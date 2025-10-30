ETV Bharat / state

मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन ते मुलांना ओलीस ठेवल्याच्या प्रकरणात एन्काउन्टर; रोहित आर्याच्या प्रकरणात काय घडलं?

पवईमध्ये मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्याचं पोलिसांनी एन्काउन्टर केलं. विशेष म्हणजे त्यानं न्याय मिळावा, म्हणून तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर यांच्या घरासमोर आंदोलन केलं होतं.

Encounter of accused in Powai kidnapping case
आरोपीनं पत्रकार परिषदेसह आंदोलन करून मागितला होता न्याय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 9:11 PM IST

मुंबई : पवईतील महावीर क्लासिक इमारतीत 17 शाळकरी मुलांना ओलीस ठेवलेल्या माथेफिरूचा मुंबई पोलिसांनी एन्काऊंटर केला आहे. पोलिसांच्या दाव्यानुसार आरोपी मुलावर हल्ला करण्याच्या तयारीत असताना सहायक पोलीस निरीक्षक अमोल वाघमारे यांनी त्याच्यावर गोळी झाडली. पवई पोलिसांनी तत्काळ स्पेशल युनिट्स, क्विक अॅक्शन फोर्स आणि एनएसजी कमांडोंच्या मदतीनं बाथरूममधून प्रवेश करून अपहृतांची सुखरूप सुटका केली.


मुंबई पालिकेच्या अग्निशमन दलाकडून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही घटना साकी विहार रोडवरील महावीर क्लासिक इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील बटरफ्लाय नर्सरी स्कूलमध्ये घडली. आरोपीने 16 मुलं आणि एका महिलेला ओलीस ठेवले होते. अग्निशमन दलानं खबरदारी म्हणून PRT किट, वेबर रेस्क्यू टूल्स तयार ठेवले. एक छोटी होज लाइन चार्ज केली. पोलिसांना पहिल्या मजल्याच्या खिडकीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अग्निशमन दलानं शिडी उभारून प्रवेश दिला. पोलिसांनी बाथरूममधून प्रवेश करून सर्वांची सुखरूप सुटका केली. आरोपी रोहित आर्या याला तत्काळ जोगेश्वरीच्या ट्रॉमा केअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सायंकाळी 5.15 वाजता डॉ. बांगर यांनी आरोपी रोहित आर्या याला मृत घोषित केले.


गोळीबाराचा थरार- आम्ही एका वेबसिरीजसाठी ऑडिशन घेत आहोत, निवड झाल्यास वेबसिरीजमध्ये काम मिळेल, असे सांगून मुलांना स्टुडिओत बोलावण्यात आलं होतं. गेल्या सहा दिवसांपासून हे ऑडिशन सुरू होते. सकाळी 10 वाजता ऑडिशन सुरू होऊन रात्री 8 वाजता मुलांना सोडले जात असे. नेहमीप्रमाणे आजही मुलं सकाळी 10 वाजता ऑडिशनसाठी गेली. दुपारी 1 ते 2 वाजेदरम्यान जेवणासाठी त्यांना सोडले जात होते. मात्र, आज मुलं बाहेर आलीच नाहीत. दुपारच्या सुमारास पालकांना आपली मुलं स्टुडिओत डांबून ठेवल्याचं समजलं. पोलिसांनी सुरुवातीला रोहित आर्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोडगा न निघाल्यानं पोलिसांनी स्टुडिओच्या बाथरूमच्या काचा फोडून आत प्रवेश केला. पोलिसांच्या दाव्यानुसार रोहित मुलांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसताच पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. यात त्याच्या छातीला गोळी लागली. पीएसआय अमोल वाघमारे यांनी रोहित आर्याचा एन्काऊंटर केला. पर्याय नसल्यानं गोळीबार करावा लागला, असे एपीआय वाघमारे यांनी सांगितलं.

Powai kidnapping case
एन्काउन्टर करणारे पोलीस अधिकारी (Source- ETV Bharat Reporter)



नेमकं प्रकरण काय?पोलीस उपायुक्त दत्तात्रेय नलावडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी साधारण पावणे दोन वाजण्याच्या सुमाराला पोलिसांना एक कॉल आला. कॉल करणाऱ्यानं सांगितलं की, महावीर क्लासिक इमारतीत एका व्यक्तीनं लहान मुलांना डांबून ठेवलं आहे. ही माहिती मिळताच पोलिसांनी त्वरित प्रतिसाद दिला. स्पेशल युनिट्स आणि क्विक अॅक्शन फोर्सला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आलं. आरोपी रोहित आर्य याच्याशी पोलिसांनी संवाद साधून वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पवई पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी धाडसानं बाथरूममधून प्रवेश करून आतील एका व्यक्तीच्या मदतीनं सर्व बंधकांना मुक्त केलं. प्राथमिक तपासात आरोपीकडं एक एअरगन आणि केमिकल आढळून आलं. हे केमिकल नेमके कशासाठी होते, याचा तपास सुरू आहे. आरोपी रोहित आर्य याची पार्श्वभूमी काय आहे? त्याच्या मागण्या काय होत्या? या घटनेचं नेमके कारण काय, याबाबत सखोल चौकशी केली जात आहे. आरोपीनं एका वेब सीरिजच्या ऑडिशनचं आमिष दाखवून मुलांना बोलावलं होतं. त्यासाठी सोसायटीतील हॉल भाड्यानं घेतला होता. ऑडिशनसाठी आलेलीच मुले त्यानं ओलीस ठेवली.

Encounter of accused in Powai kidnapping case
तत्कालीन शिक्षणमंत्री केसरकर यांच्या घरासमोर आंदोलन करताना रोहित आर्या (Source- ETV Bharat Reporter)


कोण आहे रोहित आर्य? रोहित आर्य हा पवई परिसरात अॅक्टिंग क्लासेस आणि ऑडिशनसंदर्भातील कामं करायचा. सोशल मीडियावर तो आपली ओळख फिल्म मेकर आणि मोटीव्हेशन स्पीकर अशी सांगायचा. 'अप्सरा' नावानं त्याचं युट्यूब चॅनेल आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो मानसिक तणावात असायचा. रोहित आर्या हा पुण्याचा रहिवासी असल्याची माहिती त्यानं दिली होती, अशी माहिती स्थानिक रहिवासी महेश चौघुले यांनी दिली.

आरोपीचं म्हणणं काय होतं?- रोहित आर्या याने मुलांना ओलीस ठेवल्यानंतर एक व्हिडिओ जारी केला होता. त्यात तो म्हणतो, "मी दहशतवादी नसून काही साध्या मागण्या आहेत. मला काही प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. आजपासून तीव्र उपोषण सुरू केलं असून आता पाणीसुद्धा घेणार नाही. गांभीर्य समजून घेतले तर बरे होईल, नाही समजले तर जय श्रीराम", असंही तो म्हणाला होता.

Encounter of accused in Powai kidnapping case
पत्रकार परिषदेत माहिती देताना रोहित आर्या (Source- ETV Bharat Reporter)


दीपक केसरकरांच्या बंगल्याबाहेर केलं होतं आंदोलन- आरोपी रोहित आर्यानं शालेय शिक्षण विभागावर तब्बल 2 कोटी रुपये थकवल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी रोहित आर्याचे आरोप फेटाळले आहेत. त्यानं तत्कालीन शिक्षणमंत्री केसरकर यांच्या बंगल्यासमोर आणि आझाद मैदानात आंदोलन केलं होतं. तसेच मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषददेखील घेतली होती. माजी शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधत त्याचे सर्व दावे खोडून काढले आहेत.

