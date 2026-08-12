कुर्ल्यातील चाळीवर पहाटे दरड कोसळल्यानंतर दोघांचा मृत्यू; अनधिकृत झोपडपट्टी कारवाईवरून राम कदमांचा प्रशासनावर निशाणा
कुर्ल्यातील चिराग नगर येथील राठोड मेडिकलजवळ असलेल्या गौसिया चाळीत पहाटे दरड कोसळली. यात किमान चार जण अडकल्याची शक्यता असल्यानं बचावकार्य सुरू आहे.
Published : August 12, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:50 AM IST
मुंबई- मंगळवारी मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसात घाटकोपर (पश्चिम) परिसरातील अशोक नगर येथील गौसिया चाळीवर अचानक नजीकच्या डोंगराचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना घडलीय. 12 ऑगस्टच्या पहाटे 3:48 वाजण्याच्या सुमारास ही दरड कोसळली आहे. दोघांचा मृत्यू झाला असून त्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत.
सोहेल अन्सारी (वय 18, डोक्याला दुखापत) आणि मोहम्मद अन्सारी (वय 14, पाठीला दुखापत) हे दोघेजण दरड कोसळल्यानंतर जखमी झाले आहेत. या दोघांवर कुर्ला येथील महापालिकेच्या भाभा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दोघांची प्रकृती स्थिर असल्याचं अधिकाऱ्याने सांगितलं. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनीही घटनास्थळी पोहोचून शोध आणि बचाव कार्याचा आढावा घेतला.
बचावकार्य वेगानं सुरू - पहाटेच्यावेळी डोंगराचा ढिगारा खाली असलेल्या 3 घरांवर कोसळला. या घटनेची माहिती मिळताच मुंबई महापालिकेचे अग्निशमन दल, पोलीस, एनडीआरएफचे (NDRF) पथक आणि स्थानिक आपत्कालीन यंत्रणा तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. लोक साखरझोपेत असतानाच ही घटना घडल्यामुळे त्यांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. ढिगाऱ्याखाली आणखी 4 ते 5 जण अडकल्याची भीती असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. एनडीआरएफकडून अल्ट्रासाउंड मशीनच्या माध्यमातून ढिगाऱ्या खाली अडकलेल्या व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. अत्यंत चिंचोळ्या गल्लीतून बचावकार्य सुरू आहे.
पोलीस बंदोबस्तही तैनात- मुंबई आणि उपनगरांमध्ये मंगळवार रात्री झालेल्या मुसळधार पावसात हा डोंगराचा भाग खचल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या रहिवाशांचा शोध घेण्यासाठी आपत्कालीन पथकांकडून सध्या बचावकार्य वेगानं सुरू आहे. “सतत पाऊस सुरू असल्यानं अशोक नगर येथे दरड कोसळली असून आतापर्यंत दोन जणांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहे. सध्या बचावकार्य सुरू आहे. पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आलेला आहे. बचावकार्यासाठी अनेक पथक इथं तैनात आहे. चार ते पाच जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता आहे”, अशी माहिती मुंबई पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिलीय.
अतिशय हृदयद्रावक अशी घटना - आमदार राम कदम- या दुर्घटेबद्दल बोलताना बोलताना भाजपाचे स्थानिक आमदार राम कदम यांनी प्रतिक्रिया दिलीय की, मुलुंडपासून चांदिवलीपर्यंत डोंगराळ भाग अतिशय धोकादायक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून डोंगराळ भागातील संरक्षक भिंतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. भिंतीसाठी जो निधी उपलब्ध होतो, त्यावर अनेक मर्यादा आहेत. या परिसरातील धोकादायक घरातील लोकांना स्थलांतरीत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय आता घ्यावा लागेल. संरक्षक भिंतीच्या निधीत तातडीनं वाढ करण्याची गरज आहे. आपण संरक्षक भिंती बांधली की लगेच त्याला खेटून अनधिकृत झोपड्या बांधल्या जातात. त्यानंतर, त्या अधिकृत केल्या जातात. मग, वर पुन्हा भिंत बांधायची वेळ येते. या अनधिकृत झोपड्यांच्या कारवाईबाबत महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी आणि म्हाडा यांचा समन्वय दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया आमदार राम कदम यांनी दिलीय.
#WATCH | Mumbai: Designated Officer, Gajanan Jaitapkar, says, "Notices have been served. Even before, notices were given to several houses before the monsoon. The rescue operation is underway. We are deciding the future course of action. People in the affected areas can be… https://t.co/K5WzS9hNw5 pic.twitter.com/0sZj7aw2qC— ANI (@ANI) August 12, 2026
- नियुक्त अधिकारी गजानन जैतापकर म्हणाले, "नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही, पावसाळ्याआधी अनेक घरांना नोटीस दिल्या आहेत. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू आहे. आम्ही पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेत आहोत. बाधित भागातील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले जाऊ शकते".
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