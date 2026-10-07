मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंना कोर्टाकडून 1000 रुपयांचा आर्थिक दंड
वर्ष 2016 मधील शिक्षक मारहाणप्रकरणी खटल्याच्या सुनावणीस सतत गैरहजर राहणं रितू तावडेंना भोवलं असून, पुढील सुनावणीतही गैरहजर राहल्यास जामीन रद्द होण्याची शक्यता आहे.
Published : October 7, 2026 at 9:47 PM IST
मुंबई : शिक्षक मारहाणप्रकरणी कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला सातत्यानं गैरहजर राहणाऱ्या मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयानं 1000 रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावलाय. या प्रकरणी पुढील सुनावणीत आरोप निश्चिती होण्याची शक्यता असून, त्या सुनावणीलाही महापौर गैरहजर राहिल्यास त्यांचा बेल बाँड रद्द करून वॉरंट काढला जाईल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. 23 सप्टेंबरच्या मागील सुनावणीत देखील रितू तावडे कोर्टात गैरहजर राहिल्यानं त्यांना सत्र न्यायालयानं 300 रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला होता.
काय आहे प्रकरण? - साल 2016 मध्ये वाकोला येथील महापालिकेच्या एका उर्दू शाळेतील मुख्याध्यापिकेला मारहाण केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 29 जुलै 2016 रोजी ही घटना घडली होती. या शाळेतील एका महिला शिक्षेची इथून वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एका दुसऱ्या विभागात करण्यात आली होती. मात्र संबंधित शिक्षिका ही कर्करोगानं ग्रस्त होती, तिच्यावर उपचार सुरू असताना केलेल्या या बदलीचा जाब विचारत त्याला विरोध करण्यासाठी रितू तावडे या अन्य सहा कार्यकर्त्यांसह शाळेत घुसल्या होत्या. तेव्हा तिथल्या मुख्याध्यापक आणि अन्य शिक्षकांसोबत त्यांची वादावादी झाली. प्रकरण पुढे वाढत जाऊन धक्काबुक्कीवर आलं, तेव्हा रितू तावडेंनी तिथल्या दोन शिक्षकांच्या कानाखाली मारत मारहाण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
मुख्याध्यापकांच्या तक्रारीवरून दाखल झाला गुन्हा - या प्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या रितसर तक्रारीवरून रितू तावडे आणि अन्य आरोपींविरोधात रितसर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात आयपीसी कलम 353 (सरकारी कामात अडथळा), 332(दुखापत करणे) आणि 504 (सामाजिक शांतता भंग करणे) या कलमांचा समावेश करण्यात आलाय.
रितू तावडेंची याचिका कोर्टानं फेटाळलीय - या प्रकरणी केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप करत रितू तावडेंनी सत्र न्यायालयात आपला दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केला होता. मात्र पोलिसांनी दाखल केलेलं आरोपपत्र, पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब लक्षात घेत आरोपींविरोधात खटला चालवण्यास पुरेसा आधार असल्यानं या प्रकरणात दोषमुक्ती करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई सत्र न्यायालयानं रितू तावडेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावलाय.
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