भाजपाच्या मोर्चात महिलेचा रुद्रावतार, महापौरांनी व्यक्त केली दिलगिरी
मुंबईतील भाजपाच्या महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भातील मोर्चादरम्यान एका महिलेचा रुद्रावतार पाहायला मिळाला. यावर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
Published : April 22, 2026 at 5:41 PM IST
मुंबई : महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न झाल्यानं भाजपाकडून काढण्यात आलेल्या मोर्चावेळी एका महिलेनं ट्राफिक जाम झाल्यानं संताप व्यक्त केला. यावर महापौर रितू तावडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
"भारतीय जनता पक्षाच्या मोर्चामुळं जर कोणाला त्रास झाला असेल, तर मुंबईची महापौर म्हणून मी त्यांची दिलगिरी व्यक्त करते." - रितू तावडे, महापौर
गिरीश महाजन यांना धारेवर धरलं : भाजपाच्या मोर्चावेळी एका महिलेचा रुद्रावतार पाहायला मिळाला होता. संबंधित व्हिडिओ हा प्रसारमाध्यमांमध्ये व्हायरल देखील झाला होता. आंदोलनावेळी झालेल्या वाहतूक कोंडीमुळं एका स्थानिक महिलेनं थेट गिरीश महाजन तसंच पोलीस प्रशासन यांना धारेवर धरलं होतं. याप्रकरणी आज महापौर रितू तावडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत दिलगिरी व्यक्त केली.
महापौरांनी व्यक्त केली दिलगिरी : यावेळी तावडे म्हणाला, "कालचा मोर्चा हा नियोजित होता. मोर्चाची संपूर्ण परवानगी घेण्यात आली होती. मात्र यावेळी एका भगिनींना त्रास झाला. मी स्वतः ते पाहिलं. अशावेळी जर कोणाला या मोर्चाचा त्रास झाला असेल तर मुंबईची पहिली नागरिक महापौर म्हणून मी दिलगिरी व्यक्त करते."
महाराष्ट्रातून महिला मोर्चामध्ये सामील झाल्या होत्या : ऊन असताना महाराष्ट्रातून महिला मोठ्या प्रमाणावर मुंबईमध्ये दाखल झाल्या होत्या. विरोधकांनी नारीशक्ती विधेयकाला विरोध केला. त्याचा आम्ही काल मोर्चातून विरोध दर्शवला. मुंबईमध्ये ऊन असतानाही महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने महिला या मोर्चामध्ये सामील झाल्या होत्या. सगळी यंत्रणा तिथे असताना, पोलीस प्रशासन असताना, महिलेला त्रास झाला याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करते, असं यावेळी महापौर रितू तावडे म्हणाल्या.
महिलेला आदरपूर्वक वागणूक : याचबरोबर, पोलीस प्रशासनानेही संबंधित महिलेला आदरपूर्वक वागणूक दिली. तुम्हाला असं करायला नको इतकीच भाषा वापरली. अतिशय आदर राखत महिलेला पोलिसांनी वागणूक दिली. पोलीस प्रशासनाने आणि आमच्या नेत्यांनी संयम दाखवला, असंही यावेळी रितू तावडे म्हणाल्या.
सर्वसामान्य महिलांसाठी लढत राहू : ज्या कोणत्या महिला या विधेयकाला विरोध करत आहेत. त्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची गरज आहे. सुप्रिया सुळे असतील, वर्षा गायकवाड असतील, सोनिया गांधी किंवा प्रियंका गांधी असतील ज्या कोणी या विधेयकाला विरोध करत आहेत त्या घराणे शाहीतून आलेल्या आहेत. म्हणून या महिलांना सामान्य घरातून मोठ्या झालेल्या महिलेची झळ कळणार नाही. मात्र आम्ही सर्वसामान्य महिलांसाठी त्यांच्या हक्कासाठी नेहमीच लढत राहू असं यावेळी रितू तावडे म्हणाल्या.
मी पक्षपात करत नाही : तर दुसरीकडं महानगरपालिकेच्या सभेमध्ये मी प्रत्येक सदस्याला सन्मानपूर्वक वागणूक देते. कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात मी करत नाही. यामुळं माझ्यावर होणारे आरोप हे चुकीचे आहेत, असं यावेळी महापौर रितू तावडे म्हणाल्या.
