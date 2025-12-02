ETV Bharat / state

भविष्यात कोणताही पेच होऊ नये याकरिता नवीन नियमावली तयार करा- औरंगाबाद खंडपीठाचे निवडणूक आयोगाला आदेश

नागपूर खंडपीठानं राज्यातील नगरपरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिले आहेत.

Mumbai high court Aurangabad bench
संग्रहित- औरंगाबाद खंडपीठ (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 2, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर -न्यायालयात आलेल्या याचिका हा सगळा निवडणूक आयोगाचा घोळ असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं व्यक्त करण्यात आलं. औरंगाबाद खंडपीठानं भविष्यात कोणताही पेच होऊ नये, अशी नवीन नियमावली तयार करून दहा आठवड्यात देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. त्याचबरोबर 2 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया होत असली तरी त्यांचे अंदाज म्हणजे एक्झिट पोल २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली आहे. अखेरच्या क्षणी होणारे घोळ, यापुढे टाळावे असेदेखील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले.

मूळ याचिका औरंगाबाद खंडपीठात झाली होती दाखल......
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं राज्यातील नगरपरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं हेच निर्देश दिले आहेत. मत मोजणी करून निकाल 21 तारखेला देण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठानं दिल्याची माहिती ॲड शुभांगी मोरे यांनी दिली.

पहिला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर निकाल उद्या जाहीर झाल्यास त्याचे दुसऱ्या निवडणूक कार्यक्रमावर परिणाम होईल, अशी याचिका दाखल होती. पहिल्या निकालाचा दुसऱ्या निवडणुकीतील मतदाराच्या मनावर परिणाम होईल, अशी याचिका होती. निवडणूक आयोग्याच्या विनंतीनुसार वेळ देण्यात आला होता. निवडणूक आयोगानं सुधारित नियमावली जाहीर करण्याचे न्यायालयानं निर्देश दिले आहेत- याचिकाकर्ते ॲड शुभांगी मोरे

पैठण नगरपरिषद निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरताना झालेल्या चुकीमुळे घेतलेल्या आक्षेप विरोधात खंडपीठात सुनावणी ठेवण्यात आली. त्यामध्ये ॲड. शुभांगी मोरे यांनी पैठण येथील निवडणुकीचा निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर करावी, असे याचिकेत म्हटलं. निवडणुकीचे निकाल आधी लागल्यास त्याचा परिणाम 20 डिसेंबर होणाऱ्या मतदानावर होईल, असे याचिकेत नमूद करण्यात आलं. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. मात्र, निवडणूक आयोगानं त्यावर म्हणणं मांडण्यासाठी अवधी मागितला असल्यानं निर्णय राखून ठेवत मंगळवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत म्हणणं मांडण्यास सांगितलं होतं. निर्णय देण्याआधी नागपूर खंडपीठानं 21 तारखेला निकाल देण्याचे आदेश दिले.


निवडणूक आयोगानं नियमावली तयार करावी- न्यायालयात आलेल्या याचिका हा सगळा निवडणूक आयोगाचा प्रशासकीय घोळ असल्याचं मत औरंगाबाद खंडपीठानं नोंदवलं. राज्यातील सगळे निवडणुकीचे निकाल 21 तारखेला द्यावे. त्यापूर्वी 20 तारखेपर्यंत सगळे मतदान होई पर्यंत एक्झिट पोल जाहीर करता येणार नाही. अखेरच्या क्षणी असले घोळ भविष्यात टाळावे याबाबत निवडणूक आयोगाने काळजी घ्यावी. घोळ पुन्हा होऊ नये, म्हणून निवडणूक आयोगानं याबाबत काही नियमावली तयार कराव्या यासाठीत, खंडपीठानं आठ आठवड्याचा कालावधी दिला आहे. मात्र निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितल्यानं दहा आठवड्यांचा वेळ निवडणूक आयोगाला दिला असल्याची माहिती ॲड शुभांगी मोरे यांनी दिली.

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTION RESULTS
HIGH COURT ON ELECTION
HIGH COURT ON EXIT POLL
AURANGABAD BENCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.