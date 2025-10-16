राम मंदिर स्थानकावरचे 'देवदूत'! महिला डॉक्टरचं व्हिडिओ कॉलवरुन मार्गदर्शन, पुरुषानं केली महिलेची प्रसूती
राम मंदिर स्थानकात एका पुरुषानं महिलेची प्रसूती केली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
Published : October 16, 2025 at 9:23 PM IST
मुंबई : सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ सध्या खूप व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रत्येकजण ‘वा मित्रा जिंकलंस’ असंच म्हणत आहेत. नेटकरी याला खऱ्या आयुष्यातला '३ इडियट्स' क्षण म्हणत आहेत. हो आम्ही त्याच राम मंदिर स्थानकातील रात्री एक वाजताच्या व्हिडिओबाबत बोलत आहोत. सदर व्हिडिओत त्या महिलेला मदत करणाऱ्या तरुणाला सर्व 'देवदूत' म्हणत आहेत. आम्ही या तरुणाला भेटलो आणि त्या दिवशी रात्री काय घडलं? याची माहिती घेतली.
प्रसंग कसा आला समोर? : सोशल मीडियावर व्हायरल तरुणाचं नाव विकास बेद्रे असून, 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना विकास यांनी सांगितलं, “त्या दिवशी रात्री मला कामानिमित्त अहमदाबादला जायचं होतं. माझी रात्रीची फ्लाईट होती. त्यामुळं अंधेरीला उतरून विमानतळावर जाईल, असा माझा प्लान होता. मी फस्ट क्लास डब्यात बसलो होतो. तेव्हा अचानक एका महिलेचा विव्हळण्याचा आवाज आला. ती महिला दुसऱ्या डब्यात होती. चिंता वाटल्याने मी दोन डब्यांच्यामधील जाळीतून नेमकं काय झालं आहे ते पाहिलं. त्या महिलेला अचानक प्रसूती वेदना झाल्याचं मला समजलं."
काय घडलं नेमकं? : विकास पुढे सांगतात, “मी रेल्वेच्या कोणत्याही नियमांचा विचार न करता ट्रेनची चैन ओढली आणि राम मंदिर रेल्वे स्थानकात गाडी थांबली. मग आम्ही त्या महिलेला फलाटावर आणलं. हे सर्व घडत होतं तेव्हा रात्रीचे 1 वाजले होते. त्यावेळी तिथे डॉक्टर उपस्थित नसल्यानं घटनास्थळी उपस्थित सर्वांनी आपआपल्या परीने रुग्णवाहिका बोलावण्याचा प्रयत्न केला, पण यंत्रणा पोहोचण्यास फार वेळ लागत होता. या सगळ्यात त्या महिलेच्या प्रसूती वेदना अचानक वाढल्या. बाळ अर्धे बाहेर आणि अर्धे आत होतं, ज्यामुळं त्यांच्या दोघांच्याही जीवाला धोका निर्माण झाला होता.”
रेल्वे स्थानकात केली प्रसूती : परिस्थिचे गांभीर्य लक्षात घेता विकास यांनी डॉ. देविका देशमुख यांना व्हिडिओ कॉल केला. महिलेच्या प्रकृतीची माहिती मिळताच, डॉक्टरांनी ताबडतोब व्हिडिओ कॉल सुरू केला आणि संपूर्ण प्रसूती प्रक्रिया समजावून सांगितली. डॉक्टरांच्या सूचनांनुसार, विकास यांनी राम मंदिर रेल्वे स्थानकावर महिलेची सुरक्षित प्रसूती केली. आता आई आणि नवजात बाळ दोघेही सुखरूप असल्याचं विकास यांनी सांगितलं.
डॉक्टरांनी व्हिडिओ कॉलवर दिली माहिती : या संदर्भात आम्ही डॉक्टर वेदिका देशमुख यांच्याशी देखील संवाद साधला. वेदिका यांनी सांगितलं, “हा प्रसंग घडला त्याच्या आदल्या दिवशी रात्री माझ्या मुलीचा वाढदिवस होता. माझ्या मुलीचा जन्म झाला तेव्हा मी अमेरिकेत होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात देखील मला चांगल्या सुविधा मिळाल्या नव्हत्या. मला तो सर्व प्रसंग डोक्यात असतानाच. अचानक रात्री एक वाजता विकास यांचा व्हिडिओ कॉल आला. त्यांनी मला सर्व प्रसंग सांगितला. तेव्हा मी विकास यांना सांगितलं, विकास तुम्ही डिलिव्हरी करणार आहात. मी फक्त कसं करायचं ते सांगेल. मी जे आणि जसं सांगितलं त्याप्रमाणे विकास यांनी केलं. आता बाळ आणि आई दोघेही व्यवस्थित आहेत.”
डॉक्टरांनी काय केलं आवाहन? : विकास यांच्यासारखी मदत करण्याची वेळ इतर कोणावरही येऊ शकते. मदत करणाऱ्यानं नेमकी काय काळजी घेतली पाहिजे? याबाबत आम्ही विचारलं, “मदत करणाऱ्या माणसानं सर्वात आधी टेन्शन घेऊ नये. तुम्ही ज्या व्यक्तीला मदत करत आहात त्याला सपोर्ट करा. तुम्ही ज्या व्यक्तीला मदत करत आहात, ती व्यक्ती घाबरली असेल तर त्यांना धीर द्या. कधी कधी काही झालं नसेल तरीही भीतीनं माणसाचा जीव जातो. त्यामुळे समोरचा माणूस घाबरणार नाही याची खबरदारी घ्या,” असा सल्ला डॉक्टर वेदिका देशमुख यांनी दिलाय. तसंच प्रसूतीबाबतची नाव नोंदणी संबंधित महिलांनी रुग्णालयात करण्याचं आवाहनही डॉक्टर वेदिका देशमुख यांनी केलंय.
