहिर? - पेपरफुटीच्या प्रकरणावर कठोर कारवाई करण्याबाबत पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या व्हिडिओ संदेशावर प्रतिक्रिया देताना, 22 जुलै रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या आंदोलनातील एक प्रमुख चेहरा असलेल्या मॉडेल रिया अहिर म्हणाली, "विद्यार्थ्यांच्याच मागण्या होत्या. त्यामुळे, त्या मागण्यांची दखल घेतली जात आहे, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. मात्र, दखल घेतल्यानंतर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आणि त्यातून ठोस परिणाम दिसणे हे महत्त्वाचे आहे; कारण बोलणे एक गोष्ट असते आणि प्रत्यक्षात कृती होणे ही वेगळी गोष्ट असते. 2024 मधील पेपरफुटी प्रकरणातील कथित मुख्य सूत्रधाराची जामिनावर सुटका झाली होती आणि त्याला सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे, यावेळी तसे काही घडू नये, अशी मला आशा आहे."

रियाने अडवली होती पोलिसांची गाडी - शिवाजी पार्क येथे बुधवारी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या वाहनासमोर उभे राहून आंदोलकांना सोडण्याची मागणी करणारी 27 वर्षीय रिया अहिर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या रियाने पोलिसांची गाडी अडवून आंदोलकांना सोडण्याचा आग्रह धरला. या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून, तिच्या धाडसाचे अनेकांकडून कौतुक केले जात आहे. आंदोलनाला जाण्यापूर्वीच तिने एक व्हिडिओ शेअर करून नागरिकांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, आंदोलनस्थळी पोहोचल्यानंतर घडलेली घटना तिच्यासाठीही अनपेक्षित ठरली.

ज्यावेळी हे आंदोलन सुरू होते, त्यावेळी ती काही मित्रांची वाट पाहात उभी होती. त्याचवेळी काही घोषणा तिने ऐकल्या. त्यानंतर मी स्वत:ला रोखू शकले नाही. मी त्या आंदोलनाच्या ठिकाणी गेले. त्यावेळी पाहीलं की एका पोलीस व्हॅनमध्ये मुलांना कोंबलं होतं. ते चित्र अतिशय वाईट होतं. त्याचवेळी मी त्या गाडीसमोर उभी राहिले, असे रियाने सांगितले.

दरम्यान, पत्रकारांशी बोलताना दिपके यांनी वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत समाधान व्यक्त केले, मात्र परीक्षांमधील अनियमिततेसाठी जबाबदारी निश्चित करण्याच्या आंदोलनाच्या मुख्य मागणीवर ते ठाम राहिले.

अभिजीत दिपके म्हणतात, "धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत जंतरमंतरवरील आमचे धरणे आंदोलन सुरूच राहील. सोनम वांगचुक यांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले आहे, याचा आम्हाला खूप दिलासा मिळाला आहे; कारण त्यांना उपोषण करून 26 दिवसांहून अधिक काळ लोटला होता. या देशासाठी त्यांचे जीवन खरोखरच अत्यंत मौल्यवान आहे."

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Last Updated : July 24, 2026 at 12:47 PM IST

TAGGED:

RHIYA AHIR ON PM NARENDRA MODI
NARENDRA MODI VIDEO ON PAPER LEAK
रिया अहिर पोलीस व्हॅन
नरेंद्र मोदी पेपरफुटी प्रकरण
MUMBAI MODEL RHIYA AHIR

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