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मुंबईला मलेरियाचा विळखा! जी दक्षिण प्रभागात 'पॅरासाईट कंट्रोल'साठी पालिकेची कडक नियमावली

मुंबई महानगरपालिकेच्या जी दक्षिण प्रभागाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. वीरेंद्र मोहिते यांनी बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित विकासक, वास्तुविशारद आणि कंत्राटदारांना अत्यंत कडक निर्देश जारी केलेत.

Malaria Tightens Grip on Mumbai
मुंबईला मलेरियाचा विळखा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 8:07 PM IST

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मुंबई : मुंबईत गेल्या काही आठवड्यांत मलेरिया आणि इतर कीटकजन्य आजारांच्या रुग्णांमध्ये तब्बल 20 ते 39 टक्क्यांची चिंताजनक वाढ झाली आहे. हवामानातील बदल आणि संपूर्ण शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे साचलेले पाणी याला मुख्यत्वे कारणीभूत मानले जात आहे. या गंभीर स्थितीची दखल घेत मुंबई महानगरपालिकेच्या 'जी-दक्षिण' (वरळी, प्रभादेवी, लोअर परळ) प्रभागाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. वीरेंद्र मोहिते यांनी बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित विकासक, वास्तुविशारद आणि कंत्राटदारांना अत्यंत कडक निर्देश जारी केलेत.

मुंबईतील मलेरियाची धक्कादायक आकडेवारी : मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, यंदा मुंबईत मलेरियाने रौद्ररूप धारण केले आहे. 1 जानेवारी ते 21 एप्रिल 2026 या कालावधीतच मुंबईत 1773 मलेरिया रुग्णांची नोंद झाली होती. मे आणि जून महिन्यात हा आलेख अधिकच उंचावला आहे:

मे 2026: महिनाभरात 800 हून अधिक केसेसची नोंद झाली.

जून 2026 : सुमारे 950 हून अधिक रुग्णांची नोंद झाली असून, यामुळे जून 2025 मधील 884 केसेसचा विक्रमही मोडीत निघाला आहे.

दररोज सरासरी 28 ते 30 नवे रुग्ण समोर : एकूणच वर्ष 2026 मध्ये आतापर्यंत मुंबईत 3500 हून अधिक मलेरियाचे रुग्ण आढळले असून, दररोज सरासरी 28 ते 30 नवे रुग्ण समोर येत आहेत. यात जी-दक्षिण (वरळी), ई-वॉर्ड (भायखळा), एफ-उत्तर (सायन) आणि के-पश्चिम (अंधेरी) हे भाग 'हाय-रिस्क' झोन ठरले आहेत. पालिकेच्या सर्वेक्षणात मुंबईत तब्बल 4529 ठिकाणी मलेरियाच्या डासांची उत्पत्ती स्थाने सापडली आहेत.

बांधकाम साईट्सवरील मजुरांची 'पॅरासाईट स्टेटस' तपासणी बंधनकारक : डॉ. वीरेंद्र मोहिते यांनी स्पष्ट केले की, मलेरियाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केवळ डास नियंत्रण पुरेसे नसून, रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्या शरीरातील मलेरियाचे जंतू नष्ट करणे (पॅरासाईट कंट्रोल) अत्यंत गरजेचे आहे. कारण बांधकाम साईट्सवर राहणारे मजूर हे या आजाराचे मुख्य वाहक ठरत आहेत. यासाठी जी-दक्षिण प्रभागातील प्रत्येक बांधकाम साईटवर काम करणाऱ्या प्रत्येक मजुराची आणि कंत्राटदाराची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांचा 'पॅरासाईट स्टेटस' तपासणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी पालिकेने 1 मे 2026 ही 'कट-ऑफ' तारीख निश्चित केली आहे. म्हणजेच 1 मे 2026 किंवा त्यानंतर कामावर रुजू झालेल्या सर्व मजुरांचा तपशीलवार डेटाबेस तयार करावा लागणार आहे.

शनिवार 27 जूनपर्यंत डेटा सादर करण्याचे आदेश : जी-दक्षिण प्रभागातील सर्व विकासक, आर्किटेक्ट्स, सुरक्षा अधिकारी आणि बीएमसी हेल्थ पोस्टच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (एएमओ) निर्देशित करण्यात आले आहे की, त्यांनी आपल्या साईटवरील मजुरांचा संपूर्ण डेटाबेस भरून 27 जून या ईमेलवर पाठवावी आणि हार्ड कॉपी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी कार्यालय येथे स्वाक्षरीसह जमा करावी, असे निर्देश दिले आहेत. सादर केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक शीटवर कंत्राटदार, सुरक्षा अधिकारी आणि साईटवर नियुक्त डॉक्टर या तिघांचीही स्वाक्षरी असणे बंधनकारक आहे, असं डॉ. मोहितेंनी सांगितलं. तसेच हा आपल्या सर्वांसाठी परीक्षेचा काळ आहे. केवळ डासांची उत्पत्ती स्थाने नष्ट करून चालणार नाही, तर मजुरांच्या शरीरात असलेल्या मलेरियाच्या जंतूंवर नियंत्रण मिळवावे लागेल, जेणेकरून या आजाराची साखळी (ट्रान्समिशन चेन) तोडता येईल. सर्वांनी या मोहिमेत सहकार्य करावे, असं आवाहन जी दक्षिण प्रभाग वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. वीरेंद्र मोहिते यांनी केलं आहे.

पालिकेचा कडक कारवाईचा इशारा : महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, ज्या बांधकाम साईट्स या नियमांचे पालन करणार नाहीत किंवा मजुरांचा डेटा लपवतील, त्यांच्यावर साथरोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल, तसेच त्यांना 'स्टॉप वर्क' नोटीस बजावण्यात येईल. नागरिकांनीही आपल्या परिसरात पाणी साचू न देता पालिकेच्या मोहिमेला सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

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मुंबईला मलेरियाचा विळखा
MUMBAI IN THE GRIP OF MALARIA

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