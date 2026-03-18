मुंबईकरांच्या गॅस सिलेंडरसाठी भर उन्हात रांगा, पावती अन् मेसेज आहे पण डिलीव्हरीच नाही
गॅस टंचाईमुळं एजन्सी बाहेर नागरिकांना रांगा लावण्याची वेळ आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीनं सहा वर्षांपूर्वीच्या कोविड काळाची पुन्हा एकदा आठवण करून दिल्याची भावना मुंबईकरांनी व्यक्त केली.
Published : March 18, 2026 at 5:40 PM IST
मुंबई : राज्य सरकारनं गॅस टंचाई नसल्याची कितीही खात्री दिली, तरी सध्या मुंबईभर एलपीजी गॅस सिलेंडरसाठी सर्वसामान्य नगरिकांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचं दिसून येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीनं सहा वर्षांपूर्वीच्या कोविड काळाची पुन्हा एकदा आठवण करून दिल्याची प्रतिक्रिया मुंबईकर व्यक्त करत आहेत.
सिलेंडरची पावती आहे, पण डिलिव्हरीची शाश्वती नाही : पश्चिम उपनगरातील कांदिवली, चारकोप परिसरातील नागरिक दररोज पाच ते सहा तास गॅस एजन्सीबाहेर रांगेत उभे आहेत. तरीही अनेकांना गॅस सिलेंडर मिळाला नाही. इथं उपस्थित गृहिणी आणि स्थानिक नागरिकांशी 'ईटीव्ही भारत'नं संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, ते सलग तीन-चार दिवस इथं येत आहे, पण त्यांना अजूनही गॅस सिलेंडर मिळालेलं नाही. काही जणांकडं गॅसची पावती देखील आहे. पण, अद्याप गॅस मिळालेला नाही. काहींना तर गॅस डिलिव्हर झाल्याचा मेसेज येतोय, पण प्रत्यक्षात गॅस सिलेंडर मिळलेला नाही. त्यामुळं उद्या आहे तो गॅस संपला तर काय? या धास्तीनं लोकांना पुन्हा पुन्हा रांगेत उभं राहावं लागतंय. चारकोप परिसरातील नागरिक रजनीश सिंह यांच्याशी आम्ही याबाबत संवाद साधला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, त्यांना गॅसची पावती मिळाली आहे, पण गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी त्यांना दररोज इथं यावं लागतंय. मात्र, सिलेंडरच उपलब्ध नसल्यामुळं सलग दोन दिवस रिकाम्या हातानंच परताव लागतंय. अशातच सध्याची ही परिस्थिती कोविड काळाची आठवण करून देणारी असल्याचं त्यांनी बोलून दाखवलं.
अचानक मागणी वाढल्यानं पुरवठ्यावर परिणाम, मात्र डिलिव्हरी सुरू : याबाबत 'ईटीव्ही भारत'नं चारकोप परिसरातील 'श्रीजी गॅस सर्व्हिस'शी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितलं, "सध्या एलपीजी सिलेंडरचं बुकिंग नियमितपणे सुरू आहे. कंपनीकडून जसा पुरवठा होतोय तशी आम्ही ग्राहकांना डिलीव्हरी देत आहोत. पण अचानक ग्राहकांकडून मागणी वाढल्यामुळं पुरवठ्यावर काहीसा परिणाम झालेला आहे. आमच्याकडं जशा नोंदी होत आहेत, त्यांना आम्ही क्रमवारीनुसार सिलेंडर घरपोच देत आहोत."
एलपीजी तुटवड्याचं राजकरण केलं जातय : "मुंबईत गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं चित्र निर्माण केलं जात आहे. ही अफवा केवळ काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) कडून केली जात आहे. मुंबईमध्ये गॅस सिलेंडरची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जातेय. त्यामुळं मुंबईकरांनी घाबरुन तासनतास गॅस सिलेंडर मिळवण्यासाठी रांगा लावू नयेत. तसंच अधिक दरानं ब्लॅकचं गॅस सिलेंडरही खरेदी करू नये. मुंबईसारख्या शहरी भागांमध्ये 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांमध्ये गॅस सिलेंडर उपलब्ध होत आहे. त्यामुळं मुंबईकरांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये," असं आवाहन मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी केलं आहे.
प्रशासनाच्या आवाहनानंतरही लोकांमध्ये चिंता : एलपीजीबाबत मुंबई उपनगरातील इतर अनेक भागांतही चिंतेचं वातावरण दिसून येतंय. खासकरून पाईप गॅस नसलेल्या वाड्या-वस्त्यांमध्ये अनेक ठिकाणी गॅस एजन्सीबाहेर अशाच लांबच लांब रांगा दिसून येत आहेत. राज्य सरकारकडून एलपीजीबाबत घाबरण्याची गरज नसल्याचं वारंवार सांगितलं जात असलं तरी, गॅस सिलेंडर मिळाला नाही तर आपलं दैनंदिन कामकाज कसं चालेल? हॉटेलही बंद होऊ लागलीत त्यामुळं खायचं काय? याबाबत नागरिकांमध्ये सध्या भीतीचं वातावरण आहे.
