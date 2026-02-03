ETV Bharat / state

मुंबई विमानतळावर एअर इंडिया-इंडिगोच्या विमानांची टक्कर, पंखांचे झाले नुकसान

मुंबई विमानतळावर दोन विमानांचा मोठा अपघात टळला आहे. इंडिगो आणि एअर इंडियाच्या विमानांची टक्कर झाली. यावेळी दोन्ही विमानांच्या पंखाचे नुकसान झाले आहे.

Mumbai International Airport
मुंबई विमानतळावर दोन विमानांचे घासले पंखे (Source - ANI)
Published : February 3, 2026 at 10:47 PM IST

|

Updated : February 3, 2026 at 10:59 PM IST

1 Min Read
मुंबई- देशाच्या आर्थिक राजधानीत विमानतळावर दोन विमानांचा अपघात थोडक्यात टळला आहे. एअर इंडियाचे AI2732 हे विमान प्रस्थानासाठी C1 वरून M4 कडे जात होते. याचवेळी इंडिगोचे विमानतळावर आलेले विमान B1 मध्ये सामील होण्यासाठी जात होते. यावेळी दोन्ही विमानांच्या उजव्या पंखांची टोके एकमेकांना घासली. ही घटना मंगळवारी रात्री सुमारे साडेसात वाजता मुंबई विमानतळावर घडली.

विमानतळावर दोन्ही विमानांची पंखे घासली जात असताना दोन्ही विमानांमध्ये प्रवासी होते. अपघातानंतर तपासणीसाठी दोन्ही विमाने पुन्हा बे (bay) मध्ये परत आणण्यात आली आहेत. मुंबई डीजीसीएचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आहेत.

एअर इंडियाचे विमान उड्डाणापूर्वी टॅक्सीवेवर थांबले असताना इंडिगोचे विमान समांतर धावपट्टी असलेल्या विमानतळावर उतरल्यानंतर टॅक्सीवेवरून जात होते. दोन्ही विमाने एअरबस ए320 प्रकारची होती. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार विमान वाहतूक नियामक डीजीसीएची टीम घटनास्थळी असून घटनेची चौकशी करणार आहे.

विमान कंपन्यांच्या प्रवक्त्यानं काय म्हटलं?- एअर इंडियाच्या प्रवक्त्याच्या माहितीनुसार मुंबईहून कोईम्बतूरला जाणारे विमान AI2732 उड्डाणापूर्वी टॅक्सीवेवर थांबले होते. दोन्ही विमानांच्या पंखांचे टोक एकमेकांना घासल्यानं आमच्या विमानाच्या पंखाच्या टोकाचे नुकसान झाले. खबरदारीचा उपाय म्हणून, पुढील तांत्रिक तपासणीसाठी विमान थांबवण्यात आलं आहे. सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आले. इंडिगोच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, हैदराबादहून मुंबईला येणाऱ्या फ्लाइट 6E791 चे विमान उतरल्यानंतर टॅक्सीवेवरून जात असताना दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाशी त्याच्या पंखाचे टोक घासले. सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत.

नुकतेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष अजित पवार यांचा बारामतीमधील विमान अपघातामध्ये मृत्यू झाला. या अपघाताची डीजीसीएकडून चौकशी सुरू आहे. अशातच मुंबई विमानतळावरील अपघातानंतर विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे.

Last Updated : February 3, 2026 at 10:59 PM IST

