गोविंदांच्या थरांवर रंगला पावनखिंडीचा रणसंग्राम; शिवसागर गोविंदा पथकाचा ऐतिहासिक देखावा
शिवसागर पथकानं गेल्या काही वर्षांत दहीहंडीच्या थरांवर वेगवेगळे सामाजिक प्रश्न मांडले आहेत.
Published : September 5, 2026 at 2:01 PM IST
मुंबई : गोपाळकाल्याच्या दिवस जसजसा वर चढत होता गोविंदांचा उत्साह आणि ‘गोविंदा आला रे’चा जल्लोष वाढतच चालला आहे. मालाड पूर्वेकडील शिवसागर गोविंदा पथकासाठी दहीहंडी म्हणजे केवळ हंडी फोडण्याचा उत्सव नाही. गेल्या 11 वर्षांपासून हे पथक मानवी मनोऱ्याच्या माध्यमातून सामाजिक आणि ऐतिहासिक विषयांवर भाष्य करत आहे. थर रचताना शरीराची ताकद दाखवायची आणि त्याच थरावर देखावा सादर करताना समाजाला विचार करायला लावायचा, अशी या पथकाची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.
यंदा या पथकानं ‘पावनखिंड’ हा ऐतिहासिक देखावा सादर केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या इतिहासातील पावनखिंडीचा पराक्रम आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या त्यागाचा प्रसंग गोविंदांनी आपल्या सादरीकरणातून जिवंत केला. दहीहंडीच्या गर्दीत उभ्या राहणाऱ्या या देखाव्यातून आजच्या पिढीला महाराष्ट्राचा जाज्वल्य इतिहास समजावा, हा पथकाचा प्रयत्न आहे.
शिवसागर पथकाने गेल्या काही वर्षांत मांडले सामाजिक प्रश्न : शिवसागर पथकानं गेल्या काही वर्षांत दहीहंडीच्या थरांवर वेगवेगळे सामाजिक प्रश्न मांडले आहेत. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, खराब हवामान आणि शेतीच्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांवर येणारं संकट, महिला सुरक्षा, महिलांवरील अत्याचार, व्यसनमुक्ती आणि प्रदूषण अशा विषयांवर देखावे सादर करून प्रेक्षकांचं लक्ष वेधलं.
महिला सुरक्षेचा विषय मांडताना ‘अन्याय सहन करू नका, स्वतःचं रक्षण स्वतः करा’ असा संदेशही देण्यात आला होता. 2024 मध्ये दादरच्या आयडियल परिसरातील दहीहंडी उत्सवात शिवसागर पथकानं महिला अत्याचाराविरोधातील देखावा आणि तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्याचा प्रसंग सादर केल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं.
इतिहास पथकाच्या देखाव्यांचा महत्त्वाचा भाग : इतिहास हा देखील या पथकाच्या देखाव्यांचा महत्त्वाचा भाग आहे. ‘गड आला पण सिंह गेला’, महिला सबलीकरण आणि अफजलखान वध यांसारखे विषय यापूर्वी सादर करण्यात आले आहेत. 2022 मध्ये दादरच्या आयडियल परिसरातील दहीहंडीत शिवराय आणि अफजलखान यांच्या भेटीचा तसेच अफजलखान वधाचा प्रसंग तीन थरांच्या मनोऱ्यावर साकारण्यात आला होता. पथकात 120 ते 150 हून अधिक मुलं-मुली असल्याचं आणि रात्री उशिरापर्यंत सराव केला जात असल्याचं अध्यक्ष किशोर कदम यांनी सांगितलं.
2025 मध्येही पथकानं तीन थरांवर मनोरा उभारून चौथ्या थरावर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जन्मापासून बलिदानापर्यंतचा इतिहास सादर केला. त्या वेळी पथकातील सुमारे 350 गोविंदा या सादरीकरणाचा दीड महिन्यापासून सराव करत होते, अशी माहिती किशोर कदम यांनी दिली.
'दहीहंडी समाजप्रबोधन आणि इतिहासाच्या जागराचं व्यासपीठ' : पथकाचे अध्यक्ष किशोर कदम यांच्या मते, "छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या मावळ्यांचा जाज्वल्य इतिहास समाजासमोर, विशेषतः तरुण पिढीसमोर सतत येत राहणं गरजेचं आहे. त्यामुळे दहीहंडीच्या निमित्ताने मिळणाऱ्या या व्यासपीठाचा उपयोग केवळ मनोरंजनासाठी न करता इतिहास आणि सामाजिक प्रश्न मांडण्यासाठी करण्याचा पथकाचा प्रयत्न असतो".
2025 मध्येही संभाजी महाराजांचा पराक्रम आणि बलिदान तरुणाईपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशानं ‘छावा’ देखावा सादर करण्यात आला होता. या सादरीकरणाला उपस्थितांकडून टाळ्यांचा कडकडाट मिळाला होता.
दहीहंडी म्हणजे केवळ मोठा आवाज, डीजे आणि जल्लोष नव्हे, अशी पथकाची भूमिका आहे. डीजे नसला तरी पारंपरिक वाद्यांच्या तालावर सण तितक्याच उत्साहात साजरा करता येतो, असं पथकाचं म्हणणं आहे. दहीहंडीच्या उत्सवात परंपरा, संस्कृती, इतिहास आणि सामाजिक संदेश यांनाही स्थान मिळालं पाहिजं, यावर शिवसागरचा भर आहे.
दहीहंडीचा उत्सव हा आपल्या परंपरा, संस्कृती आणि सामूहिक सहभागाचा सण आहे. त्यामुळे त्यामध्ये आधुनिक जल्लोषाबरोबरच पारंपरिक वाद्ये, इतिहास आणि सामाजिक संदेश यांनाही स्थान मिळाले पाहिजे, असा शिवसागरचा आग्रह आहे. गेल्या 11 वर्षांतील प्रवास पाहिला तर शिवसागर गोविंदा पथकाने दहीहंडीला केवळ ‘थरांची स्पर्धा’ न ठेवता त्याला समाजप्रबोधन आणि इतिहासाच्या जागराचं व्यासपीठ बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हंडी फुटल्यानंतरही त्यांच्या थरांवरचा संदेश प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतो, हीच या पथकाच्या सादरीकरणाची खरी खासियत ठरते.