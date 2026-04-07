मुंबईकरांसाठी नव्या मेट्रो मार्गिका सेवेचं आज होणार उद्घाटन; ठाण्यात पहिल्यांदाच धावणार मेट्रो

मुंबईच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार हे आज चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार आहेत.

मुंबई मेट्रो (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 7, 2026 at 7:37 AM IST

मुंबई : गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेली आणखीन एक मेट्रो लाईन मुंबईकरांसाठी आजपासून सुरू होतेय. 'मुंबई इन मिनिट्स' या संकल्पनेवर आधारीत मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो जाळ्याच्या विस्तार हा दिवसेंदिवस मुंबईच्या कक्षा रूंदावतोय. याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं बुधवार, 8 एप्रिल 2026 पासून सुधारित आणि अधिक प्रवासी-अनुकूल वेळापत्रक लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय.



ठाण्यातील पहिली मेट्रो लोकांच्या सेवेत - मेट्रो लाईन 9 (दहिसर पूर्व – काशिगाव) आणि मेट्रो लाईन 2बी (मंडाले – डायमंड गार्डन, पहिला टप्पा ) या नवीन मार्गिका आता प्रवाशांसाठी खुल्या करण्यात आल्यात. तांत्रिकदृष्ट्या ही ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा आहे. आता मध्य रेल्वेच्या हार्बर लाईनलाही मेट्रोची कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे. मेट्रो लाईन 2ए आणि लाईन 7 या आता स्वतंत्रपणे चालवण्यात येणार आहेत. लाईन 7 ही लाईन 9 सोबत एकत्रितपणे (इंटिग्रेटेड कॉरिडॉर) चालवली जाणार आहे. त्यामुळे अंधेरी पूर्व ते मीरा-भाईंदर (काशिगाव) दरम्यान असा थेट आणि अखंड प्रवास शक्य होणार आहे. त्यातून नेहमीच वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत असलेल्या पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील भार बराच कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मुंबई मेट्रो (Source- ETV Bharat reporter)
कसं असेल मेट्रोचं सुधारित वेळापत्रक -प्रवाशांचा बहुमुल्य वेळ वाचवण्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी कमी करत भविष्यातील मेट्रोचा होणारा विस्तार लक्षात घेऊन प्रशासनानं नवं सुधारीत वेळापत्रक तयार केलंय.
मुंबई मेट्रो (Source- ETV Bharat reporter)
काय आहेत महत्त्वाचे बदल?
  • लाईन 9 व लाईन 2बी 8 एप्रिलपासून सेवेत
  • लाईन 7 आता काशिगावपर्यंत विस्तारित
  • लाईन 2ए आणि लाईन 7 स्वतंत्र मार्गिका
  • प्रत्येक मार्गिकेवर वाढीव फेऱ्या व सुधारित वारंवारता
  • सोपे आणि सुलभ वेळापत्रक
  • दहिसर स्थानकावरून लाईन 2ए आणि लाईन 7/9 दरम्यान इंटरचेंज

    मेट्रो लाईन 2ए (पिवळी लाईन) अंधेरी पश्चिम ते दहिसर पूर्व
  • पहिली फेरी : सकाळी 5:50 – 5:55
  • शेवटची फेरी: रात्री 10:30 – 11:00
  • गर्दीच्या वेळेत: 6 मिनिटांचं अंतरात (सकाळी/सायंकाळी)
  • इतर वेळेत: 8 ते 10 मिनिटं (बाकी दिवसभर)
  • सोमवार ते शुक्रवार दिवस – 289 फे-या
  • शनिवार/रविवार - 231/ 213 फे-या

मेट्रो लाईन 7 व लाईन 9 (संयुक्त कॉरिडॉर) गुंदवली ते काशिगाव

  • मार्गाची लांबी: 19.79 किमी
  • पहिली फेरी : सकाळी सुमारे 5:50
  • शेवटची फेरी: रात्री 11:00
  • गर्दीच्या वेळेत: 5:50 मिनिटांच्या अंतरात (सकाळी/सायंकाळी)
  • इतर वेळेत: 8 ते 10 मिनिटं (बाकी दिवसभर)
  • सोमवार ते शुक्रवार – 276 फे-या
  • शनिवार/रविवार - 223/205
  • मेट्रो लाईन 2बी (पहिला टप्पा) महाराष्ट्र नगर- मंडाले ते डायमंड गार्डन, चेंबूर
  • मार्गाची लांबी: 5.38 किमी
  • पहिली फेरी : सकाळी 6:00
  • शेवटची फेरी: रात्री 10:15 – 10:30
  • दोन गाड्यांतील अंतर : 9:30 मिनट
  • एकूण फेऱ्या: 209
मुंबई मेट्रो (Source- ETV Bharat reporter)

एमएमआरडीएची काय आहे भूमिका - मेट्रो सेवेतील हे महत्त्वाचे बदल आणि नव्या मार्गिकांविषयी बोलताना महानगर आयुक्त आणि एमएमआरडीए अध्यक्ष डॉ. संजय मुखर्जी म्हणाले, "मेट्रो लाईन 2ए व लाईन 7 यांचे स्वतंत्र संचालन, तसेच लाईन 9 आणि लाईन 2बी (पहिल टप्पा) सुरू होणं हा मुंबई मेट्रोच्या विस्तारातील एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. या बदलांमुळे मेट्रोचा प्रवास अधिक सुलभ होईल. प्रतीक्षा वेळ कमी होईल. तसंच मेट्रोचं नेटवर्क अधिक कार्यक्षम होईल. लाईन 7 आणि लाईन 9 यांच्या एकत्रीकरणामुळे उपनगरांमध्ये थेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल. तर लाईन 2बीमुळे हार्बर लाईनलाही अंशत: मेट्रो जोडणी मिळेल. टप्प्याटप्प्यानं मुंबईत 337 किमी लांबीच्या एकात्मिक मेट्रो जाळ्याकडे आपण वाटचाल करत आहोत. ‘मुंबई इन मिनिट्स’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवत आहोत.”

लांबलेलं लोकार्पण आणि त्रासलेले मुंबईकर - खरंतर 2025 च्या अखेरीस एमएमआरडीएनं या दोन्ही लाईन्सच्या पहिल्या टप्प्याचं काम पूर्ण केलं होतं. त्यामुळे या मेट्रो लाईन्स सर्वसामान्य लोकांकरता आधीच सुरू होणं अपेक्षित होतं. मात्र, महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये लागलेली आचारसंहिता आणि अन्य काही कारणांमुळे हे लोकार्पण लांबवण्यात आलंय. आजच्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित राहणार आहेत. या मेट्रो लाईन्समुळे मिरा रोड ते अंधेरी पूर्वपर्यंत (गुंदवली) आता विनासायास प्रवास करता येणार आहे. तसेच पॉड टॅक्सीच्या लोकार्पणानंतर बीकेसी परिसरात प्रवास करणाऱ्यांना वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानक ते कुर्ला रेल्वे स्थानक या दरम्यान 8.8 किमीची ही पॉड टॅक्सी सेवा सुरू होणार आहे. त्यामुळे एकंदरीत या प्रकल्पांचं लोकार्पण पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईकरांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुखकर होण्याची शक्यता आहे. वाहतूक कोंडी आणि रणरणत्या उन्हामुळे त्रासलेल्या मुंबईकरांना या लोकार्पणामुळे काहीसा दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे.

महानगरात चार मेट्रो कॉरिडॉर कार्यरत : मार्ग 1 (घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा), मार्ग 2 A (अंधेरी पश्चिम ते दहिसर पूर्व), मार्ग 7 (दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व) आणि मार्ग 3 (कुलाबा-BKC-सीप्झ). 'अक्वा लाइन' म्हणूनही ओळखला जाणारा मार्ग 3 हा मुंबईच्या मेट्रो जाळ्यातील नवीन भर आहे. चेंबूर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात 'पॉड टॅक्सी' प्रकल्पाचे भूमिपूजनही पार पडणार आहे. तर बोरिवली ते ठाणे या दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचा (twin tunnel project) शुभारंभ मानपाडा येथे केला जाणार आहे.

