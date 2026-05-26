130 वर्ष जुन्या स्वदेशी मार्केटचा पुनर्विकास ठप्प, पावसाळ्याच्या तोंडावर रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण
काळबादेवी परिसरातील 130 वर्ष जुन्या स्वदेशी मार्केट इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे.
Published : May 26, 2026 at 7:25 AM IST
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील काळबादेवी परिसरातील 130 वर्ष जुन्या स्वदेशी मार्केट इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे. त्यामुळे रहिवासी आणि भाडेकरूंमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पावसाळा तोंडावर आला असतानाही धोकादायक घोषित करण्यात आलेली इमारत अद्याप रिकामी करण्यात आलेली नाही. यामुळे रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
जीवितहानी होण्याची भीती : स्वदेशी मार्केट पुनर्विकास प्रकल्प हा दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडलेला आहे. इमारतीची अवस्था दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक होत असतानाही प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून ठोस पावलं उचलली जात नसल्याची नाराजी स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पावसाळ्यात इमारतीला कोणताही अपघात झाल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे तातडीने इमारत रिकामी करून पुनर्विकास प्रक्रिया मार्गी लावावी, अशी मागणी रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
'इथं राहणं म्हणजे जीवाशी खेळ' : इमारतीत राहणारे मुकेश मोरे यांनी सांगितलं की, “गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही कुटुंबासह या इमारतीमध्ये राहत आहोत. प्रत्येक पावसाळ्यात इमारत कोसळेल अशी भीती कायम मनात असते. मोठा पाऊस झाला की संपूर्ण इमारत हादरते. अनेक दुकानांच्या वरचे स्लॅब कोसळले आहेत. अशा परिस्थितीत इथं राहणं आणि व्यापार करणं म्हणजे जीवाशी खेळ करण्यासारखं आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “व्यवस्थापनाकडून वैयक्तिक स्वार्थासाठी रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांच्या जीवाशी खेळ केला जात आहे. मार्केटच्या चार इमारतींमध्ये सुमारे 720 भाडेकरू आणि 55 रहिवासी वास्तव्यास आहेत. मात्र स्वतःचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी काही व्यापारी रहिवाशांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.”
म्हाडा कडून अतिधोकादायक इमारत म्हणून घोषित : स्वदेशी मार्केट इमारतीची 1960 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर 2012 मध्ये मार्केटमधील पूल कोसळल्याची घटना घडली. इमारतीची अवस्था दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक होत गेल्यानं 2016 पासून केवळ दुरुस्ती न करता संपूर्ण पुनर्विकासाची मागणी जोर धरू लागली.
यानंतर 2023 मध्ये या प्रकरणातील हालचालींना वेग आला. जुलै 2023 मध्ये इमारतीला B1 श्रेणीतील धोकादायक इमारत घोषित करण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पीपी निवडीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पुढे 2025 मध्ये म्हाडा कडून इमारतीला C1 श्रेणीतील अतिधोकादायक इमारत घोषित करण्यात आले आणि 7 दिवसांत इमारत रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. मात्र नोटीस देऊन एक वर्ष उलटल्यानंतरही इमारत अद्याप रिकामी करण्यात आलेली नाही.
'पुनर्विकासाची नवीन सदस्यांनी थांबवली' : इमारत व्यवस्थापनातील सदस्य देवेंद्र शहा यांनी सांगितलं की, “मागील वेळी आम्ही सर्व विकासकांशी चर्चा करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेली होती. मात्र नवीन सदस्यांनी ती थांबवली. त्यामागचं कारण मला सांगता येणार नाही. पण सध्या जे सुरू आहे ते चुकीचं आहे.”
दरम्यान, पुनर्विकास रखडवण्याचा आरोप ज्यांच्यावर करण्यात आला आहे त्या नवीन संचालकांपैकी एक दीपक जैन यांनी, “आम्ही पूर्णपणे पुनर्विकासाच्या बाजूनं आहोत,” असं सांगितले. मात्र त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत त्यांनी अधिक भाष्य करण्यास टाळलं.