मुंबईत पावसाचा रौद्रावतार; रेड अलर्ट जारी, पुढील तीन तास अतिमहत्त्वाचे
हवामान विभागाने सकाळी 8 वाजता जारी केलेल्या अंदाजानुसार, दिवसभर शहर आणि उपनगरांमध्ये जोरदार पावसाच्या सरी कायम राहण्याची शक्यता आहे.
Published : July 4, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 12:41 PM IST
मुंबई : गेल्या 24 तासांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा जोर आज (4 जुलै)ही कायम आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दिवसभर मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.
हवामान विभागाने सकाळी 8 वाजता जारी केलेल्या अंदाजानुसार, दिवसभर शहर आणि उपनगरांमध्ये जोरदार पावसाच्या सरी कायम राहण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडू शकतो. तसेच, ताशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रतिकूल हवामानामुळे झाडं उन्मळून पडणे, फांद्या तुटणे, तसेच सखल भागांमध्ये पाणी साचण्याच्या घटना घडू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि अनावश्यक प्रवास टाळावा, असा सल्ला प्रशासनानं दिला आहे.
पुढील तीन तासांसाठी रेड अलर्ट : भारतीय हवामान विभागाने पुढील तीन तासांसाठी मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी केला आहे. या कालावधीत काही ठिकाणी अतितीव्र पावसाच्या सरी कोसळण्याची दाट शक्यता असल्यानं नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन हवामान विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी रात्री माटुंगा परिसरात एक मोठे झाड पार्क केलेल्या काही वाहनांवर कोसळले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अनेक वाहनांचं नुकसान झालं. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत झाड हटवून वाहतूक सुरळीत केली.
24 तासांत किती पावसाची नोंद? : दरम्यान, 3 जुलै रोजी सकाळी 8 ते 4 जुलै रोजी सकाळी 8 या 24 तासांच्या कालावधीत मुंबईत अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची नोंद झाली. मुंबई शहर विभागात जी साऊथ वॉर्ड कार्यालयात सर्वाधिक 141.8 मिमी पाऊस झाला. त्यानंतर एफ नॉर्थ वॉर्ड कार्यालयात 135.2 मिमी, बी वॉर्ड कार्यालयात 120.8 मिमी, रावळी कॅम्प येथे 118.28 मिमी आणि एन. एम. जोशी मार्ग म्युनिसिपल स्कूल (लोअर परळ) येथे 188 मिमी पावसाची नोंद झाली.
पश्चिम उपनगरांमध्ये एच वेस्ट वॉर्ड कार्यालयात सर्वाधिक १५०.६ मिमी पाऊस झाला. तसेच सुपारी टँक म्युनिसिपल स्कूल (वांद्रे) येथे 146 मिमी, पाली चिंबाई म्युनिसिपल स्कूल (वांद्रे) येथे 143.2 मिमी, नारियल वाडी स्कूल (सांताक्रूझ) येथे 125 मिमी आणि बनाना लीफ अँड जुहू डिस्पेन्सरी येथे 120.8 मिमी पावसाची नोंद झाली.
पूर्व उपनगरांमध्ये एन वॉर्ड कार्यालयात सर्वाधिक 143 मिमी पाऊस झाला. याशिवाय रमाबाई म्युनिसिपल स्कूल (घाटकोपर) येथे 136.4 मिमी, मानखुर्द फायर स्टेशन येथे 134.2 मिमी, कलेक्टर कॉलनी म्युनिसिपल स्कूल (चेंबूर) येथे 127.6 मिमी आणि एमपीएस महाराष्ट्र नगर स्कूल (मानखुर्द) येथे 124 मिमी पावसाची नोंद झाली.
मुंबईतील शाळांना दुपारच्या सत्रात सुट्टी : भारतीय हवामान विभागानं मुंबई महानगराला अतिमुसळधार पावसाचा इशारा (रेड अलर्ट) दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता मुंबईतील सर्व शाळा, महाविद्यालयांना आज (4 जुलै) रोजी दुपारच्या सत्रा सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून सतर्क राहण्याचे आवाहन : मुख्यमंत्री कार्यालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, 4 ते 6 जुलैदरम्यान मुंबई महानगर प्रदेश, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. या कालावधीत मुंबईसह रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच सातारा, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या घाट भागात मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या कालावधीत स्थानिक वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, घाट परिसरात दगड निसटण्याच्या घटनाही घडू शकतात, असा इशारा प्रशासनानं दिला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं नागरिकांना विशेष सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. सखल भाग आणि घाट रस्त्यांवरून प्रवास करताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी तसेच कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीने संबंधित स्थानिक यंत्रणांशी संपर्क साधावा, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
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उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरळीत सुरू : मुसळधार पावसाचा प्रभाव कायम असतानाही मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे सेवा शनिवारी (4 जुलै) सकाळपर्यंत सुरळीत सुरू असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनानं दिली. पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट–डहाणू रोड मार्गावरील तसेच मध्य रेल्वेच्या मुख्य, हार्बर आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील लोकल गाड्या नियोजित वेळापत्रकानुसार मात्र 15 ते 20 मिनिटे उशिरानं धावत आहेत. तथापि, काही ठिकाणी जोरदार पाऊस किंवा पाणी साचल्याने किरकोळ विलंब होण्याची शक्यता असल्याने प्रवाशांनी रेल्वेच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, समुद्रकिनारीही सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. आज दुपारी 2.50 वाजता 4.26 मीटर उंच भरती येणार असून, रात्री 8.56 वाजता ओहोटी होणार आहे. त्यामुळे किनारपट्टी तसेच सखल भागातील नागरिकांनी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढील काही तासही पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत हवामान आणि प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.