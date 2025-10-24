मुंबापुरी उत्तर भारतीयांच्या छट पूजेसाठी सज्ज, प्रशासनाची तयारी पूर्ण
मुंबईत छट पूजा करण्यासाठी किनारे सज्ज करण्यात येत आहेत. उत्तर भारतीयांची शहरातील संख्या पाहता ही तयारी करण्यात येत असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं.
Published : October 24, 2025 at 7:38 PM IST
मुंबई : दिवाळीनंतर उत्तर भारतात छट पूजेच्या तयारीचे वारे वाहू लागले आहेत. उत्तर भारतीय मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात आणि मुंबईत देखील असून, बिहार विधानसभा निवडणूक आणि आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील उत्तर भारतीय रहिवाशांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची चढाओढ सुरू झाली आहे. छट पूजेसाठी गावी न जाऊ शकलेल्या आणि मुंबईत स्थाईक झालेल्या उत्तर भारतीयांना मुंबईत छट पूजा साजरी करता यावी यासाठी प्रशासन देखील तयारीला लागले आहे.
मुंबईत छठपूजेसाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली असून, उत्तर भारतीय भाविकांची पूजा सुरळीत पार पडावी यासाठी मंत्री मंगल प्रभात लोढा आणि मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी पालिका मुख्यालयात छठपूजा आयोजनाबाबत आयुक्तांसोबत बैठक घेतली आहे. “यावर्षीची छठपूजा मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीने साजरी केली जाईल. भाविकांच्या सोयीसाठी, पालिका अधिकाऱ्यांना पूजास्थळांवर पिण्याचे पाणी, प्रकाशयोजना, टेबल, शौचालये आणि महिला भाविकांना कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोलीची व्यवस्था करण्याचे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितलं असून, भाविकांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गरज पडल्यास प्रार्थनास्थळांची संख्या ६० पर्यंत वाढवता येईल अशी माहिती लोढा यांनी दिली आहे.
मुंबई आणि ठाणे येथे लाखोंच्या संख्येनं उत्तर भारतीय राहतात. उत्तर भारतातील लोकांचा एक प्रमुख सण छठ पूजा मुंबईत एकूण ४० ठिकाणी साजरा केला जातो. यात जुहू, स्वराज्य भूमी गिरगाव चौपाटी, बाणगंगा तलाव यांसह अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणचा समावेश आहे. तर, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम यांनी मुंबई महानगरपालिकेने यावर्षी ६० ठिकाणी या उत्सवाची व्यवस्था करावी अशी मागणी केली आहे. छठपूजेच्या रात्री मेट्रो बससेवा सुरू ठेवावी अशीही त्यांनी मागणी केली असून, छठ पूजेच्या दिवशी संध्याकाळी पूजेपासून दुसऱ्या दिवशी सकाळ पर्यंत, मुंबई-ठाण्याच्या रस्त्यांवर आणि विविध घाटांवर सुमारे दहा लाख उत्तर भारतीय जमातील असे साटम यांनी म्हटलं आहे.
अमित साटम म्हणाले, “पालिकेने प्रार्थनास्थळांच्या परवानग्यांसाठी एक खिडकी प्रणाली लागू करावी. जेणेकरून छठ पूजा आयोजक त्यांच्या संबंधित वॉर्डमध्ये अर्ज करू शकतील. पालिका लवकरच ऑनलाइन अर्ज सुविधा देखील प्रदान करेल. सुरक्षेच्या कारणास्तव, पोलिसांनी देखील पुरेशी व्यवस्था करावी आणि पूजा सर्व स्थळांवर लक्ष ठेवावे.” यावर पालिकेचे उपायुक्त प्रशांत सकपाळे म्हणाले, “यावर्षी छटपूजेसाठी एकूण किती उत्तर भारतीय एकत्र येतील याचा पोलिसांकडे डेटा असेल, अशी आकडेवारी पालिकेकडे नाही.”
जुहू बीचवर छठ पूजेदरम्यान मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असून, महाराष्ट्र पोलीस कायदा आणि मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार, सांताक्रूझ वाहतूक विभाग २७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी २ वाजल्यापासून २८ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत वाहतूक निर्बंध लागू करणार आहे. यासंदर्भात माहिती देताना पोलीस उपायुक्त (वाहतूक, पश्चिम उपनगरे) अजित बोऱ्हाडे यांनी सांगितलं की, सांताक्रूझ पोलीस स्टेशन जंक्शन ते ट्यूलिप स्टार हॉटेल जंक्शन मार्गे जुहू बीचकडे जाणारा मार्ग पूजा उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या वाहनांशिवाय इतर सर्व वाहनांसाठी बंद असेल. लिंक रोडवरून जुहू तारा रोडकडे जाणाऱ्या वाहनांना सांताक्रूझ पोलीस स्टेशन जंक्शनवर उजवीकडे वळावे लागेल, नंतर स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक जंक्शनवर डावीकडे वळावे लागेल आणि स्वामी विवेकानंद रोडने पुढे जावे लागेल.
पुढे बोलताना बोऱ्हाडे यांनी सांगितलं की, काही ठिकाणी वन वे वाहतूक ठेवण्यात येणार असून, यात एबी नायर रोड चर्च रोडवरून बलराज साहनी मार्गावर एकेरी असेल. चालक जुहू चर्च रोड किंवा अल्फ्रेडो सिरोडो रोडमार्गे एनएस रोड क्रमांक १३ वापरू शकतात. ट्यूलिप स्टार हॉटेल जंक्शनहून जुहू तारा रोडकडे येणारी वाहने व्हीएम रोडने वळवली जातील. जुहू तारा रोडवरील हॉटेल महाराजा भोग समोरील दक्षिणेकडे जाणारा यू-टर्न दक्षिणेकडे जाणारा जुहू तारा रोडवरून हॉटेल ट्यूलिप स्टार मार्गे जुहू कोळीवाडाकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी बंद असेल. त्याऐवजी, वाहनचालक जुहू कोळीवाडा जंक्शनवर उपलब्ध असलेल्या यू-टर्नचा वापर करू शकतात. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करण्याचं आवाहन पोलीस उपायुक्त बोऱ्हाडे यांनी केलं आहे.
या संदर्भात बोलताना शिवसेना ठाकरे पक्षाचे उत्तर भारतीय सेलचे अध्यक्ष आनंद दुबे यांनी सांगितलं की, संजय निरुपम जेव्हा शिवसेनेच्या गटातून राज्यसभेवर खासदार होते, तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा छठ पूजेचं आयोजन केलं होतं. त्यामुळे यात कुणी राजकारण करू नये. आम्ही या पूजेचं कधी राजकारण केलं नाही. दिखावा केला नाही. छठ माता भाजपाला सद्बुद्धी देवो. भाजपा सध्या जो धार्मिक तेढ निर्माण करतंय याची त्यांना अक्कल येवो.” अशी प्रतिक्रिया आनंद दुबे यांनी दिली आहे.