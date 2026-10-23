मध्य रेल्वेचं प्रवाशांना दिवाळी गिफ्ट! 15 डब्यांच्या लोकलने होणार कसारा प्रवास
मुंबईहून कसाराच्या दिशेने धावणाऱ्या 18 लोकल या 15 डब्याच्या करण्यात येणार आहेत.
Published : October 23, 2026 at 1:35 PM IST
मुंबई - लोकलनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाची बातमी आहे. मुंबईहून कसाराच्या दिशेने धावणाऱ्या 18 लोकल या 15 डब्याच्या करण्यात येणार आहेत. रेल्वे प्रशासनानं दिलेलं हे दिवाळी गिफ्ट म्हणता येईल. 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मध्य रेल्वे प्रशासनाने ही माहिती दिली.
15 डब्यांची लोकल - मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 डब्यांच्या लोकल चालवण्यासाठी नुकताच टिटवाळा रेल्वे स्थानकामध्ये विशेष वाहतूक आणि विद्युत पुरवठा ब्लॉक घेण्यात आला होता. या काळामध्ये फलाटांच्या विस्तारीकरणासह रेल्वे संबंधित कामे सिग्नल यंत्रणा आणि ओव्हरहेड वायरची कामं करण्यात आली. 15 डब्याच्या लोकलला थांबवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध व्हावी, यासाठी फलाटाची लांबी वाढवण्यात आली होती. या कामामुळे कसारा मार्गावर पंधरा डब्बा लोकल चालवण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
दुसरीकडे कसारा, आसनगाव, आडगाव आणि टिटवाळा परिसरातून दररोज मोठ्या संख्येने प्रवासी मुंबईकडे प्रवास करतात. सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळेत लोकलमध्ये चढताना प्रवाशांची मोठी कसरत होते. यामुळे पंधरा डब्यांच्या लोकलमध्ये प्रत्येक फेरीत अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे गर्दीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. उपलब्ध लोकल फेरींची संख्या कायम ठेवून डब्यांची संख्या वाढवण्याच्या निर्णयामुळे कसारामार्गे जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
"मध्य रेल्वे 15 डब्यांची लोकल संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 15 नोव्हेंबरपर्यंत अजून 18 लोकल ट्रेन या मध्य रेल्वेवर धावतील. 12 डब्यांची संख्या आता 15 डब्बे होणार आहे. या माध्यमातून आपण प्रत्येक ट्रेनसाठी 25 टक्के अधिक कॅपॅसिटी निर्माण करत आहोत. यामुळं सर्वसामान्य प्रवाशांना निश्चित फायदा होणार आहे. अजून कशाप्रकारे सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल याचा प्रयत्न रेल्वेद्वारे केला जात आहे." - स्वप्निल नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे
दररोज हजारो प्रवासी मुंबईच्या दिशेने प्रवास करतात. मुंबईला सकाळी येताना आणि सायंकाळी परतीच्या प्रवासात लोकलमध्ये मोठी गर्दी असते. गर्दीमुळे अनेकदा प्रवाशांना लोकलमध्ये चढणे-उतरणेही कठीण होते. अशा परिस्थितीत 15 डब्यांच्या लोकलच्या फेऱ्या वाढल्याने प्रत्येक फेरीत अधिक प्रवाशांना प्रवास करता येणार आहे. मात्र, लोकलच्या एकूण फेऱ्यांमध्ये वाढ होणार नसल्याने गर्दी कितपत कमी होते, हे नव्या वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीनंतर स्पष्ट होईल.
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