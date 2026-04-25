आज मध्य रेल्वे, तर उद्या हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक, वाचा कुठे आणि कधी...

मुंबईत नेहमीप्रमाणे आज आणि उद्या मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. उद्या हार्बर तर आज मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक असेल.

मुंबई रेल्वे रूळ
Published : April 25, 2026 at 12:16 PM IST

मुंबई - प्रत्येक रविवारी रेल्वेच्या विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येतो. रविवारी हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. तर मध्य रेल्वे मार्गावर शनिवारी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक कुठे? - रविवारी 26 एप्रिल रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि चुनाभट्टी/वांद्रे विभागांदरम्यान हार्बर लाईनवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे डाउन हार्बर लाईनवरील सेवा सकाळी 11.40 ते सायंकाळी 4.40 पर्यंत आणि चुनाभट्टी/वांद्रे-सीएसएमटी अप हार्बर लाईनवरील सेवा सकाळी 11.10 ते सायंकाळी 4.10 पर्यंत स्थगित करण्यात आल्या आहेत.


सीएसएमटी ते वाशी/बेलापूर/पनवेल दरम्यानच्या डाउन हार्बर लाईनवरील सेवा सकाळी 11.16 ते सायंकाळी 4.47 पर्यंत आणि सीएसएमटी ते वांद्रे/गोरेगाव दरम्यानच्या डाउन हार्बर लाईनवरील सेवा सकाळी 10.48 ते सायंकाळी 4.43 पर्यंत स्थगित राहतील. ब्लॉक कालावधीत हार्बर लाईनचे प्रवासी सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 6.00 पर्यंत मेन लाईन व पश्चिम रेल्वेमार्गावरून प्रवास करू शकतील.


आज मध्य रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक - 15 डब्यांच्या रेकच्या उभारणीसाठीच्या कामाकरिता आणि प्लॅटफॉर्मच्या विस्ताराच्या कामाकरिता टिटवाळा आणि खडवली स्थानकांवरील नवीन पॉईंट्सचे ओव्हरहेड चालवण्यासाठी तसेच ट्रॅक मधील दोष दूर करण्याच्या कामांसाठी शनिवार, 25 एप्रिल रोजी मध्यरात्री 2.10 ते 3.25 वाजेपर्यंत टिटवाळा आणि वासिंद स्थानकांदरम्यान विशेष वाहतूक आणि पॉवरब्लॉक घेण्यात येणार आहे. रेल्वे प्रशासनानं प्रवाशांनी या मेगाब्लॉकची नोंद घेऊन पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असं आवाहन केलं आहे.


मेगाब्लॉकच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांनी घराबाहेर पडण्यापूर्वी रेल्वे वेळापत्रक तपासावं. सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे, टिटवाळा-वासिंद या मार्गांवरील सेवा प्रभावित होणार असल्याने पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, अशा सूचना रेल्वे प्रशासनानं दिल्या आहेत. मेन लाईन आणि पश्चिम रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध असल्यानं त्यानुसार प्रवासाचं नियोजन करणं आवश्यक आहे. गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो ब्लॉक कालावधीत प्रवास टाळावा. स्थानकांवरील सूचना फलक, रेल्वे प्रशासनाचे अधिकृत अपडेट्स आणि घोषणा यांकडे लक्ष द्यावं. अतिरिक्त वेळ हातात ठेवून प्रवास करावा. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि मुलांसह प्रवास करणाऱ्यांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनानं केलं आहे.

