मुंबईकरांसाठी महत्वाची बातमी, उद्या तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक, वेळापत्रक पाहा

मुंबईत उद्या रविवारी (8 फेब्रुवारी) मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गांवर मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे. अशा स्थितीत प्रवास करण्याआधी लोकलचं वेळापत्रक तपासणं आवश्यक आहे.

Mumbai local mega block
मुंबई लोकल मेगा ब्लॉक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 7, 2026 at 6:38 PM IST

1 Min Read
मुंबई : मुंबईतील लोकल रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना आहे. रेल्वे प्रशासनानं रविवारी (८ फेब्रुवारी) मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गांवर मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे. रेल्वे रुळ, सिग्नल यंत्रणा तसंच, इतर देखभाल कामांसाठी हा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत अनेक लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात येणार असून काही लोकल मार्ग बदलून धावतील.

मेगाब्लॉकची वेळ : रविवार, 8 फेब्रुवारी 2026

सकाळी 10:55 ते दुपारी 3:55 वाजेपर्यंत

(काही ठिकाणी सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत)

प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी रेल्वे प्रशासनाकडील अद्ययावत माहितीकडे लक्ष द्यावं.

कुठल्या मार्गांवर परिणाम होणार?

मध्य रेल्वे (मुख्य मार्ग) :

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते विद्याविहार दरम्यान स्लो मार्गावर ब्लॉक राहणार आहे.

स्लो लोकल फास्ट मार्गावर वळवण्यात येतील.

यामुळे काही लोकल उशिरानं धावण्याची शक्यता आहे.

भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला या स्थानकांवरील थांबे बदलू शकतात.

हार्बर मार्ग :

पनवेल ते वाशी दरम्यान लोकल सेवा काही काळ पूर्णपणे बंद राहणार आहे.

पनवेल–छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि पनवेल-बेलापूर लोकलपैकी काही फेऱ्या रद्द करण्यात येतील.

ठाणे, वाशी / नेरूळ (ट्रान्स हार्बर) मार्गावरील काही गाड्यांवरही परिणाम होणार आहे.

पश्चिम रेल्वे :

सांताक्रूझ ते गोरेगाव दरम्यान स्लो मार्गावर जम्बो ब्लॉक राहणार आहे.

स्लो लोकल फास्ट मार्गावर धावतील.

या कालावधीत विलेपार्ले आणि राम मंदिर स्थानकांवर लोकल थांबणार नाहीत.

काही गाड्या अंधेरी किंवा गोरेगावपर्यंतच धावणार आहेत.

प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या सूचना :

अनेक लोकल फेऱ्या रद्द होतील किंवा उशिराने धावतील.

प्रवास करण्याआधी वेळापत्रक तपासणे आवश्यक आहे.

शक्य असल्यास पर्यायी वाहतुकीचा वापर करावा.

एम-इंडिकेटर किंवा रेल्वेच्या अधिकृत अ‍ॅपवर अपडेट पाहूनच घराबाहेर पडावे.

रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे की हा मेगाब्लॉक प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि भविष्यात अधिक चांगली सेवा देण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, या दिवशी प्रवाशांना थोडा त्रास सहन करावा लागणार आहे.

