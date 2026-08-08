मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक; अनेक लोकल गाड्या रद्द होणार
विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालदुरुस्तीच्या कामाकरीता मध्य रेल्वेवर माटुंगा आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान रविवारी मेगा ब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे.
Published : August 8, 2026 at 9:40 AM IST
मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाकडून रविवारी (9 ऑगस्ट) विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकचा परिणाम माटुंगा ते मुलुंडदरम्यानच्या मेन लाईनसह छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते चुनाभट्टी/वांद्रे दरम्यानच्या हार्बर लाईनवरील लोकल सेवांवर होणार आहे.
माटुंगा-मुलुंडदरम्यान मेगा ब्लॉक : माटुंगा-मुलुंड स्थानकांदरम्यान अप आणि डाउन धीम्या मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 3.55 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येईल. या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सकाळी 10.14 ते दुपारी 3.32 या वेळेत सुटणाऱ्या डाउन धीम्या मार्गावरील उपनगरी लोकल माटुंगा आणि मुलुंडदरम्यान डाउन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकलना शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप आणि मुलुंड इथं थांबा देण्यात येईल. मुलुंडनंतर या लोकल पुन्हा डाउन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या सेवांना गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 15 मिनिटं उशीर होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे येथून सकाळी 11.07 ते दुपारी 3.51 या वेळेत सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील लोकल मुलुंड स्थानकावर अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकलना मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला आणि शीव इथं थांबा देण्यात येईल. त्यानंतर माटुंगा इथं या लोकल पुन्हा अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या सेवांनाही गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी सुमारे 15 मिनिटं उशीर होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत येणाऱ्या आणि तेथून सुटणाऱ्या अप-डाउन लोकल गाड्या नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 15 मिनिटे उशिरानं गंतव्यस्थानी पोहोचण्याची शक्यता आहे.
हार्बर लाईनवरही मेगा ब्लॉक : हार्बर लाईनवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते चुनाभट्टी/वांद्रे या डाउन हार्बर मार्गावर सकाळी 11.40 ते सायंकाळी 4.40 वाजेपर्यंत, तर चुनाभट्टी/वांद्रे ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या अप हार्बर मार्गावर सकाळी 11.10 ते सायंकाळी 4.10 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून सकाळी 11.16 ते सायंकाळी 4.47 या वेळेत वाशी, बेलापूर आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या डाउन हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा रद्द राहतील. तसेच CSMTहून सकाळी 10.48 ते सायंकाळी 4.43 या वेळेत वांद्रे आणि गोरेगावकडे जाणाऱ्या लोकल सेवाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पनवेल, बेलापूर आणि वाशीहून सकाळी 9.53 ते दुपारी 3.20 या वेळेत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा रद्द राहतील. तसेच गोरेगाव आणि वांद्रेहून सकाळी 10.45 ते सायंकाळी 5.13 या वेळेत CSMTकडे जाणाऱ्या लोकल सेवाही रद्द करण्यात आल्या आहेत.
पनवेल-कुर्लादरम्यान विशेष लोकल : दरम्यान, पश्चिम रेल्वेच्या वांद्रे आणि गोरेगाव स्थानकांदरम्यान सकाळी 10.30 ते दुपारी 3.30 या वेळेत ‘शॅडो ब्लॉक’ घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत प्रवाशांच्या सुविधेसाठी पनवेल-कुर्ला (फलाट क्रमांक 8) दरम्यान 20 मिनिटांच्या अंतरानं विशेष लोकल सेवा चालवण्यात येणार आहेत.
हार्बर लाईनवरील प्रवाशांना ब्लॉकच्या कालावधीत सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत मेन लाईन आणि पश्चिम रेल्वेवरून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
पश्चिम रेल्वेवर वांद्रे-गोरेगावदरम्यान घेण्यात येणाऱ्या शॅडो ब्लॉकदरम्यान देखभाल आणि दुरुस्तीची कामं करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे काही उपनगरी लोकल सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वेच्या काही लोकल सेवा रद्द किंवा प्रभावित होऊ शकतात. प्रवाशांनी रविवारी प्रवासाचे नियोजन करताना मेगा ब्लॉकची माहिती घेऊनच घराबाहेर पडावं, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनानं केले आहे.