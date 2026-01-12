ETV Bharat / state

मुंबईकरांची आठवड्याची सुरुवात लोकलच्या खोळंब्यानं, 12 व 13 जानेवारीला 240 फेऱ्या रद्द

मुंबईकरांची आठवड्याची सुरुवात पुन्हा एकदा लोकलच्या खोळंब्यानं होणार आहे. यामुळे कार्यालयीन वेळेत प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.

Mumbai Local Train Update
12 व 13 जानेवारीला 240 गाड्या रद्द12 व 13 जानेवारीला 240 गाड्या रद्द (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईकरांना शनिवारी आणि रविवारी झालेल्या मेगा ब्लॉकनंतरही दिलासा मिळालेला नाही. आठवड्याची सुरुवात पुन्हा एकदा लोकलच्या खोळंब्यानं होणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर सुरू असलेल्या सहाव्या मार्गिकेच्या कामामुळे सोमवार (12 जानेवारी) आणि मंगळवार (13 जानेवारी) या दोन दिवसांत तब्बल 240 लोकल गाड्यांच्या फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत. यामुळे कार्यालयीन वेळेत प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.

विकासकामांचा सामान्य प्रवाशांना त्रास : डिसेंबरपासून कांदिवली ते बोरिवली दरम्यान सहाव्या रेल्वे मार्गिकेचं काम सुरू आहे. हा पश्चिम रेल्वेवरील अत्यंत वर्दळीचा मार्ग असून दररोज लाखो प्रवासी लोकलनं या मार्गावरून प्रवास करतात. भविष्यात लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवणं, प्रवास अधिक सुरळीत करणं आणि गर्दी कमी करणं या उद्देशानं हे काम हाती घेण्यात आलं आहे. मात्र, या विकासकामांचा तात्पुरता त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे.

पश्चिम रेल्वे प्रशासनानं या कामासाठी 30 दिवसांचा विशेष ब्लॉक जाहीर केला असून तो 20 आणि 21 डिसेंबर 2025 च्या रात्रीपासून सुरू झाला आहे. हा ब्लॉक 18 जानेवारीपर्यंत लागू राहणार आहे. या कालावधीत ट्रॅकवरील महत्त्वाचे पॉइंट्स काढणं, नवीन क्रॉसओव्हर जोडणं तसेच, सिग्नल प्रणालीत आवश्यक बदल करणं अशी तांत्रिक आणि सुरक्षिततेशी संबंधित कामं केली जात आहेत.

पश्चिम रेल्वेनं दिली माहिती : पश्चिम रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार, 11 आणि 12 जानेवारीच्या मध्यरात्री कांदिवली कारशेडजवळील पॉइंट क्रमांक 104 वर कामाला सुरुवात होणार आहे. यासाठी अप जलद मार्गावर रात्री 11.15 ते पहाटे 3.15 वाजेपर्यंत, तर डाऊन जलद मार्गावर पहाटे 1 ते 4.30 वाजेपर्यंत ब्लॉक असेल. त्यानंतर 12 आणि 13 जानेवारीला क्रॉसओव्हर 101, 102, 103 आणि 104 चे कनेक्शन जोडण्याचे काम केले जाणार आहे, याच वेळी पुन्हा ब्लॉक लागणार आहे. या रात्रीच्या ब्लॉकसह पाचव्या ट्रॅकवरील मर्यादांमुळे 12 जानेवारी रोजी अप आणि डाऊन मार्गावर प्रत्येकी 60, म्हणजे एकूण 120 लोकल गाड्यांच्या फेऱ्या रद्द होणार आहेत. 13 जानेवारीलाही हीच परिस्थिती राहणार असून पुन्हा 120 गाड्यांच्या फेऱ्या रद्द होतील. त्यामुळे दोन दिवसांत एकूण 240 लोकल सेवा बंद राहणार आहेत.

नोकरदार व विद्यार्थ्यांना फटका : या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कार्यालयीन वेळेत प्रवास करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला आणि विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. गर्दी वाढणं, गाड्या उशिरा धावणं आणि फलाटांवर प्रवाशांची झुंबड उडणं अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वे प्रशासनानं प्रवाशांना घरातून निघण्यापूर्वी वेळापत्रक तपासण्याचं, शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचं आणि प्रवासाचे नियोजन आधीच करण्याचं आवाहन केलं आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

MUMBAI LOCAL TRAIN WESTERN RAILWAY
WESTERN RAILWAY TODAYS TIME TABLE
मुंबई रेल्वे मेगा ब्लॉक
लोकलचा खोळंबा
MUMBAI LOCAL TRAIN UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.