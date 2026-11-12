विनयभंग झाल्यानंतर लोकलच्या दुर्घटनेत सापडलेल्या तरुणीचा कापावा लागला हात; पीडितेकडून कठोर कारवाईची मागणी
देशाची आर्थिक राजधानीत जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई लोकलमधून प्रवास करताना महिलांसह तरुणींना विनयभंगासारख्या प्रकाराला सामोरे जावे लागत असल्याचं समोर आलं आहे.
Published : November 12, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई - छेडछाडीचा विरोध केला म्हणून एका तरुणीला लोकलखाली ढकलून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबईमध्ये घडला आहे. पश्चिम रेल्वेच्या नायगाव उपनगरीय रेल्वे स्टेशनवर ही घटना घडली आहे. बोरिवलीहून विरारच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकलमध्ये चार नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ही घटना घडली. 4 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 7 वाजून 15 मिनिटांनी ही घटना घडली.
आरोपीनं धक्का दिल्यानंतर फलटावरून पडलेली तरुणी ट्रेनच्या चाकाखाली सापडली. या अपघातात पीडित मुलीचा डावा हात कोपऱ्यापासून कापावा लागला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. जितेंद्र हिरमुखे (वय 53) असे आरोपीचे नाव आहे.
आरोपीला 9 नोव्हेंबर रोजी अटक- पीडित तरुणी 4 नोव्हेंबर रोजी बोरीवली जाणाऱ्या लोकलमध्ये गर्दी असल्यानं तरुणी विकलांग डब्यात चढली होती. त्याचवेळी विगलांग डब्यामध्ये आरोपी देखील उपस्थित होता. आरोपी जितेंद्र हिरमुखे हा पाझर तलाव, वाकी पाडा, नायगाव येथील रहिवाशी आहे. पोलिसांनी आरोपीला 9 नोव्हेंबरला अटक केली.
प्लॅटफॉर्मवर चढून येण्याचा प्रयत्न करताना घडली दुर्घटना पीडितेनं केलेल्या तक्रारीनुसार नायगाव स्थानकावर लोकल आल्यानंतर आरोपीनं तिचा विनयभंग केला. याला विरोध करत तरुणीनं आरोपीला चप्पल मारली. त्यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला. लोकल थांबलेली असताना आरोपीनं महिलेला धक्का दिला. यामुळे ती रुळांमध्ये पडली. प्लॅटफॉर्मवर चढून येण्याचा प्रयत्न करत असताना अचानक लोकल सुरू झाली. यात तिचा डावा हात चाकाखाली आला. या प्रकरणात भाईंदर पोलीस ठाण्यात 6 नोव्हेंबर रोजी भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 117(2) आणि 352 अन्वये गुन्हा दाखल झाला.
पीडितेनं कठोर शिक्षेची केली मागणी- "मला न्याय हवा आहे. माझे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. माझं घर सांभाळणारी मी एकटी होते. माझा एक हात पूर्णपणे गेला आहे. एका हातानं मी काहीच करु शकत नाही. माझ्या डोक्यालाही मार लागला असून 16 टाके पडले आहेत. मी लवकर बरी व्हावी, यासाठी सर्वांनी प्रार्थना करा. त्या नराधमाला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे', अशी मागणी पीडितेनं केली आहे.