"मुंबई हे आता भ्रष्ट महायुती कार्पोरेशन बनलंय", वर्षा गायकवाड यांचा महायुती सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वांद्रे पूर्व इथं आयोजित कार्यक्रमात खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते हे आरोपपत्र प्रकाशित करण्यात आले.

Varsha Gaikwad attacks the Mahayuti government during the Mumbai Congress published chargesheet
"मुंबई हे आता भ्रष्ट महायुती कार्पोरेशन बनलंय", वर्षा गायकवाड यांचा महायुती सरकारवर हल्लाबोल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 7:44 PM IST

मुंबई : "मुंबई महानगरपालिकेवर गेली तीन वर्षे नऊ महिने प्रशासकांचे राज्य होतं. या काळात लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा घेत महायुती सरकारनं प्रशासकाच्या माध्यमातून मुंबईकरांची लूट केली," असा गंभीर आरोप करत मुंबई काँग्रेसनं "महाभ्रष्ट युती सरकारच्या कारनाम्यांचे आरोपपत्र" शुक्रवारी (26 डिसेंबर) प्रकाशित केलं. यावेळी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं की, "मुंबईकरांना आज मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. मात्र कंत्राटदार आणि लाडक्या उद्योगपतींसाठी मुंबई विकण्याचं काम सत्ताधाऱ्यांनी केलं आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची अक्षरशः वाताहात करण्यात आली आहे. मुंबई हे आता भ्रष्ट महायुती कार्पोरेशन बनलं आहे," असा हल्लाबोल वर्षा गायकवाड यांनी केला.

महापालिकेच्या बँकेतील ठेवी लुटल्याचा आरोप : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वांद्रे पूर्व इथं शुक्रवारी (26 डिसेंबर) आयोजित कार्यक्रमात खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या हस्ते हे आरोपपत्र प्रकाशित करण्यात आले. यावेळी, माजी मंत्री आमदार अस्लम शेख, माजी मंत्री नसीम खान, आमदार भाई जगताप, आमदार अमिन पटेल, आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड, चरणजित सप्रा, राष्ट्रीय सचिव व मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्यासह मुंबई काँग्रेसचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी वर्षा गायकवाड यांनी संवाद साधला. "महायुतीनं मुंबई महापालिकेच्या बँकेतील ठेवी लुटल्या आहेत," असा आरोप यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी केला. तसंच आज मुंबईतील रस्त्यांची अवस्था बिकट असून सर्वत्र खड्डे, भीषण ट्रॅफिक, वायू प्रदूषण, सार्वजनिक वाहतुकीची दयनीय स्थिती, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था कोलमडलेली आहे. महापालिकेच्या शाळा खासगी लोकांच्या घशात घालण्यात येत आहेत, घनकचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे आणि मीठी नदीच्या कामांचे कंत्राट कोणाला दिले आहे, हे सर्वांना माहीत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

महायुतीनं मुंबईसाठी नेमकं काय केलं? : "मुंबईतील मोक्याच्या जागा विकण्याचा सपाटा लावण्यात आला असून अनेक प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. या सर्वांविरोधात मुंबई काँग्रेसनं सातत्याने आवाज उठवला आहे. आम्ही लवकरच आमचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहोत. मात्र महायुतीनं मुंबईसाठी नेमकं काय केलं, हे या आरोपपत्राच्या माध्यमातून आम्ही पुराव्यानिशी जनतेसमोर मांडत आहोत," असं वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं. याचबरोबर, "मुंबईची निवडणूक जात, धर्म, प्रांत किंवा भाषेच्या वादावर नव्हे, तर मुंबईकरांच्या प्रश्नांवर झाली पाहिजे. मुंबईकरांना वादविवाद नको, विकास हवा आहे. रस्ते, ट्रॅफिक, हवेचं प्रदूषण, खड्डे या समस्यांवर आम्ही सरकारला जाब विचारत आहोत. तसंच देशाच्या आर्थिक राजधानीची वाताहात करून मुंबईकरांवर अन्याय करण्यात आला आहे," असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.

मुंबईकरांचा आवाज बनून निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार : "वंचित बहुजन आघाडी आणि इतर समविचारी पक्षांसोबत संवाद सुरू असून, लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल," असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. तसंच "मुंबई महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस मुंबईकरांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांचा विकास झाला पाहिजे. जात, धर्म, प्रांत, भाषा याचा कोणताही विवाद न करता विकास करायचा हा मुंबईकरांचा आवाज बनून मुंबई काँग्रेस निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहे," असा निर्धार यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

संपादकांची शिफारस

