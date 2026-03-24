खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील शिक्षकांना कोर्टाचा दिलासा; 2012 पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावानं भत्ता लागू करण्याचे आदेश
अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील शिक्षकांना डॉक्टरी प्रॅक्टीस न करण्याचा भत्ता देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
Published : March 24, 2026 at 8:49 PM IST
मुंबई : अनुदानित खासगी आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयातील शिक्षकांना डॅाक्टरी प्रॅक्टीस न करण्याचा भत्ता देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. एमबीबीएस झाल्यानंतर सरकारी महाविद्यालयात शिक्षकी पेशा स्वीकारल्यास डॅाक्टरी प्रॅक्टीस करण्यास मनाई केली जाते. तशी अटच राज्य सरकारनं घातलीय. मात्र, याचा मोबदला म्हणून डॅाक्टरी प्रक्टीस न केल्याचा भत्ताही दिला जातो. राज्यातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना वेतनाच्या 35 टक्के अथवा 85 हजार रूपये दरमहा हा भत्ता लागू आहे.
काय होती याचिका? : आम्हाला देखील हा भत्ता मिळावा, अशी मागणी करत अनुदानित खाजगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांमध्ये फरक केला जाऊ शकत नाही, असं नमूद करत हायकोर्टानं खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांनाही भत्ता लागू करण्याचे आदेश देत ही याचिका निकाली काढली.
राज्य सरकारचा विरोध डावलून हायकोर्टाकडून भत्ता लागू : या याचिकेला राज्य सरकारच्यावतीनं जोरदार विरोध केला गेला होता. हा भत्ता देणं किंवा न देणं हा राज्य शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यात न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील कविता सोळुंखे यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान हायकोर्टात केला होता. मात्र, राज्य सरकारचा हा विरोध हायकोर्टानं अमान्य केला. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना डॉक्टरी पेशा करण्यास मनाई आहे. हा नियम खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांनाही लागू आहे. त्यामुळं त्यांनाही डॅाक्टरी व्यवसाय न करण्याचा भत्ता मिळायलाच हवा, असं मत हायकोर्टानं या निकालात नमूद केलंय. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना वेतनाच्या 35 टक्के किंवा दरमहा 85 हजार रुपये, असा हा भत्ता दिला जातो. आता अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शिक्षकांना साल 2012 पासून पूर्वलक्षी प्रभावानं हा लाभ देण्यात यावा, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्टपण नमूद केलं आहे.
