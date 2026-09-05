मुंबई 'लोकल' प्रवाशांनो इकडं द्या लक्ष: टिटवाळ्यात 'विशेष ब्लॉक', तर पश्चिम रेल्वेवर उद्या जम्बो ब्लॉक
मुंबई लोकलनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्वाची माहिती लोकल प्रशासनानं जारी केली आहे. टिटवाळ्यात 15 दिवस विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
Published : September 5, 2026 at 1:33 PM IST
मुंबई : १५ डब्यांच्या लोकल गाड्या टिटवाळा स्थानकापर्यंत चालवता याव्यात, यासाठी मध्य रेल्वेनं टिटवाळा स्थानकातील फलाटाचा विस्तार करण्याचं काम हाती घेतलं आहे. या कामासाठी २८ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून १२ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत दररोज रात्री ५ ते ६ तास विशेष ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक घेतला जात आहे. त्यामुळे रात्रीच्या लोकल तसेच काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळेत बदल, काही गाड्या रद्द आणि काही गाड्या ठाणे किंवा कल्याणपर्यंतच धावणार आहेत.
टिटवाळा-कसारा मार्गावर रात्री लोकल बंद : मध्य रेल्वेकडून ५ सप्टेंबरच्या रात्रीपासून ७ सप्टेंबरच्या रात्रीपर्यंत, म्हणजे शुक्रवार, शनिवार, रविवार आणि सोमवारच्या रात्री १२ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत टिटवाळा परिसरात काम केलं जाणार आहे. या काळात टिटवाळा आणि कसारा दरम्यानच्या लोकल सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत.
अप आणि डाऊन नॉर्थ-ईस्ट मार्गावर होणार परिणाम :
अनेक लोकल रद्द
डाऊन दिशेच्या रद्द होणाऱ्या गाड्या :
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून २२.०० आणि २२.५० वाजता सुटणाऱ्या सीएसएमटी-टिटवाळा लोकल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून ०८.४१ आणि २०.४१ वाजता सुटणाऱ्या सीएसएमटी-कुर्ला लोकल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून २२.४७ आणि ००.०८ वाजता सुटणाऱ्या सीएसएमटी-कसारा लोकल.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून ०८.०८ वाजता सुटणारी सीएसएमटी-ठाणे लोकल.
ठाण्याहून ०५.३५ वाजता सुटणारी ठाणे-टिटवाळा लोकल.
कुर्ल्याहून १७.५९ वाजता सुटणारी कुर्ला-कल्याण लोकल.
अप दिशेच्या रद्द होणाऱ्या गाड्या :
टिटवाळ्याहून ०६.१३, २१.०० आणि २२.०६ वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा-सीएसएमटी लोकल.
ठाण्याहून ०९.०८ वाजता सुटणारी ठाणे-सीएसएमटी लोकल.
कल्याणहून १९.०२ वाजता सुटणारी कल्याण-सीएसएमटी लोकल.
कसाऱ्याहून ०३.५१ वाजता सुटणारी कसारा-सीएसएमटी लोकल.
टिटवाळ्याहून ०८.०९ वाजता सुटणारी टिटवाळा-परळ लोकल.
- सीएसएमटीहून २३.१६ आणि २३.४२ वाजता सुटणाऱ्या सीएसएमटी-टिटवाळा लोकल ठाण्यापर्यंतच धावतील.
- तर टिटवाळ्याहून ०३.५६ आणि ०४.३२ वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा-सीएसएमटी लोकल अनुक्रमे ०४.४४ आणि ०५.१९ वाजता ठाण्याहून सुटतील.
- ब्लॉकपूर्वीची शेवटची लोकल कोणती? :
- ५ सप्टेंबर आणि ६/७ सप्टेंबरच्या रात्री ब्लॉक सुरू होण्यापूर्वी कसाऱ्याकडे जाणारी शेवटची लोकल सीएसएमटीहून २१.३२ वाजता सुटेल.
- टिटवाळ्याकडे जाणारी शेवटची लोकल सीएसएमटीहून २१.२० वाजता सुटेल.
- कसाऱ्याहून सीएसएमटीकडे जाणारी शेवटची लोकल २२.०० वाजता, तर आसनगावहून ठाण्याकडे जाणारी लोकल २३.०८ वाजता सुटेल.
- ब्लॉक संपल्यानंतर कसाऱ्याकडे जाणारी पहिली लोकल सीएसएमटीहून ०४.१९ वाजता, तर सीएसएमटीकडे जाणारी पहिली लोकल कसाऱ्याहून ०४.५९ वाजता आणि टिटवाळ्याहून ०५.११ वाजता सुटेल.
एसी लोकलही ठाणे, कल्याणपर्यंत :
- ब्लॉकच्या काळात काही एसी लोकल ठाणे आणि कल्याणपर्यंतच चालवल्या जातील.
- सीएसएमटीहून ०६.३० वाजता सुटणारी आणि दादरहून १५.३३ वाजता सुटणारी टिटवाळा एसी लोकल ठाण्यापर्यंतच धावेल.
- सीएसएमटीहून ११.२४, १३.४२, २३.१६ आणि २३.४२ वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा एसी लोकलही ठाण्यापर्यंतच धावतील.
- सीएसएमटीहून ०९.२७ आणि १९.४६ वाजता सुटणाऱ्या टिटवाळा लोकल कल्याणपर्यंत चालतील.
- टिटवाळा-सीएसएमटी एसी लोकलच्या ०९.२२ आणि १७.२४ वाजताच्या सेवा ठाण्यापासून सुरू होतील.
- टिटवाळा-सीएसएमटीच्या १०.३६ आणि २०.५५ वाजताच्या सेवा कल्याणहून सुरू होतील.
मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनाही फटका :
या ब्लॉकचा परिणाम काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही होणार आहे. ४/५, ५/६ आणि ६/७ सप्टेंबरच्या रात्री काही गाड्या उशिराने सुटतील किंवा मार्गात थांबवून ठेवण्यात येतील.
१२१४१ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-पाटलीपुत्र एक्स्प्रेस - ४, ५ आणि ६ सप्टेंबर रोजी एलटीटीहून पहाटे ०४.१५ वाजता सुटेल.
११०५७ सीएसएमटी-अमृतसर एक्स्प्रेस - ४, ५ आणि ६ सप्टेंबर रोजी सीएसएमटीहून पहाटे ०४.०० वाजता सुटेल.
२२१७७ सीएसएमटी-बनारस महानगरी एक्स्प्रेस - ५, ६ आणि ७ सप्टेंबर रोजी सीएसएमटीहून पहाटे ०४.१५ वाजता सुटेल.
२२५३८ एलटीटी-गोरखपूर कुशीनगर एक्स्प्रेस - ५, ६ आणि ७ सप्टेंबर रोजी एलटीटीहून पहाटे ०४.४५ वाजता सुटेल.
१२८७९ एलटीटी-भुवनेश्वर एक्स्प्रेस - ५ सप्टेंबर रोजी एलटीटीहून पहाटे ०४.३० वाजता सुटेल.
१२८११ एलटीटी-हतिया एक्स्प्रेस - ५ आणि ६ सप्टेंबर रोजी एलटीटीहून पहाटे ०४.३० वाजता सुटेल.
काही गाड्या मार्गातच थांबवणार :
काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना मार्गात काही तास थांबवण्यात येणार आहे.
वासिंद येथे पहाटे ०२.०० ते ०५.०० :
- ११०४८ गोरखपूर-दादर एक्स्प्रेस - ५ आणि ७ सप्टेंबर.
- ११०४४ बलिया-दादर एक्स्प्रेस - ६ सप्टेंबर.
आटगाव येथे पहाटे ०२.३० ते ०४.५५ :
- १२१०२ शालीमार-एलटीटी ज्ञानेश्वरी एक्स्प्रेस - ५ सप्टेंबर.
- १५१८१ मऊ-एलटीटी एक्स्प्रेस - ७ सप्टेंबर.
खर्डी येथे पहाटे ०२.३५ ते ०४.५५ :
- १८०३० शालीमार-एलटीटी एक्स्प्रेस - ५, ६ आणि ७ सप्टेंबर.
कसारा येथे पहाटे ०२.२० ते ०५.०० :
- १२८१० हावडा-सीएसएमटी मेल - ५, ६ आणि ७ सप्टेंबर.
इगतपुरी येथे पहाटे ०२.०० ते ०४.५५ :
- २०१०४ गोरखपूर-एलटीटी एक्स्प्रेस - ५, ६ आणि ७ सप्टेंबर.
- ११२०३ नागपूर-मडगाव एक्स्प्रेस - ६ सप्टेंबर.
- ११०३२ अलीपूरद्वार-पनवेल अमृत भारत एक्स्प्रेस - ५ सप्टेंबर.
- १२१३२ साईनगर शिर्डी-दादर एक्स्प्रेस - ७ सप्टेंबर.
काही गाड्या ३० ते ४० मिनिटे उशिरानं :
४,५ सप्टेंबर आणि ६,७ सप्टेंबर रोजी खालील गाड्या त्यांच्या अंतिम स्थानकावर ३० ते ४० मिनिटे उशिराने पोहोचतील :
१७०५८ लिंगमपल्ली-सीएसएमटी देवगिरी एक्स्प्रेस
१२६१८ हजरत निजामुद्दीन-एर्नाकुलम मंगलाद्वीप एक्स्प्रेस
१२१३८ फिरोजपूर-सीएसएमटी पंजाब मेल
१२२९० नागपूर-सीएसएमटी दुरंतो एक्स्प्रेस
१२२६२ हावडा-सीएसएमटी दुरंतो एक्स्प्रेस
१२१५४ राणी कमलापती-एलटीटी एक्स्प्रेस
भुसावळ विभागातही काही गाड्या ५ सप्टेंबर आणि ६/७ सप्टेंबर रोजी थांबवून चालवल्या जातील. यामध्ये ११००२ नंदीग्राम एक्स्प्रेस, १२११२ अमरावती-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, १२१०६ विदर्भ एक्स्प्रेस, १२५४५ कर्मभूमी एक्स्प्रेस आणि १२१५२ समरसता एक्स्प्रेस यांचा समावेश आहे.
उशिराने धावणाऱ्या किंवा नंतर जाहीर होणाऱ्या विशेष गाड्यांच्या वेळेतही परिस्थितीनुसार बदल केला जाऊ शकतो.
पश्चिम रेल्वेवरही रविवारी पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक :
६ सप्टेंबर रोजी चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रलदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर सकाळी १०.३५ ते दुपारी १५.३५ वाजेपर्यंत पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
या काळात जलद मार्गावरील सर्व लोकल चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रलदरम्यान धीम्या मार्गावरून चालवण्यात येतील.
त्यामुळे काही अप-डाऊन लोकल रद्द होतील. चर्चगेटकडे जाणाऱ्या काही गाड्या बांद्रा किंवा दादर येथेच थांबवून पुन्हा त्याच दिशेने सोडल्या जातील.
प्रवाशांनी रविवारी प्रवासाचे नियोजन करताना या बदलांची नोंद घ्यावी, असे रेल्वेने आवाहन केले आहे.
टिटवाळा स्थानकाचा फलाट १५ डब्यांच्या गाड्यांसाठी योग्य करण्यासाठी हे काम केले जात आहे. त्यामुळे काही काळ प्रवाशांना रात्रीच्या लोकलच्या वेळेत बदलांचा त्रास होणार आहे. प्रवास करण्यापूर्वी संबंधित लोकलची वेळ तपासूनच घराबाहेर पडणे, तसेच शक्य असल्यास पर्यायी वेळेची लोकल पकडणे सोयीचे ठरेल.
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