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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कार्यालय आता एअर इंडियामध्ये होणार शिफ्ट; भाड्यासाठीचे करोडो रुपये वाचणार

ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारतीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कार्यालय व सचिवालय हलवणार असल्याची बातमी समोर येत आहे.

CM Office Air India Building
एअर इंडिया इमारत (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 8:29 AM IST

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मुंबई - मुंबईतील ऐतिहासिक एअर इंडिया इमारतीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कार्यालय व सचिवालय हलवणार असल्याची बातमी समोर येत आहे. एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ही माहिती दिली आहे.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, एअर इंडिया इमारत महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात येणे हा राज्याच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधा बळकट करण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ही इमारत गुणवत्ता, शाश्वतता आणि नागरिकांच्या सोयीला प्राधान्य देऊन एक आदर्श शासकीय संकुल म्हणून विकसित केली जाईल. शासकीय कार्यालय येथे हलवण्यापूर्वी इमारतीचे संपूर्ण स्ट्रक्चर ऑडिट आणि आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच इमारतीचे मुख्य प्रवेशद्वार महाराष्ट्राच्या समृद्ध संस्कृती वारशाला साजेशी अशा पद्धतीने पुनर्रचित केले जाईल


दक्षिण मुंबईतील मंत्रालयाजवळील शासकीय कार्यालयांसाठी जागेची मोठी टंचाई निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने गेल्या महिन्यात नरिमन पॉईंट येथील 23 मजल्यांची समुद्रकिनाऱ्याजवळील एअर इंडिया व्यापारी इमारत 1600 कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. ही एअर इंडिया इमारत सन 1974 मध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवर उभारण्यात आली होती. एअर इंडियाचे खासगीकरण होऊन ती टाटा ग्रुपकडे गेल्यानंतर या इमारतीसह इतर मालमत्ता एअर इंडिया होल्डिंग लिमिटेडकडे वर्ग करण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री कार्यालय व्यतिरिक्त मंत्रालयाबाहेर सध्या भाड्याच्या जागेत कार्यात असलेले इतर सर्व शासकीय विभागही याच इमारतीमध्ये हलवले जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे दरवर्षी भाड्यासाठी खर्च होणारे सुमारे 200 कोटी रुपये वाचणार आहेत. 1955 मध्ये बांधण्यात आलेल्या मंत्रालयात सध्या जागेची तीव्र टंचाई असल्याने राज्य सरकारला आसपासच्या परिसरात सुमारे नऊ लाख स्क्वेअर फूट जागा भाड्याने घ्यावी लागत होती.


नवीन आराखड्यानुसार, मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय इमारतीच्या सर्वात वरच्या मजल्यावर म्हणजे 22 व्या मजल्यावर असणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कॅबिनेट हॉल भव्य सभागृह उभारले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

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CM DEVENDRA FADNAVIS NEW OFFICE
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MINISTER SHIVENDRARAJE BHOSALE
एअर इंडिया इमारत
CM OFFICE AIR INDIA BUILDING

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