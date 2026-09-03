कोकणवासियांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण; मुंबई-सावंतवाडी एक्सप्रेसचा सुसाट शुभारंभ!
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यान एक नवीन दैनंदिन एक्सप्रेस गाडी आजपासून मध्य रेल्वेकडून सुरू करण्यात आली.
Published : September 3, 2026 at 4:53 PM IST
मुंबई : कोकणवासियांची दीर्घ काळापासूनची मागणी आज मध्य रेल्वेतर्फे पूर्ण करण्यात आली. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यान एक नवीन दैनंदिन एक्सप्रेस गाडी आजपासून मध्य रेल्वेकडून सुरू करण्यात आली. यावेळी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री नितेश राणे, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे उपस्थित होते. आज दुपारी एक वाजताच्या सुमारास ही एक्सप्रेस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सावंतवाडीच्या दिशेनं निघाली. मान्यवरांनी एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवून रेल्वेचा शुभारंभ केला.
एक्सप्रेस रोज धावणार : ही रेल्वे सुरू व्हावी, अशी मागणी दीर्घ काळापासून कोकणवासी करत होते. कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांसाठी मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून ही गाडी रोज धावणार आहे. याचा फायदा व्यापारी आणि पर्यटकांना होणार आहे. सावंतवाडी, आंबोली, तारकर्ली आणि गोवा सीमा पर्यटन क्षेत्रासह दक्षिण कोकणातील पर्यटनाला या रेल्वेमुळं चालना मिळणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून ही रेल्वे रोज रात्री 11 वाजून 55 मिनिटांनी सुटणार आहे.
कोण-कोणत्या स्थानकावर थांबणार? : लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि दादर येथून कोकणाकडे जाणाऱ्या इतर गाड्यांची गर्दी या रेल्वेमुळं कमी होणार आहे. दरम्यान, ही एक्सप्रेस छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून सुटल्यावर दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, माणगाव, वीर,खेड, चिपळूण, सावदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडवली, वालीवडे, राजापूर, वैभववाडी, नांदगाव, कणकवली, सिंधुदुर्ग आणि कुडाळ या ठिकाणी थांबणार आहे. तसंच या एक्सप्रेसमध्ये एक एसी फर्स्ट क्लास, दोन एसी टू टायर, तीन एसी थ्री टायर, चार शयनयान श्रेणी, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक सेकंड सीटिंग सह गार्ड ब्रेक वन आणि एक जनरेटर व्हॅन असणार आहे.
सुरक्षित व आरामदायक प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी कटीबद्ध : मध्य रेल्वे कोकण क्षेत्रातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी आणि प्रवाशांना सुरक्षित व आरामदायक प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. मध्य रेल्वे ही नवीन गाडी दैनंदिन सेवा या दिशेनं टाकलेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळं कोकणपट्ट्यातील विकासाला व पर्यटनाला त्यांना मिळेल, असा विश्वास मध्य रेल्वेनं व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेल्वेचा झपाट्याने विकास : यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "मुंबई आणि कोकणाचं नातं आगळं वेगळं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेल्वेचा झपाट्याने विकास होत आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना मी धन्यवाद देतो. कोकणाच्या प्रगतीसाठी रेल्वे अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे."
आम्हाला हक्काची एक्सप्रेस मिळाली : "मी आज मुंबईहून रेल्वेनं माणगावला जात आहे. कोकणवासी म्हणून मला आज अतिशय आनंद होत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून आमची मागणी होती की, आम्हाला हक्काची एक्सप्रेस मिळावी आणि ती आज आम्हाला मिळत आहे. रेल्वेचे खूप खूप आभार," असं रेल्वे प्रवासी ओम सुर्वे यांनी सांगितलं.
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