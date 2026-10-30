मंत्रालयातील ‘त्या’ उंदराचा अखेर बंदोबस्त! 3 दिवस पिंजऱ्यांना चकवा, शेवटी चिकटपट्टीत अडकला
मंत्रालयात तीन दिवस पिंजऱ्यांना चकवा देत धुमाकूळ घालणाऱ्या उंदराला अखेर चिकटपट्टीच्या साहाय्यानं पकडण्यात आलं आहे. या रंजक घटनेची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Published : October 30, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 8:45 PM IST
मुंबई : मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षायंत्रणेला गेल्या तीन दिवसांपासून कामाला लावणाऱ्या एका उंदराचा अखेर बंदोबस्त करण्यात यंत्रणेला यश आलं आहे. दोन दिवस पिंजऱ्यांना हुलकावणी देत यंत्रणेला गुंगारा देणाऱ्या या उंदराला अखेर चिकटपट्टीच्या साहाय्यानं सापळ्यात पकडण्यात आलं. खाण्याचं आमिष दाखवूनही पिंजऱ्यात न शिरणाऱ्या या छोट्या उंदरानं मंत्रालयात अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. त्याच्या या कारनाम्यांची मंत्रालयापासून सोशल मीडियापर्यंत चांगलीच चर्चा रंगली.
या उंदराच्या उपद्रवाची सुरुवात मंत्रालयातील प्रेस रूमपासून झाली. सुरुवातीला उंदीर दिसल्यानंतर त्याला पकडण्यासाठी संबंधित यंत्रणेनं प्रयत्न सुरू केले. मात्र, एक-दोन प्रयत्न करूनही तो हाती लागत नसल्यानं, त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी लागली. मंत्रालयातील वेगवेगळ्या ठिकाणी त्याचा शोध घेण्यात आला. ठिकठिकाणी पिंजरे लावून त्यात खाण्याचे पदार्थ ठेवण्यात आले. मात्र, समोर खाद्यपदार्थ असूनही हा उंदीर पिंजऱ्यात जाण्यास तयार नव्हता. पिंजऱ्याजवळ येऊन तो प्रत्येक वेळी अलगद निसटत होता. त्यामुळे उंदराला पकडण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरत होते.
पिंजऱ्यांचा प्रयोग वारंवार अपयशी ठरल्यानंतर अखेर यंत्रणेनं नवी शक्कल लढवली. पिंजऱ्याऐवजी चिकटपट्टीचा सापळा लावून त्यावर खाण्याचे पदार्थ ठेवण्यात आले. खाद्यपदार्थांच्या आमिषानं जवळ आलेला उंदीर चिकटपट्टीत अडकला आणि तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या शोधमोहिमेची अखेर झाली. पिंजऱ्यांना चकवा देणाऱ्या उंदराची चतुराई अखेर चिकटपट्टीपुढे चालली नाही. एका छोट्याशा उंदराला पकडण्यासाठी यंत्रणेला करावी लागलेली कसरत आणि त्यानं पिंजऱ्यांना दिलेला गुंगारा सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
2018 मध्येही उंदरांचा धुमाकूळ; सहा जणांचं पथक तैनात
मंत्रालयातील उंदरांचा प्रश्न काही नवा नाही. 2018 मध्येही उंदरांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे प्रशासनाला विशेष मोहीम हाती घ्यावी लागली होती. त्यावेळी उंदीर पकडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं सहा जणांचं विशेष पथक तैनात केले होते. हे पथक दिवस-रात्र काम करून दररोज सरासरी दहा उंदीर पकडत होते. उंदरांचा हा प्रश्न विधानसभेतही चांगलाच गाजला होता. विशेष म्हणजे, मंत्रालयातील उंदीर नियंत्रणासाठी तब्बल तीन लाख 19 हजार 400 गोळ्या वापरण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागानं मार्च 2018 मधील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली होती.
दरम्यान, आठ वर्षांनंतरही मंत्रालयात उंदरांचा उपद्रव चर्चेत आला आहे. फरक एवढाच की, 2018 मध्ये उंदरांच्या बंदोबस्तासाठी विशेष पथक आणि हजारो गोळ्यांचा वापर करावा लागला होता, तर यंदा पिंजऱ्यांना चकवा देणाऱ्या एका उंदराला पकडण्यासाठी अखेर चिकटपट्टीचा आधार घ्यावा लागला!
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