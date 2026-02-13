ETV Bharat / state

मुंबईच्या महापौर रितू तावडे अ‍ॅक्शन मोडवर! अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा दिला इशारा

जवळपास दीड तास चाललेल्या बैठकीत मागील साडेचार वर्षांच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात बोगस जन्मप्रमाणपत्रे दिल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाल्याचं सांगण्यात आलं.

Act Against Bangladeshis Holding Fake Certificates in Mumbai Says Mayor Ritu Tawde
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे अ‍ॅक्शन मोडवर! अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा दिला इशारा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 13, 2026 at 6:47 PM IST

मुंबई : मुंबईत बोगस जन्म प्रमाणपत्रांच्या आधारे वास्तव्यास असलेल्या अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुंबई महापालिकेच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिला आहे. दरम्यान, महापौरपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर हा मुद्दा प्राधान्यानं हाताळणार असल्याचं रितू तावडे यांनी सांगितलं होतं आणि त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या बैठकीला उपमहापौर संजय घाडी, माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

आतापर्यंत किमान 267 बोगस जन्मप्रमाणपत्रं : जवळपास दीड तास चाललेल्या बैठकीत मागील साडेचार वर्षांच्या कारभारात मोठ्या प्रमाणात बोगस जन्मप्रमाणपत्रे दिल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाल्याचं सांगण्यात आलं. किरीट सोमय्या यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, आतापर्यंत किमान 267 बोगस जन्मप्रमाणपत्रं महानगरपालिकेमार्फत देण्यात आल्याचं दिसून आलं. काही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली असली तरी संबंधितांकडील मूळ प्रमाणपत्रे परत घेण्याचं काम झालेलं नाही. काही प्रकरणांमध्ये ज्या हॉस्पिटलमध्ये जन्म झाल्याचे दाखवले गेले, ती हॉस्पिटलच अस्तित्वात नसल्याचंही स्पष्ट झालं. तसंच या बैठकीत काही डॉक्टरांवर संगनमतानं खोटी कागदपत्रे देण्याचे आरोपही करण्यात आले.

अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल : दरम्यान, संबंधित पुरावे पोलिसांकडे देऊन एफआयआर नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, अधिकाऱ्यांवर अद्याप कारवाई न झाल्याबद्दल महापौर रितू तावडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. याचबरोबर, कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, फेरीवाल्यांची आणि संशयित व्यक्तींची कागदपत्रे तपासण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असून सुमारे हजार प्रकरणांची छाननी होणार आहे. बोगस कागदपत्रे देणाऱ्या डॉक्टर, दलाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी देण्यात आला.

मुंबईकरांची सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची : महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, "मुंबई महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांची काम करण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही. इतके पुरावे असूनही कारवाई न होणे ही शोकांतिका आहे. आता मात्र बोगस प्रमाणपत्रे रद्द करून संबंधितांकडून मूळ कागदपत्रे परत घेतली जातील आणि पोलीस यंत्रणेसह मोठी मोहीम राबवली जाईल. याचबरोबर, सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण, फेरीवाल्यांना बेकायदेशीर जागा वाटप आणि बोगस कागदपत्रांच्या आधारे वास्तव्य करणाऱ्यांवर आता बुलडोझर चालवला जाईल. मुंबईकरांची सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची आहे."

काय म्हणाले किरीट सोमय्या? : जन्मप्रमाणपत्र घेऊन भारतात जन्म झाल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नसलेल्या संशयित व्यक्तींवर मुंबईचा सध्या विशेष फोकस असल्याची माहिती देत अशा लोकांची सविस्तर माहिती मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात आली असून गेल्या अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणाचा सातत्यानं पाठपुरावा केला जात आहे. महानगरपालिकेतील "माफिया राज" संपण्याचा हा पहिला पुरावा असल्याचा दावा किरीट सोमय्या यांनी केला. तसंच बांगलादेशी नेटवर्क मुंब्रा भागातून चालवले जात असल्याची उदाहरणेही त्यांनी दिली असून सुमारे 100 डॉक्टरांची माहिती प्रशासनाकडे दिली आहे. यात मानखुर्द, गोवंडी, बेहरामपाडा आणि पाडाकलिया परिसरातील काही डॉक्टर बोगस प्रमाणपत्र देण्यात सहभागी असल्याचा आरोप किरीट सोमय्या यांनी केला. याशिवाय, या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी होईल, असं आश्वासन महापौरांकडून मिळाल्याचंही किरीट सोमय्या यांनी सांगितलं.

सर्व प्रकरणांची कठोर चौकशी केली जाणार- उपमहापौर : उपमहापौर संजय घाडी यांनी माहिती दिली की, तपासादरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली असून प्रत्यक्ष हॉस्पिटल प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसताना त्या ठिकाणी मुलांचा जन्म झाल्याचे दाखवत बोगस डॉक्टरांनी जन्मप्रमाणपत्रे दिल्याचे उघड झाले आहे. अशा खोट्या नेटवर्कच्या आधारावर प्रमाणपत्र मिळवलेल्या सर्व प्रकरणांची कठोर चौकशी केली जाणार आहे. हा संपूर्ण प्रकार प्रामुख्याने 2024–25 या कालावधीत घडल्याचं समोर आलं असून, यामध्ये सहभागी असलेल्या इतर डॉक्टर आणि संबंधितांचा शोध घेण्याचं काम प्रशासनानं सुरू केलं आहे.

