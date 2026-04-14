मुंबईत लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्ज ओव्हरडोसमुळे 2 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, तरुणीची प्रकृती गंभीर
मायानगरी लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्ज ओव्हरडोसमुळे 2 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी वनराई पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
Published : April 14, 2026 at 10:01 AM IST
मुंबई : शहरातील तरुणाईमध्ये वाढत्या ड्रग्जच्या वापराचे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा समोर आलं आहे. पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान कथित ड्रग्जच्या ओव्हरडोसनं दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण मुंबईत खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 11 एप्रिल रोजी गोरेगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणावर लाईव्ह म्युझिक कॉन्सर्टचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला सुमारे तीन ते चार हजार तरुण-तरुणी उपस्थित होते. संगीताच्या तालावर रंगलेल्या या कार्यक्रमात मद्यपानासोबतच ड्रग्जचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याची माहिती समोर येत आहे. कार्यक्रमादरम्यान काही तरुण-तरुणींनी अति प्रमाणात कथित ड्रग्ज घेतल्यामुळे त्यांची प्रकृती अचानक खालावली. यामध्ये दोन तरुणींना तातडीनं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे ट्रामा केअर रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले. तर एका तरुणाला गोरेगाव पश्चिम येथील लाईफ लाईन रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले.
उपचार सुरू असतानाच लाईफ लाईन रुग्णालयात दाखल असलेल्या तरुणाचा मृत्यू झाला. दरम्यान, ट्रामा केअर रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिल्यानंतर दोन्ही तरुणींना पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. मात्र, सोमवारी दुपारी त्यापैकी एका तरुणीचा मृत्यू झाला. तर दुसरीची प्रकृती अद्याप गंभीर असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
या प्रकरणी वनराई पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. मृत विद्यार्थ्यांच्या रक्ताचे नमुने फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. अहवाल अद्याप प्रलंबित असून त्यानंतरच नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या ड्रग्जचा वापर झाला होता, हे स्पष्ट होणार आहे.
वनराई पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्यात नेस्कोचे आयोजक सनी जैन, कार्यक्रमाशी संबंधित इतर इव्हेंट आयोजक तसेच मृत विद्यार्थ्यांचा मित्र यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
जागरूकता निर्माण करणं आवश्यक- या घटनेमुळे शहरातील लाइव्ह इव्हेंट्समधील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अशा कार्यक्रमांमध्ये ड्रग्जचा मुक्त वापर रोखण्यासाठी आयोजक आणि प्रशासनानं अधिक कडक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तसेच तरुणांमध्ये वाढत्या व्यसनाधीनतेबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासाठी केवळ पोलीस कारवाई पुरेशी नसून सामाजिक पातळीवर जागरूकता निर्माण करणंही तितकंच आवश्यक असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे.