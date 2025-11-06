ETV Bharat / state

रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा मोठा फटका; लोकलनं चार प्रवाशांना उडवलं!

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकावर रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळं गुरूवारी मुंबईतील लोकल रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे.

Mumbai Local Accident : train hits 4 passenger big accident in sandhurst road station
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा मोठा फटका; लोकलनं चार प्रवाशांना उडवलं! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 8:28 PM IST

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकावर रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळं गुरूवारी (6 नोव्हेंबर) मुंबईतील लोकल रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळं लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातच लोकल सेवा विस्कळीत झाल्यामुळं काही प्रवासी रेल्वे रुळावरूनच चालत जात होते. यादम्यान, पाठीमागून आलेल्या लोकलनं चार प्रवाशांना उडवले. यात तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मध्य रेल्वेच्या मस्जिद बंदर-सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकादरम्यान ही घटना घडली.

रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन का? : 9 जून रोजी मुंब्रा इथं दोन लोकल ट्रेनचा अपघात झाला होता. त्यावेळी पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघाताच्या तपासाचा अहवाल आता लोहमार्ग पोलिसांनी सादर केला आहे. या अहवालात घटनेच्या चार दिवस आधी, रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी ट्रॅकचा एक तुकडा बदलला परंतु तो वेल्डिंग न करता सोडला, ज्यामुळं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळं हा अपघात झाल्याचा ठपका लोहमार्ग पोलिसांनी ठेवला आहे. सोबतच अपघाताला कारणीभूत मध्य रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांविरोधात देखील गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळं लोहमार्ग पोलिसांच्या या कारवाई विरोधात रेल्वे कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

रेल्वेच्या वाहतुकीवर परिणाम : गुरूवारी सायंकाळी चार वाजल्यापासून मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयाबाहेर कर्मचारी संघटनांचे आंदोलन सुरू असून, याचा उपनगरीय वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळत आहेत. तसंच लोहमार्ग पोलिसांच्या कारवाई विरोधात नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनकडून आज संध्याकाळी मोर्चा देखील काढण्यात आला. युनियनचे सर्व मोर्चेकरी मुख्य इमारतीजवळ आले आणि त्यांनी लोको पायलट मोटरमन विभागासमोर ठिय्या मांडला. महत्त्वाची बाब म्हणजे मोटरमन देखील यात सहभागी झाले असल्यामुळं याचा परिणाम हार्बर आणि मुख्य मार्गावरील वाहतुकीवर झाला. अशातच गर्दीच्या वेळी या कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या मांडल्यानं मध्य आणि हार्बर मार्गावरील लोकल छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकावर स्थानकात उभ्या राहिल्या. त्यामुळं जवळपास 40 मिनिटे मध्य रेल्वेच्या वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळाले.

प्रवासी संघटनांचा संताप : दरम्यान, रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन विरोधात आता प्रवासी संघटनांनी संताप व्यक्त केला असून, "रेल्वे कर्मचारी संघटना नेहमीच प्रवाशांना वेठीस धरतात. मोटरमनची चूक असेल आणि प्रशासनानं कारवाई केली तरी आंदोलन करतात. लोकल बंद करण्याची धमकी देतात. आज देखील तेच झाले. लोहमार्ग पोलिसांनी रेल्वे अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल केल्याने आज आंदोलन केले आणि अचानक लोकल बंद केल्या. याचा फटका लाखो प्रवाशांना बसला. रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायचेच नाहीत असा या रेल्वे युनियनचा पवित्रा असतो," अशी प्रतिक्रिया प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष गुप्ता यांनी दिली आहे.

रेल्वे प्रशासनाचे युनियनसोबत बोलणं सुरू : दुसरीकडे, "रेल्वे प्रशासनाचे रेल्वे युनियनसोबत बोलणं सुरू असून, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा सुरू आहे. लोहमार्ग पोलिसांनी 2 अभियंत्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमुळं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक येथील कर्मचाऱ्यांचा निषेध शांत झाला असून, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकातून पावणे सहा वाजता गाड्या पुन्हा सुरू झाल्या आहेत, ” अशी माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील नीला यांनी दिली आहे.

लोकल रेल्वेने प्रवाशांना उडवले : कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी निर्माण झाली आहे. त्यामुळं लोकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातच लोकल सेवा विस्कळीत झाल्यामुळं काही प्रवासी रेल्वे रुळावरूनच चालत जात होते. मध्य रेल्वेच्या मस्जिद बंदर- सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकादरम्यान काही प्रवासी रेल्वे रुळावरून चालू लागले. हे प्रवासी सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकादरम्यान पोहोचले असता, मागून अंबरनाथ फास्ट लोकल आली आणि या लोकलनं रुळावरून चालणाऱ्या चार प्रवाशांना उडवलं. या अपघातात एका प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळतं आहे. तर, तीन जखमींवर जे जे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

