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बाप्पा बनला शिक्षणाचा आधार! गणेश विसर्जनानंतर कचऱ्यात जाणाऱ्या अवशेषांपासून बनवलं 'स्टडी टेबल'

मुंबईतील पर्यावरण कार्यकर्ते मल्हार कळंबे आणि डॉ. बिनिश देसाई यांनी विसर्जित केलेल्या पीओपी गणेशमूर्तींचा पुनर्वापर केला आहे. याची माहिती घेतली ईटीव्ही भारतच्या प्रतिज्ञा पवार-शेटे यांनी.

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विसर्जनानंतर कचऱ्यात जाणाऱ्या गणेशमूर्तींपासून बनवले 'स्टडी टेबल' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 1:44 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 2:36 PM IST

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मुंबई : गणेशमूर्तीचं विसर्जन झाल्यानंतर भाविकांच्या दृष्टीनं उत्सव संपतो; मात्र पीओपीच्या मूर्तींचा प्रश्न तिथून सुरू होतो. तलाव, समुद्र किंवा कृत्रिम विसर्जन तलावातून बाहेर काढलेल्या या मूर्तींचं पुढे काय करायचं, हा प्रश्न मुंबईसह अनेक महापालिकांसमोर आहे. अशा वेळी पीओपीकडे केवळ कचरा म्हणून न पाहता त्यातून उपयोगी वस्तू तयार करण्याचा प्रयोग पर्यावरण कार्यकर्ते मल्हार कळंबे यांनी पुढे आणला आणि या प्रक्रियेत डॉ. बिनिश देसाई यांच्या वलसाड येथील निओ टेरा इनोवेशन्स या संस्थेचा मोलाचा हातभार लागला. समुद्रकिनाऱ्यांच्या स्वच्छतेपासून सुरू झालेला त्यांचा पर्यावरणाचा प्रवास आता गणेशमूर्तींच्या रिसायकलिंगपर्यंत पोहोचला आहे.

मल्हार कळंबे गेल्या 9 वर्षांपासून दर आठवड्याला दादर चौपाटी, मिठी नदी आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवत आहेत. गणपतीनंतर दरवर्षी पीओपीच्या मूर्तींच्या प्रश्नावर ‘पीओपीवर बंदी आणा’ किंवा ‘पीओपी बंद केल्यास सणांवर परिणाम होईल’ अशी चर्चा होते. मात्र समुद्रकिनाऱ्यावर आलेल्या मूर्तींचं पुढे काय होतं, हा प्रश्न कायम राहतो, असं कळंबे सांगतात. “मला प्रश्न पडायचा की समुद्रावर आलेल्या या मूर्ती जायच्या कुठे? नंतर कळलं की हे अवशेष तोडून शेवटी कचऱ्यात टाकल्या जातात. आर्टिफिशिअल पॉंडमध्ये विसर्जन करा किंवा समुद्रात, शेवटी त्या कचऱ्यातच जातात. म्हणजे समस्या सुटत नाही; आपल्याला फक्त कचरा दिसणं बंद होतं”, असं कळंबे यांनी सांगितलं.

'असे' तयार केले जातात स्टडी टेबल... (ETV Bharat)

बिनीश देसाईंसोबतच्या चर्चेतून पायलट प्रोजेक्ट

याच काळात गुजरातमधील डॉ. बिनीश देसाई यांच्यासोबत कळंबे यांची समुद्रकिनाऱ्यावर मिळणाऱ्या कचऱ्याच्या रिसायकलिंगबाबत चर्चा सुरू होती. पीओपीवरही काम करता येऊ शकतं, याची माहिती देसाई यांनी कळंबे यांना दिली. त्यानंतर 2024 मध्ये दादर चौपाटीवरून पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पहिल्या वर्षी पीओपीपासून टेबल लॅम्प, पेन स्टँड अशा वस्तू तयार करण्यात आल्या. या पुनर्प्रक्रिया केलेल्या साहित्यापासून तयार उत्पादनं बनवून ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक प्रयत्न होता. मात्र, अशा वस्तू काहीशा महाग पडतात आणि भारत हे किमतीबाबत संवेदनशील मार्केट असल्यानं, या प्रोजेक्टला दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी 'नफा कमावणाऱ्या उद्योगाची' (प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज) गरज असते, असे कळंबे सांगतात. यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील शाळांच्या परिस्थितीचा अभ्यास केला. त्यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात विशेषतः आदिवासी आणि ग्रामीण भागात सुमारे 25 हजार शाळा अशा आहेत, जिथे मुलांना पुरेसे शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी मुलांना जमिनीवर खाली बसून शिकावं लागतं, ज्याचा त्यांच्या पाठीवर, शरीराच्या रचनेवर आणि हस्ताक्षरावर परिणाम होतो.

FROM DISCARDED GANESH IDOLS AFTER IMMERSION TO STUDY TABLES
3200 किलो मूर्ती रिसायकल करून 760 'स्टडी टेबल' तयार करण्यात आले. (ETV Bharat)

“गणपतीला आपण बुद्धीची किंवा विद्येची देवता मानतो. त्यामुळे गणपतीच्या मूर्तीच्या पीओपीपासून स्टडी टेबल आणि स्कूल बेंचेस तयार करून ते गरजू मुलांपर्यंत पोहोचवले, तर पर्यावरण आणि शिक्षण या दोन गोष्टी एकत्र आणता येतील. गणपती बाप्पा स्वतः एका रूपात स्टडी टेबलच्या माध्यमातून मुलांना आशीर्वाद देत आहेत, अशी एक भावना आम्ही तयार केली”, असं कळंबे यांनी सांगितलं.

3200 किलो मूर्ती रिसायकल; 760 स्टडी टेबल

2025 मध्ये या उपक्रमाला कॉर्पोरेट भागीदार मिळाला. हेनकेल इंडियानं पायलट प्रोजेक्टसाठी फंडिंग केलं. या टप्प्यात सुमारे 3200 किलो मूर्ती रिसायकल करण्यात आल्या. यात सुमारे 600 ते 700 छोट्या, घरगुती मूर्तींचा समावेश होता. त्यातून 760 स्टडी टेबल तयार करण्यात आले. नवी मुंबई महापालिकेनं संकलित केलेल्या मूर्ती एका ठिकाणी जमा करून ठेवल्या होत्या. तिथून या मूर्ती जमा करून वलसाड येथील फॅसिलिटीमध्ये पाठवण्यात आल्या. या प्रक्रियेत डॉ. बिनीश देसाई यांच्या संस्थांचा तांत्रिक सहभाग असून, कळंबे यांच्या ‘बीच प्लीज इंडिया’चाही सहभाग आहे. कळंबे यांच्या म्हणण्यानुसार, यंदाही हा उपक्रम सुरू असून वेगवेगळे सीएसआर भागीदार शोधण्यात आले आहेत.

कळंबे यांच्या मते, पीओपीवर पूर्ण बंदी घालणे हा व्यावहारिकदृष्ट्या एकमेव किंवा सोपा उपाय नाही. पीओपी लवकर सुकते, वजनानं हलकं आणि स्वस्त असते. त्यामुळे त्याला सहज उपलब्ध होईल असा कोणताही पर्याय सध्यातरी नाही. शाडूची माती ही पीओपीपेक्षा महाग आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी अंदाजे 2 कोटी गणेशमूर्ती तयार होतात आणि त्यातील 60 ते 70 टक्के मूर्ती पीओपीच्या असतात, असे ते सांगतात. “एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मूर्ती तयार होतात, मग त्या प्रमाणात शाडूची माती उपलब्ध आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे एकाच पर्यायावर अवलंबून राहण्याऐवजी आपल्याकडे विविध स्वरूपातील उपाय असायला हवेत. काही मूर्ती शेणापासून, काही कागदाच्या लगद्यापासून, काही लाल माती किंवा शाडूपासून बनवल्या जाव्यात आणि ज्यांना हे शक्य नाही त्यांनी पीओपीच्या मूर्ती वापराव्यात; पण विसर्जनानंतर त्या रीसायकल करता आल्या पाहिजेत”, असं कळंबे म्हणाले. शाडूची माती हेदेखील एक नैसर्गिक संसाधन आहे. जर खूप मोठ्या प्रमाणावर तिचाच वापर सुरू झाला, तर भविष्यात तिच्या उपलब्धतेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दीर्घकाळाचा विचार करता विविध पर्यायांचा शोध घेण्याची गरज असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

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हे 'स्टडी टेबल' विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. (ETV Bharat)

“आम्ही पीओपीला प्रोत्साहन देत नाही”

“आमचा प्रोजेक्ट पीओपी वापरण्याला प्रोत्साहन देत नाही. उलट लोकांनी इको-फ्रेंडली मूर्तींकडे वळवावं, हा आमचा हेतू आहे. पण प्रत्येकाला ते लगेच जमणार नाही. तोपर्यंत पीओपीच्या मूर्तींचे रिसायकलिंग करता आलं पाहिजे”, असं कळंबे स्पष्ट करतात. त्यांच्या मते, गणेशमूर्ती आणि पीओपीचा विषय धार्मिक आस्थेशी जोडला जात असल्यानं केवळ ‘पीओपी वापरू नका’ असं सांगण्यापेक्षा विसर्जनानंतर त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याचा पर्यायही महत्त्वाचा आहे.

मूर्ती तोडून फक्त पीओपी वलसाडला

कळंबे यांच्या माहितीनुसार, मूर्तीचे अवशेष थेट वलसाडला पाठवण्याऐवजी त्या ठिकाणीच तोडल्या जातात. कारण पूर्ण मूर्तीचे अवशेष एकावर एक डंप करता येत नाहीत. त्यासाठी लाकडाच्या फळ्यांवर त्या व्यवस्थित ठेवाव्या लागतात आणि त्यामुळे वाहतुकीसाठी अधिक जागा व खर्च येतो. मूर्ती तोडल्यानंतर त्यातील कोकोनट हस्क वेगळा केला जातो आणि फक्त पीओपी गोण्यांमध्ये भरून वलसाडला पाठवला जातो. तेथे पीओपीचं पुन्हा पावडरमध्ये रूपांतर केलं जातं. त्यानंतर डॉ. बिनीश देसाई यांनी विकसित केलेला प्रोप्रायटरी ऑरगॅनिक ग्लू पीओपीमध्ये मिसळला जातो. हे मिश्रण मोल्डमध्ये टाकून सुकवलं जातं. त्याला साधारण 6 ते 8 तास लागतात. त्यानंतर फिनिशिंग करून टेबलला पाय जोडले जातात. कळंबे यांच्या म्हणण्यानुसार, तयार होणारे प्रॉडक्ट कस्टमायझेबल आहे. एखाद्या कंपनीला किंवा महापालिकेला विशिष्ट डायमेन्शनची स्टडी टेबल किंवा स्कूल बेंच हवी असल्यास ती त्याप्रमाणे तयार करता येते. हे प्रॉडक्ट स्टर्डी आणि ऑल-वेदर प्रूफ असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

FROM DISCARDED GANESH IDOLS AFTER IMMERSION TO STUDY TABLES
हे 'स्टडी टेबल' स्टर्डी आणि ऑल-वेदर प्रूफ असल्याचा दावा डॉ. बिनीश देसाई यांचा आहे. (ETV Bharat)

लोकांच्या सहभागापेक्षा फंडिंग मोठं आव्हान

सध्या कळंबे यांच्याकडे थेट नागरिकांकडून मूर्ती स्वीकारण्याची व्यवस्था नाही. “मूर्ती देणारे खूप लोक आहेत; पण त्याचे रिसायकलिंग कॉस्ट बेअर करणारे खूप कमी आहेत. कलेक्शन हा या प्रोजेक्टमधला सोपा भाग आहे; मेन पार्ट फंडिंगचा आहे”, असं ते सांगतात. नवी मुंबईनंतर ठाणे महापालिकेशी चर्चा सुरू असून, मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तांचीही भेट घेण्याचं नियोजन आहे. तुलनेनं छोट्या महापालिका अशा प्रोजेक्टला अधिक अ‌ॅम्बीशिअसपणे सपोर्ट करत असल्याचं कळंबे सांगतात. नवी मुंबईला देशातील सर्वात स्वच्छ शहर बनण्याची अ‌ॅम्बिशन असल्यामुळे अशा प्रोजेक्टला तेथून प्रतिसाद मिळतो, असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यांच्या मते, अनेक महापालिकांना हा प्रोजेक्ट करायचा आहे; मात्र त्यांच्याकडे फंड्स नाहीत. त्यामुळे कॉर्पोरेट्सच्या पर्यावरण क्षेत्रातील सीएसआर फंडिंगमधून हा मॉडेल पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एखाद्या सीएसआर पार्टनरने 1 टन, 3 टन किंवा 5 टन पीओपी रिसायकलिंगची जबाबदारी घेतली तरी मोठ्या प्रमाणावर काम करता येऊ शकतं.

मुंबईत मात्र 2850 टनांचा प्रश्न

नवी मुंबईतील प्रयोगाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसमोरचं आव्हान कितीतरी मोठं आहे. मुंबईत मागील वर्षी विसर्जनानंतर जमा झालेल्या पीओपीचा साठा सध्या सुमारे 2850 मेट्रिक टन आहे.गणेशोत्सवानंतर 2486.76 टन पीओपी, तर नवरात्रोत्सवानंतर देवींच्या मूर्तींमधून आणखी 315.71 टन पीओपी जमा झाला. म्हणजे एकूण 2801.47 टन साहित्य जमा झाले. त्यानंतर साठ्यात वाढ होऊन सध्या सुमारे 2850 टन पीओपी असल्याचं महापालिकेनं सांगितलं आहे. मागील वर्षी या पीओपीच्या पुनर्चक्रीकरणासाठी निविदा काढण्यात आली; मात्र एकही संस्था पुढे आली नाही. मूर्तींवरील रंग, सजावटीचे खडे आणि इतर मिश्र साहित्य पीओपीसोबत असल्यानं ते वेगळे करण्यासाठी अतिरिक्त प्रक्रिया आणि खर्च येतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रिसायकलिंग आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्याचं आव्हान आहे. यंदा आणखी 2500 ते 3000 मेट्रिक टन पीओपी जमा होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेनं यंदा कृत्रिम, तात्पुरत्या विसर्जन तलाव आणि जलाशयांमधील पीओपीच्या मूर्ती 24 तासांच्या आत बाहेर काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी मनुष्यबळ, क्रेन, सुरक्षा साधने आणि आच्छादित वाहनं उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून, मूर्ती मुलुंड येथील निश्चित स्टोरेज सेंटरमध्ये नेल्या जाणार आहेत. वजन, छायाचित्रे आणि व्हिडीओची नोंदही केली जाणार आहे.

FROM DISCARDED GANESH IDOLS AFTER IMMERSION TO STUDY TABLES
तयार झालेले 'स्टडी टेबल' (ETV Bharat)

मात्र कलेक्शननंतरच्या रिसायकलिंगचा प्रश्न कायम आहे. सुमारे 2850 मेट्रिक टन पीओपीवर शास्त्रीय प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी अनुभवी संस्था आणि टेक्नॉलॉजी पुरवठादारांकडून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवण्यात आले आहेत. कॅल्सिनेशन, रासायनिक विघटन किंवा अन्य शास्त्रीय आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींचा पर्याय तपासला जात आहे. प्रक्रिया झालेल्या साहित्याचा वापर नवीन मूर्ती, प्लास्टर बोर्ड, सिरॅमिक, वैद्यकीय प्लास्टर, विटा किंवा सिमेंट उद्योगातील फिलर म्हणून करण्याचे पर्याय आहेत. अर्जाची अंतिम मुदत 29 सप्टेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत आहे.

“प्रत्येक गोष्ट एका दिवसात बदलत नाही”

कळंबे यांच्या मते, पीओपीच्या समस्येवर लगेच मोठा बदल होणार नाही. त्यांनी 2017 मध्ये स्वच्छता मोहीम सुरू केली तेव्हाही अनेकांनी टीका केली होती. मात्र नऊ वर्षांनंतर स्वच्छता मोहिमा मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याची कल्पनाही 10 ते 15 वर्षांपूर्वी सर्वमान्य नव्हती; आज त्याला मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार मिळाला आहे.“एका दिवसात किंवा एका वर्षात परिस्थिती बदलत नाही. याला वेळ आणि काही वर्षं लागतात. पण त्यातून नक्की काही ना काही बदल होईल”, असं कळंबे म्हणतात. नवी मुंबईतील 700 मूर्तींपासून 760 स्टडी टेबल हा त्याच दिशेनं झालेला प्रयोग आहे. तर मुंबईसमोर सध्या सुमारे 2850 टन पीओपी आहे. त्यामुळे खरी कसोटी आता या संकल्पनेची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्याची आहे. पर्यावरण आणि स्वच्छतेच्या क्षेत्रातील कामाची दखल घेत मल्हार कळंबे यांना 2024 मध्ये ‘नॅशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड’अंतर्गत ‘स्वच्छता अॅम्बेसेडर’ पुरस्कार मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 मार्च 2024 रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कळंबे यांनी 2017 पासून दादर चौपाटीसह विविध ठिकाणी नियमित स्वच्छता मोहिमा राबवत समुद्रकिनाऱ्यांवरील कचरा हटवण्याचं काम केलं आहे. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण पर्यावरणविषयक कामाची दखल घेत हा राष्ट्रीय स्तरावरील सन्मान देण्यात आला.

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Last Updated : September 24, 2026 at 2:36 PM IST

TAGGED:

POP GANESH IDOLS RECYCLING
GANESHOTSAV
गणेशोत्सव
पीओपी गणेशमूर्ती पुनर्वापर टेबल
RECYCLED GANESH IDOLS STUDY TABLES

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