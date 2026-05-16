मुंबई-गोवा महामार्गावर टोल वसुली सुरू; बायपाससह अनेक ठिकाणच्या सर्व्हिस रोडचं काम अद्यापही अपूर्णच

मुंबई-गोवा महामार्गावरील काही पॅकेजचे काम पूर्ण झालं असलं, तरी अनेक ठिकाणी अद्याप रस्ते, सेवामार्ग, उड्डाणपूल, पुलांचे जोडरस्ते आणि सुरक्षा सुविधांची कामं सुरू आहेत.

Mumbai-Goa Highway Toll Collection Begins
मुंबई-गोवा महामार्गावर टोल वसुली सुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 3:01 PM IST

रायगड : गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गावरील पहिल्या टप्प्याची टोलवसुली अखेर सुरू करण्यात आली आहे. पनवेल ते पेण दरम्यान खारपाडा इथं उभारण्यात आलेल्या टोलनाक्यावरून आज शनिवार (16 मे) पासून वाहनधारकांकडून टोल आकारला जात आहे. मात्र महामार्गाचं काम अद्याप पूर्ण झालेलं नसताना टोलवसुली सुरू केल्यानं कोकणवासीयांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम गेल्या 14 ते 17 वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलं आहे. आजही अनेक ठिकाणी रस्त्याची कामं अपूर्ण अवस्थेत असून प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नागोठणे आणि कोलाड येथील उड्डाणपूल, सुकेळी खिंड परिसरातील रस्त्याची कामं, माणगाव आणि इंदापूर बायपाससह अनेक ठिकाणचे सर्व्हिस रोड अद्याप पूर्ण झालेल नाहीत.

अपूर्ण कामांमुळे अपघातांचा धोका वाढला : अपूर्ण कामांमुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडी, धुळीचं साम्राज्य आणि अपघातांचा धोका वाढला असून प्रवाशांचा प्रवास त्रासदायक ठरत आहे. अशा परिस्थितीत टोलवसुली सुरू करण्यात आल्यानं स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. “आधी रस्ता पूर्ण करा, मगच टोल घ्या,” अशी मागणी कोकणवासीयांकडून केली जात आहे.

नागरिक, वाहनचालक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी : अशा परिस्थितीत प्रशासनानं खारपाडा टोलनाका सुरू करून टोलवसुलीला सुरुवात केल्यानं स्थानिक नागरिक, वाहनचालक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महामार्गाचं काम अद्याप पूर्ण झालेलं नसताना आणि अधिकृत लोकार्पणही झालेलं नसताना टोल आकारणी का सुरू करण्यात आली? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच स्थानिक ग्रामस्थ आणि वाहनधारकांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोपदेखील करण्यात येत आहे.

स्थानिक वाहनांना टोलमुक्त प्रवासाची सुविधा द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कोकणातील अनेक नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास या महामार्गावरून होत असल्यानं त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकू नये, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

नितीन गडकरींनी 31 मे पर्यंतचं आश्वासन दिलं होतं : दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ३१ मेपर्यंत मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम 100 टक्के पूर्ण होईल, असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता अनेक ठिकाणी कामं अद्याप सुरूच असल्यानं हे आश्वासन पूर्ण होणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

एकीकडे अपूर्ण रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत असताना दुसरीकडे टोलवसुली सुरू झाल्यानं कोकणवासीयांचा संताप आणखी वाढताना दिसत आहे.



