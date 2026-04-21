मुंबईची लाइफलाइन सलग दुसऱ्या दिवशी कोलमडली, प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप
मध्य रेल्वेवरील जलद आणि धीम्या गतीच्या लोकल आजही (21 एप्रिल) सकाळी 40 मिनिटं उशिराने धावत होत्या.
Published : April 21, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई : सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबईची लाइफलाइन असलेली मुंबई लोकल चाकरमान्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. मध्य रेल्वेवरील जलद आणि धीम्या गतीच्या लोकल आजही (21 एप्रिल) सकाळी 40 मिनिटं उशिराने धावत होत्या. यामुळं प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य मुंबईकरांचे चांगलेच हाल होताना पाहायला मिळाले. या विरोधात प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर रेल्वेच्या कामांसाठी खर्डी इथं रात्री ब्लॉक घेण्यात आला होता. तो सकाळी 6 वाजेपर्यंत एक्सटेंड झाल्यामुळं त्याचा परिणाम लोकल वाहतुकीवर झाल्याचं रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
कालही झाली होती मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत : दरम्यान, काल (20 एप्रिल) सकाळी मध्य रेल्वेच्या डोंबिवली स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनचा एक डबा रुळावरुन घसरल्याची घटना घडली होती. ही लोकल ट्रेन कळवा कारशेडमधून कल्याणच्या दिशेनं जात होती. त्यावेळी अचानक डोंबिवली स्थानक परिसरात या ट्रेनचा एक डबा रुळावरुन खाली घसरला. सुदैवानं ही ट्रेन पूर्णपणे रिकामी असल्यानं कुणालाही दुखापत झालेली नाही. मात्र, या घटनेमुळं ऐन गर्दीच्यावेळी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली. त्याचा प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
लोकल वाहतुकीवर परिणाम का झाला? : मध्य रेल्वेवरील जलद आणि धीम्या गतीच्या लोकल आज सकाळी 40 मिनिटं उशिराने धावत होत्या. याबाबत मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, "रेल्वेच्या कामांसाठी खर्डी येथे रात्रीचा ब्लॉक घेण्यात आला होता. मात्र तो सकाळी 6 वाजेपर्यंत एक्सटेंड झाल्यामुळं त्याचा परिणाम लोकल वाहतुकीवर पाहायला मिळत आहे."
सुरक्षित, वेळेवर आणि विश्वासार्ह सेवा हवी : कालच्या अपघातानंतर आजही सकाळपासून गाड्या 40 मिनिटं उशिरानं धावत आहेत, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. दर आठवड्याला मेगाब्लॉक घेतले जातात, तरीही अशा प्रकारे तातडीची दुरुस्ती पुन्हा-पुन्हा का करावी लागते, हा प्रवाशांचा रास्त प्रश्न आहे. नियोजनाचा अभाव आणि कामाच्या दर्जाबाबत गंभीर शंका निर्माण होत आहेत. मुंबईकर प्रवाशांना केवळ आश्वासनं नकोत, तर सुरक्षित, वेळेवर आणि विश्वासार्ह सेवा हवी आहे,” असं मुंबई रेल प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई यांनी म्हटलं आहे. तर "मी रोज विक्रोळी ते सीएसएमटी असा प्रवास करतो. आज लोकल तब्बल एक तास उशिरानं धावली.यामुळं आमचे चांगलेच हाल झाले. काल आणि आज सलग 2 दिवस ट्रेन लेट झाली. गर्दी देखील वाढली आहे. लोक बाहेर लटकून लोक प्रवास करत आहेत. याची जबाबदारी निश्चित करून पुन्हा असं होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची आहे," विक्रोळीत राहणारे रेल्वे प्रवासी इब्राहिम सारंग यांनी सांगितलं.
अजून किती दिवस आम्ही हे सहन करायचं? : "नियमितपणे मी घाटकोपर होऊन मुंबईच्या दिशेनं प्रवास करत असतो. लोकल उशिरा धावली तर मला ऑफिसला पोहोचायला उशीर होतो. रोज लोकल लेट आहे, असं उत्तर बॉसला दिलं तर त्यांनाही ते पटणार नाही. त्यामुळं सतत अशाप्रकारे लोकल लेट होऊ नयेत इतकीच आमची इच्छा आहे," असं प्रवासी प्रथमेश गुरव यांनी सांगितलं. तर "मुंबईच्या दिशेनं रोज मी कल्याणहून प्रवास करत असतो. माझं ऑफिस विद्याविहारला आहे. सकाळच्या वेळी लोकलला गर्दी ही असतेच. मात्र आता लोकल उशिरानं धावत असल्यामुळं लोकलमध्ये गर्दी अजूनच वाढली आहे. पर्यायी याचा त्रास प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना होत आहे. तसंच रेल्वेनं याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अजून किती दिवस आम्ही हे सहन करायचं?" असा सवाल प्रवासी भरत कोळी यांनी केला आहे.
