कुर्ला उन्नत रेल्वे प्रकल्पाला गती; 410 मीटर रॅम्पच्या कामाला सुरुवात, डिसेंबर 26 पर्यंत पूर्ण होणार!
रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास 410 मीटर लांबीचा रॅम्प बांधकामासाठी तयार असून दोन्ही बाजूंची जागा पूर्णपणे मोकळी करण्यात आली आहे.
Published : October 29, 2025 at 11:08 AM IST
मुंबई : कुर्ला रेल्वे स्थानक परिसरातील उन्नत रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली आहे. काही वर्षांपासून जमीन आणि जागेच्या अडचणींमुळे ठप्प झालेलं काम आता पुन्हा सुरू होत आहे. रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, जवळपास 410 मीटर लांबीचा रॅम्प बांधकामासाठी तयार असून दोन्ही बाजूंची जागा पूर्णपणे मोकळी करण्यात आली आहे. या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण उन्नत रेल्वे मार्गाचा आराखडा वेगानं आकार घेईल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनानं व्यक्त केला आहे.
कुर्ला स्थानकाचा चेहरामोहरा बदलणार : दरम्यान, कुर्ला स्थानक हे मुंबईच्या मध्य आणि हार्बर रेल्वे मार्गावरील एक महत्त्वाचं जंक्शन आहे. इथं दररोज अंदाजे 4 ते 5 लाख प्रवासी ये-जा करतात. स्थानकातील अरुंद प्लॅटफॉर्म आणि जुन्या पादचारी पुलांमुळे प्रवाशांना हालचाल करताना मोठा त्रास होत होता. गर्दीच्या वेळी सुरक्षेचा धोका निर्माण होत असे. या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि रेल्वे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उन्नत रेल्वे मार्ग उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कुर्ला स्थानकाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
आता प्रकल्पाला गती मिळणार : रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, चुन्नाभट्टीकडील बाजूस नवीन टॉवर वॉगन वर्कशॉप (TW Shed) उभारण्यात आलं असून, त्यामुळं रॅम्प बांधकामासाठी आवश्यक असलेली जागा पूर्णपणे मोकळी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूस, म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या दिशेनंही जागा तयार आहे. आता दोन्ही बाजूंनी रॅम्प बांधकाम एकाचवेळी सुरू होईल. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, "दोन्ही बाजूंवरील अडथळे दूर झाल्यामुळे या रेल्वे प्रकल्पाला गती मिळेल."
नव्या उन्नत कुर्ला स्थानकात तीन फलाट असणार : कुर्ला येथील हा प्रकल्प केवळ पूल बांधणीपुरता मर्यादित नसून, त्यात अनेक महत्त्वाच्या सुविधा समाविष्ट आहेत. उन्नत मार्ग चुन्नाभट्टी स्थानकानंतर सुरू होऊन, टिळकनगर स्थानकाजवळील सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड (SCLR) क्रॉसओव्हरच्या आधीच मुख्य रेल्वे मार्गाशी मिळणार आहे. नव्या उन्नत कुर्ला स्थानकात तीन फलाट असतील. यामुळं कुर्ला-पनवेल दरम्यान शटल सेवा सुरू करणं शक्य होईल. या प्रकल्पात तीन स्वतंत्र ट्रॅक असतील त्यातील एक छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकाकडे जाणाऱ्या गाड्यांसाठी, दुसरा नवी मुंबईकडे जाणाऱ्यांसाठी आणि तिसरा कुर्ला इथं समाप्त होणाऱ्या गाड्यांसाठी असणार आहे. यामुळं रेल्वे वाहतुकीत गोंधळ कमी होईल आणि वेळेची बचत होईल, असं रेल्वे प्रशासनानं म्हटलं आहे.
प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे स्थानकावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करणं : दरम्यान, रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं की, या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे कुर्ला स्थानकावरील प्रवाशांची गर्दी कमी करणं आणि हालचाल सुलभ करणं. सध्याच्या अरुंद मार्गांमुळे शेकडो प्रवासी एकाच वेळी प्लॅटफॉर्मवर अडकतात. पावसाळ्यात पाणी साचल्यामुळं आणि पादचारी पुलांवरील ताणामुळं प्रवास अधिक कठीण होतो. नवीन उन्नत मार्गामुळं हे चित्र बदलेल. प्रकल्पात नवीन फूटओव्हर ब्रिज, स्कायवॉक, पादचारी पूल, तसेच ५व्या आणि ६ व्या लाईनचे काम समाविष्ट आहे. पूल पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांना कोणत्याही फलाटावरून थेट बाहेर पडता येईल. याचबरोबर, रेल्वेच्या माहितीनुसार, या संरचनेत दुकाने आणि प्रवाशांसाठी अतिरिक्त बसण्याची जागा तयार केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळं कुर्ला-चुन्नाभट्टी दरम्यान एक नवीन उन्नत स्थानक उभारले जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या परिसरातील रेल्वे वाहतुकीचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलणार असल्याचा विश्वास रेल्वे प्रशासनानं व्यक्त केला आहे.
सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत : रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, कामाच्या काळात प्रवाशांचा प्रवास अडथळा न येता चालू राहील. यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. बहुतांश काम रात्रीच्या वेळी केलं जाणार आहे, जेव्हा गाड्यांची संख्या कमी असते. जुन्या पादचारी पुलांचे पाडकाम सुरू असून, विजेच्या तारा, पाणीपुरवठा आणि दूरसंचार यांसारख्या सुविधांचे स्थलांतरही टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण केलं जात आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रॅम्प आणि पुलाच्या मुख्य डेकचे बांधकाम सुरू होईल. या पुलामुळं प्रवाशांना गर्दीतून दिलासा मिळेल, हालचाल अधिक सोपी आणि सुरक्षित बनेल, तसेच स्थानकावरील गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. प्रवाशांना एकाच मार्गावरून विविध फलाटांवर सहज पोहोचता येईल. तसंच शटल गाड्यांची सेवा सुरू झाल्यानं प्रवासाचा वेळही वाचेल, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनानं दिली आहे.
हेही वाचा :