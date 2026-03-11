मुंबईचा पारा वाढला अन् उष्णतेच्या लाटेचा अंदाज, महापालिकेच्या नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना
आतापर्यंतच्या नोंदींनुसार, 1956 पासून आजपर्यंत मुंबईत 40 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक कमाल तापमानाची नोंद फक्त 6 वेळा झालीय.
Published : March 11, 2026 at 11:04 AM IST
मुंबई- उत्तर कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेच्या तीव्र लाटेची शक्यता असून, अनेकांना गरज असल्यासच घराबाहेर पडण्याचा सूचना करण्यात आल्यात. विशेष म्हणजे कोकणाप्रमाणे मुंबई शहर आणि उपनगर परिसरात गेल्या 2 दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर उष्णतेची लाट पाहायला मिळतेय. सोमवारी 38.4 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान नोंदवण्यात आलं होतं, तर मंगळवारी दिवसभरही चांगलीच उष्णता मुंबईकरांना जाणवत होती. मुंबई आणि एमएमआरमध्ये उष्णतेची लाट सुरूच आहे. सध्या सुरू असलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे उष्णतेचे वारे वाहत आहेत. मंगळवारी मुंबईत 40 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, आज बुधवार 11 मार्चपासून मुंबईत तापमान कमी असलं तरी काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. मुंबई आणि एमएमआरमध्ये तीव्र उष्णता होती. हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काल उपनगरांमध्ये दिवसाचे तापमान 40 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले, जे सामान्यपेक्षा 7.6 अंश सेल्सिअस जास्त होते. आतापर्यंतच्या नोंदींनुसार, 1956 पासून आजपर्यंत मुंबईत 40 अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक कमाल तापमानाची नोंद फक्त 6 वेळा झालीय.
गेल्या आठवड्यात मुंबईत उष्णतेची लाट आली : मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच मुंबईत तापमानात चांगलीच वाढ झाल्याचे पाहायला मिळतंय. गेल्या आठवड्यात मुंबईत उष्णतेची लाट आली होती. तर आता पुन्हा दोन दिवस उन्हाचा तडाखा हा मुंबईकरांना बसल्याचे पाहायला मिळत आहे. आजही दिवसभर नागरिकांना उन्हाळ्याच्या झळा पाहायला मिळत आहेत. याविषयी India Meteorological Department(IMD) शी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता, सुषमा नायर यांनी प्रतिक्रिया दिली की, 10 आणि 11 तारखेला मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. 11 तारखेला ऑरेंज अलर्ट दिला असला तरी 10 तारखेला तापमान 40 अंश सेल्सियसपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवला होता.
अँटीसायक्लोन प्रणाली गुजरातकडे सरकली : तर दुसरीकडे वाढत्या उष्णतेमुळे थंड पदार्थांची विक्री देखील मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. संजय सिंग जे विधान भवन परिसरामध्ये ताक आणि लस्सी अशा प्रकारचे थंड पदार्थ विकतात, यांच्या मते गेल्या दोन दिवसांत वाढत्या उन्हामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक थंड गोष्टी विकत घेण्यासाठी येत आहेत. गेल्या दोन दिवसांत व्यवसाय दुपटीने वाढला आहे, असंही संजय सिंगनं म्हटलंय. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, उष्णतेमागील मुख्य कारण म्हणजे दक्षिण राजस्थानवर पूर्वी सक्रिय असलेली अँटीसायक्लोन प्रणाली होती. मंगळवारी ही अँटीसायक्लोन प्रणाली गुजरातकडे सरकली, ज्यामुळे तेथील तापमान 42 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले. आता ही प्रणाली उत्तर अरबी समुद्राकडे सरकत आहे. ही प्रणाली समुद्राकडे सरकत असताना मुंबईत लवकरच समुद्री वारे सक्रिय होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, बुधवारी शहराचे कमाल तापमान 35 ते 36 अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे, जी उष्णतेची लाट म्हणून पात्र नाही.
उष्णतेपासून बचावासाठी काय करावे?
- तहान लागली नसली तरी पुरेसे पाणी पित राहावे.
- हलके, सैलसर, हलक्या रंगाचे सूती कपडे घालावे.
- घराबाहेर पडताना चष्मा, टोपी, चप्पल, छत्रीचा वापर करावा.
- ताजी फळे खावीत, ताक, लिंबूपाणी, नारळपाणी, सरबत प्यावे.
- घर शक्यतो थंड राहील, याची काळजी घ्यावी.
- खिडकीला पडदे, शटर, सनशेड वापरावे.
- हवा खेळती राहावी, यासाठी रात्री खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात.
- डोके, मान, चेहरा, हातपाय ओलसर कपड्याने पुसावे.
- अशक्तपणा जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा किंवा नजीकच्या महापालिका दवाखान्यात/रुग्णालयात जावे.
काय करू नये?
- शक्यतो उन्हात जाणे टाळावे, अधिक वेळ उन्हात उभे राहू नये.
- उच्च प्रथिनेयुक्त अन्न, शिळे अन्न इत्यादींचे सेवन टाळावे.
- मद्यपान, चहा, कॉफी किंवा कार्बोनेटेड शीतपेयांचे सेवन टाळावे.
- 'पार्क' केलेल्या वाहनांमध्ये लहान मुले किंवा पाळीव प्राणी सोडू नये.
