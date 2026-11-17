मुंबई लोकलमध्ये दोन प्रवाशांचा वाद, भिरकावलेला चाकू तिसऱ्याच्याच छातीत! आरोपीला अटक
फेकून मारलेला चाकू लागल्यानं मुंबई लोकलमधील एक प्रवासी जखमी झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
Published : November 17, 2026 at 7:46 PM IST
मुंबई : मुंबईच्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. मात्र, धावत्या लोकलमध्ये प्रवाशांमधील वादातून घडणाऱ्या हिंसक घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दोन व्यक्तींमधील भांडणादरम्यान एका व्यक्तीने दुसऱ्याच्या दिशेने भिरकावलेला चाकू थेट तिसऱ्याच प्रवाशाच्या छातीत घुसल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत ५३ वर्षीय सुरेश शर्मा हे जखमी झाले आहेत. शिवा गायकवाड (25) असे अटकेतील आरोपीचं नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवार, 15 नोव्हेंबर रोजी विरारहून चर्चगेटच्या दिशेनं जाणाऱ्या जलद लोकलमध्ये हा प्रकार घडला. लोकल अंधेरी स्थानकातून सुटत असताना दोन व्यक्तींमध्ये कोणत्यातरी कारणावरून वाद सुरू झाला. हा वाद सुरू असतानाच त्यापैकी एका व्यक्तीनं दुसऱ्याला लक्ष्य करून चाकू फेकला. मात्र, चाकू संबंधित व्यक्तीला न लागता सुरेश शर्मा यांना लागला. चा कू छातीत घुसल्यानं शर्मा यांच्या छातीला दुखापत झाली. त्यातून रक्तस्राव सुरू झाला. दोघांच्या भांडणात कोणताही संबंध नसलेल्या तिसऱ्याच प्रवाशाला याचा नाहक फटका बसला. जखमी प्रवाशाला उपचारांसाठी भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
प्रवाशांनी प्रसंगावधान राखत ओढली आपत्कालीन साखळी : घटनेनंतर डब्यातील प्रवाशांनी तातडीनं आपत्कालीन साखळी ओढली. त्यामुळे विरार-चर्चगेट जलद लोकल वांद्रे रेल्वे स्थानकात थांबवण्यात आली. दुपारी सुमारे 12.21 वाजण्याच्या सुमारास फलाट क्रमांक पाचवर गाडी थांबल्यानंतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी जखमी प्रवाशाची पाहणी केली. दुसऱ्या डब्यात छातीला दुखापत होऊन रक्तस्राव होत असलेल्या अवस्थेत शर्मा आढळलं. त्यानंतर त्यांना तातडीनं वांद्रे स्थानक व्यवस्थापकांच्या कार्यालयात नेण्यात आलं. तेथे त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आलं. प्रकृतीची गंभीरता लक्षात घेऊन पुढील उपचारांसाठी त्यांना भाभा रुग्णालयात हलवण्यात आलं. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं.
नाशिकमधील 25 वर्षीय आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात : पोलिसांनी घटनास्थळावरून चाकू जप्त केला आहे. या प्रकरणातील आरोपी शिवा गायकवाड (२५) याला पकडलं आहे. तो मूळचा नाशिक येथील रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी आरोपीला वांद्रे येथील रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. धावत्या लोकलमध्ये झालेल्या या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.