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मुंबई उच्च न्यायालयाचा बेजबाबदार मुंबईकरांना दणका! नळ बाजारातील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावरून पालिकेला तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश; 24 ऑगस्टला पुढील सुनावणी

मुंबई उच्च न्यायालयानं बेजबाबदारपणे कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांना फटकारले आहे. नळ बाजार परिसरातील कचऱ्याच्या समस्येवर तातडीनं कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

MUMBAI GARBAGE CRISIS
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 8:54 AM IST

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मुंबई : सुजाण नागरिक असुनही आपण म्हणून अवास्तव कचरा निर्माण करत राहायचा आणि महापालिकेनं अहोरात्र सतत साफ करत राहायचं. हे चालणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी (दि.12) मुंबईकरांच्या बेजबाबदार वृत्तीवर बोट ठेवलंय. दक्षिण मुंबईतल्या नळ बाजार परिसरातील अरूंद रस्त्यांवर सध्या मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जात असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयानं मुंबई महानगरपालिकेला या समस्येवर तातडीनं उपाययोजना करण्याचे आदेश दिलेत.

काय आहे प्रकरण? : कांजूरमार्ग येथील डंपिंग ग्राऊंडवर कचरा प्रक्रियेमुळं होणारं वायु प्रदूषण आणि धोकादायक मिथेनच्या सततच्या उत्सर्जनामुळं निर्माण होणारी दुर्गंधी होते. संच शहरातील रस्ते आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर होणाऱ्या कचऱ्याबाबत उच्च न्यायालयात ॲड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आलीय. याचिकाकर्ते कन्नमवार नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीचे वकील अभिजीत राणे यांनी काही कंपन्या त्यांच्या आवारातच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून साल 2030 पर्यंत ‘झिरो वेस्ट’ धोरण राबविण्याच्या दिशेन काम करत असल्याचं यावेळी उच्च न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर पुढील सुनावणीत यासंबंधित वृत्तांची दखल घेऊन त्याचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश महापालिकेला देत उच्च न्यायालयानं सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय? : या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान वकील मोहम्मद नवाज यांनी हस्तक्षेप अर्जाद्वारे नळ बाजार आणि सी-वॉर्डमधील कचऱ्याच्या समस्येकडं उच्च न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. मध्यमवर्गीय आणि निम्न उत्पन्न गटातील नागरिक या परिसरात मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी राहतात. असं असतानाही पालिका या भागांमध्ये तातडीनं कचऱ्याची विल्हेवाट लावत नाही. यासंदर्भात अनेकदा तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

पालिकेची भूमिका : यावर उत्तरदेताना महापालिकेमतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तक्रारींची पाहणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी हमी यावेळी उच्च न्यायालयाला दिली. तसंच संबंधित अधिकारी सी-वॉर्डमधील रस्ते कचरामुक्त ठेवण्याबरोबरच संपूर्ण परिसरातील आरोग्य व स्वच्छतेची योग्य व्यवस्था राखतील, असं आश्वासनी त्यांनी यावेळी उच्च न्यायालयाला दिलं. याची दखल घेत उच्च न्यायालयानं सार्वजनिक ठिकाणी घनकचरा टाकण्यासंदर्भात हायकोर्टानं 31 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे मुंबई महानगरपालिकेला दिलेत.

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TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT ON GARBAGE CRISIS
BMC GARBAGE CRISIS
मुंबई उच्च न्यायालय कचरा याचिका
नळ बाजार कचरा समस्या
MUMBAI GARBAGE CRISIS

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